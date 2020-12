Maren Lundby er en av våre mest suverene vinteridrettsutøvere. Nå må hun nok en gang bruke tid og krefter på å være hoppsportens likestillingsminister i stedet for å få konsentrere seg om å være best i verden i sin idrett. Nok en gang ser vi at de kvinnelige hopperne nedprioriteres så kraftig og så åpenlyst at man knapt tror sine egne øyne.

Mens de mannlige hopperne er godt i gang med sesongen venter Maren Lundby og Co. fortsatt på å få gjennomføre sesongens første renn. Når de kvinnelige hopperne sitter klare på bommen i Østerrike til helgen, blir det første gang de får konkurrere siden mars. Når herrenes renn må avlyses, finner man kjapt nye løsninger og arenaer som kan erstatte de rennene som faller bort. Når kvinnenes renn avlyses, er tonen en helt annen.

Senest i går kom nyheten om at herrenes hopprenn i Beijing i forbindelse med prøve-OL er avlyst. Umiddelbart kom beskjeden om at det avlyste rennet erstattes med et renn i Polen.

Hva som skjer med kvinnenes avlyste Beijing-renn, er derimot uklart. FIS har ikke engang tatt seg bryet med å nevne kvinnenes renn. Det er en skammelig usynliggjøring av de kvinnelige hopperne, og det fra øverste hold.

Jeg har forståelse for at pandemien gjør det vanskelig å planlegge og gjennomføre arrangement i alle idrettsgrener. Det er likevel ekstremt påfallende at det skal være så fryktelig mye vanskeligere å få gjennomført hopprenn for kvinnene enn for mennene. Som Maren Lundby selv påpeker:

– Når vi har konkurrert én gang den 23.januar, så har gutta hatt 16 konkurranser, pluss et VM i skiflyging. Jeg er sikker på at hvis noen hadde ønsket å få til noe for oss, så hadde det vært mulig.

Du må være vanvittig naiv for å tro at dette ikke handler om kjønn. Dessverre er jeg ikke overrasket. Hvis du vil oppnå likestilling, må du være villig til å betale for det. Historien har lært oss at de høye herrer i den internasjonale hoppsporten sjeldent har vært villige til å betale for å løfte kvinnehopp opp og fram.

Dette er ikke et fenomen som er unikt for hoppsporten. Både i resten av idretten og i samfunnet for øvrig er det alltid mye enklere å være for likestilling i teorien enn i praksis. Symbolsk likestilling er ofte gratis eller veldig billig. Reell likestilling derimot, koster penger og ressurser.

Skal man oppnå reell likestilling i idretten, betyr det at man faktisk må prioritere kvinnene, også i tilfeller der det går på bekostning av herrene. Det vi ser nå er det stikk motsatte.

De kvinnelige hopperne nedprioriteres konsekvent. At gutta etter planen har hatt 16 konkurranser og et skiflyvings-VM når jentene kommer til sesongens andre renn viser med all mulig tydelighet hvor kort hoppsporten har kommet.

Ryggmargsrefleksen er tydeligvis fortsatt alltid å prioritere gutta. Man oppnår aldri reell likestilling i hoppsporten så lenge jentene alltid havner bakerst i køen.

Det er vel og bra å løfte fram Maren Lundby som et forbilde og en likestillingsforkjemper. Men vi må aldri glemme at det er en grunn til at vi kaller det “å kjempe”. Det koster utvilsomt vanvittig mye tid, krefter og energi.

Det de kvinnelige hopperne trenger nå er ikke flere fagre ord og rosende festtaler. Den viktigste julegaven man kunne gitt Maren Lundby og kollegaene hennes ville være å la dem få bruke mer tid på å hoppe på ski og mindre tid på å kjempe mot et system og et forbund som gang etter gang svikter dem.

Norge har tidligere stått på barrikadene for kvinnelige hopperes rettigheter og muligheter. Nå er det på tide å ta på seg den rollen igjen. Skipresident Erik Røste sitter i FIS Council og er også en del av arbeidsgruppen FIS har satt ned for å håndtere koronautfordringene denne sesongen. Han bør nå bruke sin posisjon til å gi Maren Lundby og co den støtten og respekten de fortjener.