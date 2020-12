Her går ungdomspartiene mot sin egen regjering i Mustafa-saken

Saken til 18 år gamle Mustafa har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. Han har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og har frist til 28. desember om å forlate landet.

Dette opprører leder av Unge Høyre i Asker, Vanessa Nystedt. I kveld samlet hun alle de borgerlige ungdomspartiene til en støttemarkering i Asker. Også Fremskrittspartiets Ungdom er med på laget.

De ber sin egen regjering om en ny behandling av saken til Mustafa.

Askerbøring

– Mustafa er en norsk askerbøring som vi nå risikerer å få revet vekk fra oss på helt umenneskelig vis. Etter nesten 13 år i Norge har Mustafa blitt så godt integrert at man aldri kunne gjettet at han ikke har bodd her hele livet, forteller Vanessa Nystedt til TV 2.

Hun forteller om en gutt som er godt inkludert i Asker.

– Han har fått seg venner og et stort nettverk og han gjør det bra på skolen. En skole han har gått på siden 1.klasse, men nå skal han bare kastes på dør, sier hun videre.

VENNER: under markeringen var hovedpersonen selv, Mustafa Hasan tilstede. Advokaten hans vil ta saken til retten. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun påpeker at Norge allerede er dømt for brudd på EMK 34 ganger og at Staten må forhindre enda et nederlag.

Broren får bli

Han kom til Norge med moren og søsknene sine i 2008. Da var Mustafa seks år gammel. Moren ga uriktige opplysninger til norske myndigheter og det er årsaken til at oppholdstillatelsen til hele familien ble tilbakekalt.

Nå har Mustafa fått en utreisefrist til 28. desember, men broren Abdel har fått ja til å bli i Norge. De borgerlige ungdomspartiene forstår ikke denne forskjellsbehandlingen.

– Broren Abdel, som knapt er to år eldre, fikk opphold grunnet den lange botiden, tilknytningen hans til Norge og fordi han er under ettervern i barnevernet, sier Nystedt.

Lokallagslederen mener reglene er like for de to brødrene.

– Det er anvendt samme lovverk i begge sakene, men med ulikt resultat. Vi mener at dette viser at loven ikke er lik for alle, sier lokallagslederen.

Betaler regninga

Et enstemmig formannskap i Asker ber Utlendingsnemnda (UNE) ettergi Mustafa Hasans gjeld. Hvis ikke vil kommunen dekke Hasans sakskostnader, melder Budstikka.

Regjeringsadvokaten har pålagt Mustafa Hasan å betale 243.750 kroner i sakskostnader etter at familien tapte to rettssaker om oppholdstillatelse.

Det var moren som tok ut søksmål mot staten, og opprinnelig hun som ble idømt saksomkostningene som barnas verge. Da moren senere forlot landet, gikk betalingskravet over på barna.

Ordfører Lene Conradi (H) sier til Budstikka at det virker uforståelig at man skal arve en gjeld man ikke selv kan påvirke.

Arvesynd

Nystedt mener ikke saken forandrer seg selv om mange er glad i ham, og at saken har fått mye omtale i media.

– Dette handler om lover som ikke blir etterlevd. Likhet for loven, er det mange som roper. Hvordan er det likhet for loven, når Mustafa blir sendt ut, mens broren Abdel, som har vært her like lenge, får bli, sier Nystedt,

Hun synes regjeringen burde tenke på hva barn og unge lærer på skolen.

– I religionstimen så lærte vi at Norge er et sekulært samfunn. Likevel så står arvesynd såpass sentralt her i landet at en gutt som har bodd her i nesten 13 år, skal kastes ut av hjemlandet sitt for en feil hans mor begikk da han var seks år, forteller lokallagslederen.

– Antall støttespillere avgjør ikke

Utlendingsnemnda vil ikke endre vedtaket om Mustafa.

– Det er lett å forstå følelsene og reaksjonene fra Hasan, hans venner og støttespillere, særlig når Hasan selv ikke har gjort noe galt, men reglene og praksis er streng når en familie har fått opphold etter å ha gitt feil opplysninger med vilje, sier avdelingsleder i UNE, Terje Østraat, til TV 2.

– Det er saksinnholdet som er avgjørende for UNEs beslutningstakere – ikke om en person har mange støttespillere eller ikke, fortsetter han.

UNE sier de vil se om det kommer frem nye opplysninger som gjør at det trengs en ny vurdering.

– Hasans advokat har sagt at han på ny vil bringe saken inn for retten. Da vil vi se om det er nye opplysninger i saken som tilsier en annen vurdering. Da vil vi også ta stilling til om Hasan skal få være i Norge mens saken behandles hos UNE eller i retten, sier avdelingslederen.