Oljeministeren om fallet på prestisjelisten: – Ikke overraskende

I årevis har Norge holdt seg i toppen på FNs Human Development Index, som måler det som er verdens beste land å bo i. Men nå som målingen feirer 30 år, har de tatt et nytt verktøy i bruk. Uten dette beholdes fortsatt førsteplassen, men med den raser Norge ned til 16.-plass.

Det er fordi klima- og miljøtall nå en del av regnestykket som sørger for det bratte stupet for land som Norge og Australia, mens andre land, slik som Storbritannia, rykker kraftig opp.

– Fallet er en bekreftelse på hvor uansvarlig politikk regjeringen driver med nå. Alle vi har klimastreiket med får bekreftet det vi mener: Norge må ta grep. Det hjelper ikke at vi har vært best i klassen før, vi er ikke det lenger. Nå er vi rett og slett dårlige, og jeg håper dette kan være en vekker, sier uttalte Oda Pettersen i Miljøpartiet de grønne til TV 2 tirsdag.

– Viser viktigheten

– Norge er et flott land å bo i, selv om en har endret kriteriene for hva som er det beste landet, men fallet viser viktigheten i å nå klimamålene, sier konsernsjef i Equinor, Andreas Opedal, til TV 2.

Tirsdag møtte han olje- og energiminister Tina Bru (H) for å snakke om det nylig godkjente Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2. Bru forteller til TV 2 at hun skjønner listefallet med den nye målingen:

– Vi er et land som ikke har så mange mennesker, men en stor industri, og det er ikke overraskende at det kommer store avtrykk. Det er derfor det er viktig å se på tiltak slike som vi har gjort i dag, sier Bru.

– Norge er et svært godt land, og det skal vi sørge for at også gjelder i fremtiden. Det skal alltid være en ambisjon for Norge å både nå klimamålene, samt å klatre på indeksen over gode land å bo i, fortsetter ministeren.

– Tror Norge fortsatt er best

Bård Hoksrud (Frp) forteller til TV 2 at miljøfaktoren sender Norge nedover på listen:

– Jeg tror ikke Malta er et bedre sted å bo enn Norge, men de nye faktorene bidrar til at vi raser på statistikken. Uansett hvor du reiser i verden tror jeg svaret er at Norge et veldig godt sted å bo. En har folk som mener at Norge fortjener en 16. plass, også i Norge, men de tror jeg det er veldig få av, sier han.

Han tror Norge fortsatt er best på det folk ønsker av et land:

FÅ: – En har folk som mener at Norge fortjener en 16. plass, også i Norge, men de tror jeg det er veldig få av, sier Bård Hoksrud (Frp) til TV 2. Foto: Vidar Ruud

– Jeg tenker vi i Norge er best på det vi setter høyest: man får helsehjelp når man trenger det, pensjon når man har jobbet og støtte om man er arbeidsledig. Lister som dette avhenger av hva man putter inn i dem, og vi er få folk på et stort område, som samtidig produserer olje, sier han.

Han viser til at man også er mer avhengig av å bruke bil, båt og fly i Norge enn i land med store byer med mindre areal.