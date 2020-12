Sender «nødlandslag» til EM-kvalikkamper

Norges Håndballforbund gjør som Norges Fotballforbund og sender et nødlandslag for å gjennomføre viktige landskamper.

Håndballforbundet har bestem at rekruttlandslaget skal spille de to EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland 5. og 8.januar.

På grunn av fare for smitte i forkant av VM i Egypt som starter 14.januar tør ikke forbundet å bruke A-landslaget i EM-kvaliken.

– Vi begynte tidlig å snakke om dette da vi så det totale programmet for våre beste spillere. Med reise og kamper blir det for mye, og vi må prioritere, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Dessuten gjør korona-reglene det for vanskelig å samle laget på norsk jord. Får vi én smittet spiller blir vi sittende fast i karantene i Norge og da ryker VM.

– Men hva tenker du rundt å måtte spille med et «nødlandslag» i EM-kvaliken?

– Jeg liker ikke å kalle det et nødlandslag. Det er et rekruttlandslag, så jeg prøver å se positivt på det, sier Berge.

Det gjør at mange kommer i aktivitet. Det blir unge sultne gutter som får stå i kvalik-kamper, så rundt den biten er følelsen grei nok .

Dette er troppen: Målvakter: Sander Drange Heieren (Drammen HK), Emil Kheri Imsgard, (Elverum Håndball) Utespillere: Sebastian Barthold (Aalborg Håndbold), Olaf Richter Hoffstad (ØIF Arendal), Lasse I. Balstad (Ystad IFHF), Thomas Boilesen (KIF Kolding Håndbold), Vetle Eck Aga (IK Sävehof), Mishels Liaba (Fredericia Håndbold), Magnus Fredriksen (HSG Wetzlar), Tobias Grøndahl (Elverum Håndball), Christoffer Rambo (GWD Minden), Simen Schønningsen (Elverum Håndball), Aksel Horgen (Bjerringbro Silkeborg Håndbold), Kasper Lien (Halden Topphåndball), Endre Langås (Elverum Håndball), Tom Kåre Nikolaisen (Bergischer HC) Laget ledes av Geir Erlandsen og Valery Putans.

Dermed kan håndballen få sitt eget «nødlandslag» slik som fotballen hadde mot Østerrike.

– Du kan kalle det det du vil, men nødlandslaget ble jo veldig populært for fotball, så kanskje nød-håndball-landslaget kan være noe, sier generalsekretær i NHF, Erik Langerud med et smil til TV 2.

Har forsøkt å utsette EM-kvaliken

Men bakgrunnen for beslutningen synes han ikke er noe å smile av.

– Vi har prøvd å utsette EM-kvalifiseringen, men får ikke noe gehør i Det europeiske håndballforbundet (EHF)

Det er både faren for korona-smitte og total belastning som gjør at forbundet velger denne løsningen etter å ikke ha nådd fram med en utsettelse.

– Det ene er restriksjonene i Norge. Kommer det smitte inn i laget under EM-kvalifiseringen må hele laget i ti dagers karantene, og da ryker VM. Det andre er belastningen. Vi klarer ikke tre ting med kun ett lag med de særnorske korona-reglene, sier Langerud.

– Oppkjøringen til VM og selve mesterskapet er viktigere enn EM-kvaliken. Vi må verne om seniorlandslaget som skal til VM, slik at vi sikrer at vi har et landslag i Egypt. Og da blir det en kombinasjon av de to lagene.

Hviterussland er ansett som det beste laget Norge møter i kvaliken. Det bekymrer ikke landslagssjef Christian Berge.

– Ja, men jeg tror rekruttene er kapable til å kjempe mot Hviterussland og enda til slå dem. Og hvis det ikke skulle gå må vi gjøre jobben i de andre kvalik kampene. Vi skal komme oss til EM.

To landslag

Laget som spiller EM-kvaliken er de beste spillerne som ikke er blant de 21 som er tatt ut i VM-troppen. Norge har i mange år hatt et rekruttlandslag, og det er de som må ta ansvar nå.

– Vi har unntak for enkeltkamper slik at rekruttlaget kan reise tur/retur uten å måtte ta en ti dagers karantene. Det gjør EM-kvaliken mulig for dem, sier Langerud.

– Vi synes det hadde vært mer fornuftig å utsette de kampene og ha fokus på VM. Vi øker faren for smitte med dette, og det går veldig mye penger ut i en tid da det kommer lite inn.

– På den ene kvalifiseringskampen vi hadde i høst i Italia brukte vi én million kroner. Så både med tanker på smitte og økonomi mener vi det hadde vært mest fornuftig å utsette, men det har vi altså ikke fått gehør for.

Da blir løsningen å spille med to landslag.

– Oppkjøringen er ennå ikke helt klar. Vi vet ikke om det blir samling i Tyskland som sist, eller i Danmark. Men det ligger an til to oppkjøringskamper mot danskene i Danmark.