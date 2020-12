I løpet av sekunder kan Sivert (22) gå fra kanonform til kollaps

Denne uka skulle Sivert Guttorm Bakken (22) fra Lillehammer egentlig gått karrierens første verdenscuprenn i skiskyting. Det var belønningen etter de sterke prestasjonene på Geilo sist helg, der han vant to av to renn.

Men når startskuddet går på sprinten i Hochilzen torsdag, sitter Bakken i stedet foran TV-skjermen hjemme i Norge. Ikke fordi han er blitt syk, ikke fordi han frykter koronaviruset eller fordi han ikke føler seg god nok til å stille.

– Jeg hadde jo sett for meg at jeg skulle takke ja til det første verdenscuptilbudet jeg har fått. Det er ikke optimalt, men jeg ser på det som den smarteste løsningen nå, sier Bakken når TV 2 møter ham på skiskytterstadion på Lillehammer tirsdag formiddag.

Hjertet løper løpsk

Stortalentet har de siste årene hatt problemer med hjerteflimmer. Men han kan ikke på akkurat når det skjedde første gang.

– Det har kommet mer gradvis. I starten tenkte jeg bare at jeg møtte veggen, slik man kan gjøre på en vanlig, hard trening. Man begynner å skjønne mer når man ser pulsgrafene sine og merker at man ikke får ut det man er god for, sier han.

Så sent som for tre måneder siden banket han hele elitelaget under rulleski-NM på Voss.

Selv med to strafferunder var han 15,5 sekunder foran Vetle Sjåstad Christiansen og 22,7 sekunder foran Erlend Bjøntegaard. Johannes Thingnes Bø ble slått med nesten 40 sekunder og Tarjei Bø med over minuttet.

VANT KONGEPOKALEN: I september banket Sivert Guttorm Bakken hele elitelaget og sikret seg kongepokal under skiskytter-NM på rulleski. Foto: Norges Skiskytterforbund

– Det er et av eksemplene der jeg ikke har hatt noen problemer med hjertet. Da vet jeg at jeg har et høyt nivå inne. Akkurat i det rennet kjente jeg meg fin, sier Bakken.

Problemet til 22-åringen oppstår gjerne mot slutten av konkurranser eller tøffe treningsøkter. Da kan det oppstå hjerteflimmer, der 22-åringen kan oppleve at pulsen når 240 slag i minuttet.

Normalt er makspulsen hans rundt 200 slag i minuttet.

– Da stopper det ganske fort. Det er snakk om sekunder før det bygger seg opp skikkelig melkesyre. Da går det ikke an å fortsette, man må bare stoppe opp, la det gå over og skli rolig til mål, sier han.

Skal til hjertespesialist

Bakken understreker at tilstanden ikke er mer alvorlig enn at han fint kan konkurrere med den, men for en toppidrettsutøver er det selvsagt ikke optimalt når håndbrekket må settes på i en avgjørende fase av løpet.

– Jeg må være litt smart, og prøve å holde igjen litt. Løpene må disponeres på en litt annen måte. På slutten er det vanskelig å tyne ut det siste.

– Hvor stort handikap er det for deg?

– Det er vanskelig å si helt konkret, men det er klart det er snakk om litt tid på slutten av konkurranser, sier han.

For de som husker den svenske ankermannen Jörgen Brink, og hans bråstopp under VM-stafetten i Val di Fiemme i 2003, så er det ikke så langt unna hvordan Bakken kan oppleve et hjerteflimmer på sisterunden.

– Det er et godt bilde på hvordan det føles når det slår inn, sier han.

Neste uke har han fått innpass hos en hjertespesialist i Bergen, der det er lang venteliste og det å skulle si fra seg avtalen ikke var et reellt alternativ.

Da var det enklere å si fra seg plassen på verdenscuplaget – som han har ventet på lenge. Tross alt ville det vært krevende å debutere i verdenscupen uten å kunne gi absolutt alt.

Problemene med hjerteflimmeret har vært der i varierende grad de siste tre-fire årene.

– Hva skal du gjøre hos hjertespesialisten?

– Det skal tas noen undersøkelser neste uke, i utgangspunktet er det ikke planlagt noen operasjon med det første. Jeg håper å få gode målinger av hva som skjer når flimmeret oppstår, så man har gode data å jobbe med videre.

– Er det mulig å bli kvitt uten operasjon?

– Det er jeg ikke sikker på. Jeg vet om noen som ble kvitt det etter operasjon, men legen må nesten avgjøre om det må gjøres et inngrep eller ikke, sier Bakken.

Har nivået inne



Han har sett gode og jevnaldrende treningskamerater som Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid stikke av med verdenscupseirer i sesongstarten. De bor i likhet med Bakken på Lillehammer.

– Hva tenker du om eget potensial uten problemene med hjerteflimmer?

– Jeg har selvtillit på nivået mitt. Det dummeste med å si fra seg muligheten er at det ikke er ofte man får muligheten. Men jeg håper og tror at jeg får sjansen senere. Jeg må bare utsette det litt, sier Sivert Guttorm Bakken.