Mercedes har lagt ned enorm innstas i sitt nyeste og raskeste flaggskip.

Her kan det se ut til at de beste ingeniørene nærmest har fått frie tøyler, med mål om å bygge en av verdens raskeste biler – som også kan kjøres lovlig og trygt på offentlig vei.

Det er nye Mercedes-AMG GT Black Series vi snakker om, tidenes kraftigste V8-modell fra merket – med vanvittige 730 hk og 800 Nm.

Tidligere i høst fikk også Mercedes virkelig betalt for alle ingeniørtimene.

Nye AMG GT Black Series kjørte inn til ny verdensrekord på den legendariske racerbanen Nürburgring. Dermed er GT Black Series verdens raskeste gateregistrerte bil rundt Nordsløyfa, en bragd som troner svært høyt.

AMG GT Black Series: Nå er dette verdens raskeste bil

AMG har modifisert V8-eren sin på 4 liter kraftig. Nå yter den 730 hk og 800 Nm. 0-100 km/t er i mål på 3,2 sekunder.

Over fire millioner

Helt siden lanseringen av bilen i sommer, har det vært klart at dette blir et svært sjeldent syn på veiene.

Mercedes har ennå ikke oppgitt hvor mange eksemplarer av GT Black Series som blir produsert, men det vil garantert være snakk om et begrenset antall.

Med tiden 6:43,616, er dette verdens raskeste bil rundt Nürburgring.

– Helt siden benevnelsen ble introdusert i 2006 med SLK 55 AMG, har Black Series representert en særdeles unik og sjelden vare. Etterspørselen på verdensbasis, paret med et begrenset tilbud, har sørget for at kun de heldige få kan kjøre rundt i disse modellene, forteller Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge.

Han bekrefter til Broom at det nye fartsmonsteret kommer på norsk jord, og at prisen med norske skilter vil havne på godt over fire millioner kroner.

Vi snakker altså om en av de dyreste Mercedes-modellene i Norge noen gang. Og det er ingen tvil om at bilen blir en del av det eksklusive selskapet, hvor vi både finner Mercedes SLS AMG og SLR McLaren.

AMG har så langt lansert seks Black Series-modeller. Den første kom i 2006 og het SLK 55 AMG Black Series.

Utsolgt

Men drøyt fire millioner til tross, så er bilen utsolgt i Norge.

Audun Hermansen er kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge.

– Ja,allerede før rekorden ble annonsert, var bilen i praksis utsolgt. Som de fleste også kan tenke seg, foregår salgsprosessen litt annerledes med en sjelden og kostbar bil som AMG GT Black Series, sammenliknet med en standard A-Klasse. Her er det ofte snakk om entusiaster som har en historikk med både Mercedes og AMG, sier Hermansen til Broom, og legger til:

– Hvor mange som til slutt havner i Norge er vanskelig å si, men jeg kan bekrefte at et knippe nordmenn har skrevet kontrakt allerede. Og med denne bilen kan vi trygt bruke ordet eksklusiv, både om antallet biler og ikke minst prisen, som blir godt over fire millioner levert og registrert på norske skilter.

Ved siden av rå motorkraft, har AMG jobbet mye med aerodynamikken på bilen.

