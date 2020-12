Her skal hotellansatte sløye fisk: – Folk fra hele landet vil ha jobb

Fiskeforedlingsbedriften i Øksnes i Vesterålen hadde behov for 25 ansatte som skal bidra i forbindelse med vinterens skreifiske.

– Tilgangen på utenlandsk arbeidskraft var det ingen ting å si på, men strenge karantenetiltak og smittetiltak gjorde rekruteringen vanskeligere en normalt og vi måtte tenke alternativt denne gangen, sier Vårinn Marie Lassesen, daglig leder i MyreMar.

Med rekordhøy arbeidsledighet i Norge ville det ikke by på noen problemer å skaffe nordmenn til jobbene, tenkte bedriften.

– Jeg gikk ut via arbeidsplassen.no og brukte NAV-systemet, men det var ikke brukervennlig og lite oppdatert, sier Lassesen.

Mange på listen hadde fått annen jobb og var ikke tilgjengelige, det til tross for at de var registrert som ledige nettstedet.

FIKK HJELP: – Vi hadde tro på at nordmenn ville ha jobb, sier Vårinn Marie Lassesen, daglig leder i MyreMar Foto: Privat

Ressurskrevende

– Det var for ressurskrevende å bruke tid på et system som ikke fungerte og var oppdatert, forteller Lassesen.

Hun var sikker på at nordmenn ønsket å jobbe i fiskerinæringen til tross for at dette innebar filetproduksjon og sløying og mottak av fisk i en hektisk sesong.

– Det er en veldig spesiell og trist situasjon for mange permitterte og arbeidsledige i landet som følge av korona-pandemien, forteller hun.

Vårinn Marie Lassesen så et program om reiselivsbransjen som har slitt ekstra tungt og med mange tusen som nå står uten arbeid eller er permitterte.

Hun fikk vite at Nordic Choice Hotels hadde opprettet en portal for permitterte ansatte og tok kontakt.

UTLENDINGER: Pandemien hindrer mange utlendinger på komme til Norge. Foto: Privat

– Reiselivsnæringen er særlig berørt av Covid-19 og svært mange er blitt permittert. Fiskerinæringen står overfor en ny sesong med stor aktivitet og har totalt sett behov for cirka 4-5000 ansatte, sier Lassesen.

Kjemperespons

– Vi tror det er mange som ønsker å jobbe og vi mener det er viktig at informasjon om tilgjengelige jobber når ut, forteller hun.

I portalen kan ansatte både registrere seg for jobboppdrag og finne korte og lengre jobboppdrag hos bedrifter som trenger arbeidskraft.

– De var utrolig imøtekommende og la ut informasjon om at vi trengte arbeidskraft i vår bedrift, forteller Vårinn Marie Lassesen, daglig leder i MyreMar.

Responsen kom overraskende og raskt.

VINTERFISKE: Bedriften har 50 ansatte i jobb under skreifiske i januar. De fleste er nordmenn. Foto: Privat

– Responsen fra ansatte i Nordic Choice Hotels har vært svært positiv og resultert i mange henvendelser. plutselig tok folk fra hele landet kontakt og ville ha jobb, forteller hun.

– Jeg har fått 50 mail og over 20 tekstmeldinger. Folk er villige til å jobbe så lenge de vet at jobbene finnes, sier Lassessen.

Hotellkjeden er glade for å kunne bidra.

Takknemlig

– Vi er veldig takknemlig for at bedrifter kontakter oss slik at ansatte som er permitterte får muligheten til å ta annet arbeid for en kort eller lengre periode, sier Karin Sjögren, HR-sjef for Nordic Choice Hotels i Norge.

– Det er tøft å leve med usikkerheten som følger med det å være permittert, og da er det fint å kunne løfte nye samarbeid som kan gi opplevelser og spennende jobberfaring for våre ansatte for resten av livet, forteller Sjögren.

For første gang i historien vil fiskeforedlingsbedriften MyreMar ha flere nordmenn enn utlendinger som jobber i selskapet når skrei-sesongen starter for fullt i januar.

– Vi har troen på folk. Av 50 ansatte blir det kun ti utlendinger i år og det er gledelig, sier Vårinn Marie Lassesen, daglig leder i MyreMar.