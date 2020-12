Støre finner ikke veien ut ut av tåka

Jonas Gahr Støre leder et parti i sin dypeste krise noen sinne. Han erkjenner at han må bli mer tydelig. Og at han må smile mer. Det siste er lettere enn det første.

Arbeiderpartiet sliter rett og slett med å fortelle historien om hva som er feil med det norske samfunnet, etter den lengste perioden med borgerlig regjering i moderne tid. Partileder Jonas Gahr Støre illustrerer godt det problemet i et ferskt intervju med TV 2. Mer om det litt lenger ned i denne kommentarartikkelen.

Aslak M. Eriksrud, kommentator, TV 2 Nyhetene Foto: Erik Edland / TV 2

Kontrasten til Senterpartiet er enorm. Trygve Slagsvold Vedum og hans partifeller pøser bensin på den minste antennelse av hverdagsfrustrasjon hos folk flest. Og går rett hjem hos stadig flere nordmenn.

Aps problemer er sammensatte. Det begynte å gå galt helt tilbake til Jens Stoltenbergs lederperiode. Han løftet ikke frem tilstrekkelig av de unge talentene de hadde. De har knapt hatt en statsråd som er født etter 1960-tallet. Under Støres ledelse har flere unge hoppet av, av ulike årsaker.

Partiet sliter også med mer strukturelle utfordringer, som økt polarisering blant ulike velgergrupper. Mindre partier med høy troverdighet på enkeltsaker har vunnet terreng, og svekket tradisjonelle styringspartier over hele Europa. Her hjemme rammes Arbeiderpartiet også av at de har inngått flere forlik med den borgerlige regjeringen, uten at de klarer å forklare eller forsvare denne ansvarligheten overfor velgerne.

For ikke å snakke om at Ap har plaget seg selv med indre maktkamper og nærmest ble lammet av metoo-saken mot daværende nestleder og kronprins, Trond Giske.

Men Aps mest alvorlige problem er nok mangelfull utvikling av ny politikk. De gikk til valg i 2017 med et partiprogram uten en klar retning eller politisk prosjekt. Partiet forsøkte å vinne på frustrasjon over økt ledighet, men pilene snudde i god tid før valget og bidro til å sikre Erna Solberg fire nye år.

Arbeiderpartiet sliter rett og slett med å levere flere av punktene i politikkens ABC:

Sett ord på problemer og hverdagsfrustrasjoner som opptar folk rundt omkring i landet. Angrip regjeringen for å ha ansvaret for, eller ikke å gjøre nok med, disse problemene. Dernest kan du lansere egne politiske løsninger som troverdige svar på disse problemene.

Jonas Gahr Støre er veldig tilfreds med forslaget til nytt partiprogram som skal vedtas på landsmøtet til våren. Og ja, jeg er enig i at det er politikk der som kan legge grunnlaget for et tydelig alternativ de borgerlige. Men det er få velgere som leser partiprogrammer. Skal du overleve som partileder, må du må kommunisere politikken din ut på en troverdig og gjenkjennelig måte.

Og viktigst av alt: Hvis du ikke klarer å sette ord på hva som er utfordringene for vanlige folk, vil løsningene du lanserer fort oppleves lite relevante for velgerne, noe som ikke angår dem. Og her tror jeg kjernen i Jonas Gahr Støre og Aps dype krise ligger. Det virker ikke som partiet lenger forstår hva vanlige folk sliter med. Da er det også vanskelig å lage politikk som folk vil ha.

Jonas Gahr Støre er frustrert over Høyres propaganda-apparat som i årevis har stemplet ham som vinglete og gitt ham merkelappen «tåkefyrste». Det er forståelig. Høyresiden har vært dyktige, disiplinerte og ikke minst kyniske i sine angrep på Ap de siste årene. Men Ap-lederen har også vært et lett bytte.

I et ferskt intervju med TV 2 avviser Støre på dets sterkeste at han er en tåkefyrste, men innrømmer at han har en stor utfordring med å bli mer tydelige. Det sier vel egentlig alt. Han gir Høyres kommunikasjons-strateger rett.

- Det er forskjell på tåke og utydelighet, sier Ap-lederen.

Nei, Støre, det er det ikke. Tåkeprat er bare et annet ord for utydelighet.

I sommer gjorde Støre et stort intervju med TV 2 og erklærte at han måtte slutte å være så sur og begynne å smile mer. – For jeg er egentlig en ganske blid fyr, sa han.

Nå, et halvt år etterpå, gjør han altså et nytt intervju med TV 2 og erklærer at han må slutte å være så utydelig og bli mer tydelig.

Er det fortsatt noen som lurer på hvorfor velgerne vandrer vekk fra Ap?