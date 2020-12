Disse kommunene får vaksineutstyr først: – Er det sant, så gøy!

Flere av ordførerne i Troms og Finnmark er overrasket over at vaksineutstyret allerede er på vei.

Tirsdag startet Helsedirektoratet utsendingen av det første vaksineutstyret til de norske kommunene.

Distribusjonen av utstyret starter i Nord-Norge, og jobber seg deretter sørover i landet i løpet av de neste to ukene.

Salangen kommune i Troms og Finnmark er blant de første stedene som får vaksineutstyr.

FORNØYD: Ordføreren er fornøyd med at de er blant de første som får utstyr. Foto: Hilde H. Larsen

– Vi ser virkelig frem til at utstyret er på plass. Jeg synes det er bra at de starter i Nord-Norge, vi er tross alt lengst unna, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

Hadde ikke fått beskjed

Det er kommuner med postnumrene 8000 og 9000 som står først i køen.

Flere av ordførerne er overrasket over at deres kommune er blant de som får utstyr først. Ordføreren i Harstad kommune var ikke klar over dette før TV 2 tok kontakt.

– Er det sant, så gøy! Det var jeg faktisk ikke klar over, men det er jo fantastisk, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Hun er imponert over hvor fort alt har gått, men sier at de har planen klar.

IMPONERT: Opsal er imponert over hvor raskt det har gått, men sier at de har planen klar. Foto: Øivind Arvola

– Vi har masse flinke folk som har jobbet med dette i flere uker, så dette skal vi greie. Vi er klare til å gå i gang med en gang utstyret er på plass og vaksinen blir godkjent, sier Opsal.

– Stor trygghet

Målselv er også blant kommunene som har «riktig» postnummer, og dermed mottar utstyr tidlig.

– Jeg tror det blir en stor trygghet for innbyggerne å vite at alt utstyret er på plass, sier ordfører Bengt Magne Luneng.

Heller ikke Luneng var klar over at vaksineutstyret allerede var på vei.

– Vi har blitt fortalt at vi var blant de første som ville få det, men jeg visste ikke nøyaktig når det kom til å skje, sier Luneng.

Frist på fredag

Fredag denne uken må alle norske kommuner har en ferdig plan for hvordan de skal gjennomføre vaksineringen.

Alle ordførerne TV 2 har snakket med sier at de er godt i gang med å fullføre denne planen.

– Vi har brukt tiden godt og har utarbeidet en god plan. Hele apparatet er klart, og vi gleder oss til å komme i gang når vaksinen blir godkjent, sier ordføreren i Salangen.