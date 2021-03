For oss som driver med bil er det alltid spennende med et nytt år. Det betyr nye biler som veteraner etter 30-års regelen. Biler som trer over i klassikernes rekker og som blir billigere for entusiastene å eie. I 1991 kom det mange spennende biler. Blant annet en veldig interesanteMercedes. Nemlig 500E, eller E500 som den ble hetende.

Er du ute etter en diskret, sprek, morsom og litt annerledes bilklassiker som i tillegg kan være en god investering? Da bør du sjekke ut Mercedes 500E.

Dette er en sjelden bil allerede i utgangspunktet. Den ble håndbygget på Porsche-fabrikken i Zuffenhausen, like nord for Stuttgart.

Byggetiden per bil var 18 dager, noe som naturligvis medførte et nokså begrenset antall biler. Totalt ble det bygget så få som 10.479 eksemplarer, over fire år. Den første forlot samlebåndet i høsten 1990. Det gjør at det luksuriøse råskinnet nå er å regne som veteranbil.

Mercedes 500E ser ganske så diskret ut. Men ikke la deg lure. Bilen byr på gode ytelser.

Derfor skal du kjøpe denne

En ny 500E blåste godt forbi millionen i nybilpris. Kun et fåtall ble solgt nye i Norge fram til modellen ble nedlagt i 1994.

Som du kanskje allerede har skjønt, betyr betegnelsen at man har puttet inn 5-liters V8-motoren fra den store S-klassen og SL-roadsteren i det kompakte E-klasse-karosseriet. Resultatet ble en herlig og diskret bil med ytelser som kunne skremme vannet av de fleste.

Det betød 326 hester under panseret. 0-100 ble gjort unna på bare 5,5 sekunder. Kjøreegenskapene står fint i stil til ytelsene og gjør 500 E – eller E500 som den ble hetende på slutten – til en herlig, sportslig cruiser. Mercedes fikk da også mye skryt for bilen da den var ny.

Bare prisen ble omtalt som drøy. Alt annet var fryd og glede. Bilen ble lovprist av datidens motorjournalister. Dette var heller ikke en bil som Mercedes hadde forventninger om å selge særlige volumer av.

Bilen ble som nevnt utviklet i samarbeid med Porsche i Zuffenhausen. Den den ble også bygget hos Porsche, innimellom de siste utgavene av deres egen V8-motoriserte GT-vogn Porsche 928.

Under skallet ble det hamret og justert friskt for at motorplassering og chassis skulle bli optimalt med tanke på kjøreegenskapene.

Dermed ble blant annet hele torpedoveggen forandret i forhold til en vanlig E-klasse, og chassiset ble satt opp med dels spesiallagede deler og diverse annet – blant annet hjuloppheng og bremser – tatt fra andre V8- og V12-motoriserte Mercedes-modeller. Blant annet fra den samtidige R129-generasjonen av SL-roadsteren.

V8-motoren var også et sterkt signal til konkurrenten BMW om at de ikke lenger var alene om å tilby en ”verstingsedan” i familiebil-klassen med sin M5. Sistnevnt ble dog likevel ble oppfattet som hakket mer sportslig til tross for sekssylindret motor. 500E ble så langt vi er kjent med kun solgt med automatgir. Den har et interiør med skålede Sportline-stoler foran og to separate seter bak.

Litt av mystikken rundt 500E består som nevnt i at den ser anonym ut. For som du ser når du kikker en gang ekstra på bildene, så ser den på en uforklarlig måte litt fetere ut enn disse bilene vanligvis gjør.

Bredere hjulhus og større hjul enn på en standardversjon er det som først og fremst avslører en 124-Mercedes med 500-motor. Også frontspoiler og støtfangere er forandret.

Interiør med skinn og edelt treverk hører til i en slik bil.

Derfor skal du IKKE kjøpe denne

Bilen er, som nevnt, rimelig diskret. Så om du vil at alle skal snu seg etter deg når du kommer kjørende, kan du nok bli litt skuffet. 98,75 prosent alle du møter kommer ikke til å forstå at dette er noe annet enn «bare» en gammel Mercedes.

Skuffet kan du også bli om du er ute etter sylhvasse sving- og kjøreegenskaper som matcher det aller råeste fra Tyskland og Italia.

Her snakker vi mer en Grand Turer for lange turer nedover kontinentet i høy hastighet. Samt luksus og komfort i kombinasjon med gode ytelser.

Bilen er mer en kjapp og komfortabel GT-vogn for langturer – enn en ren sportsbil.

Hva koster den

For biler i grei bruksstand, men med noe omsorgsbehov starter prisene på fra rundt 200.000 kroner. Fine biler må du fort ut med 300.000 – 350.000 kroner for. Da får du en fin bil med noe brukspatina. Skikkelig fine biler, med lav kilometerstand, få eiere og dokumentert historikk kan bikke 400.000 kroner i pris.

Se opp for «kloner». Noen biler er bygget om/skjøtet og gjort en del kreative løsninger på. Disse kan også være fine og betydelig påkostet, men vil aldri oppnå samme verdi og samlerstatus som originale 500-er.

Dette må du se opp for

Bilene er i utgangspunktet både solide og driftssikre. Men 30 år kan sette spor.

Bremser, forstilling og hjuloppheng må sjekkes.

Motorene er solide og går langt om de har fått godt og riktig stell underveis. Men om noe må gjøres er det dyrt hvis du må sette jobben bort. Drivverk må også sjekkes. Automatkasser kan havarere og på biler som har gått langt, kan det bli ulyd fra bakakselen. Sjekk også at alle elektriske funksjoner fungerer som de skal.

Mercedes ruster. Slik er det bare. Også for 500. En nøye rustsjekk på løftebukk er derfor helt obligatorisk, enten bilen er helt original eller om den er omlakkert og pusset opp.

Som alltid er det helt originale biler som er mest etterspurte som klassikere – og ikke eksemplarer som er ytterligere opp-jazzet med senkesett, styling og større hjul.

Tidligere Formel 1-fører for Mercedes, Hans Herrmann mottok 10. oktober 1994 E500 nummer 10.000

Visste du at?

– I 1994 fikk bilene en facelift. De bytte samtidig navn fra 500E, til E500.

– Bilene faktisk er håndbygget.

– De første bilene ble bygget på høsten 1990 og prisen var i Tyskland var den gang 134.500 tyske mark.

