Grealish fratas førerkortet og bøtelegges

Det er Mirror som skriver at Jack Grealish (25) mister førerkortet i ni måneder og bøtelegges med 955.000 kroner etter å ha krasjet bilen han kjørte under den første koronanedstengningen i England, samt et annet tilfelle av uforsvarlig kjøring.

Aston Villa-stjernen ankom retten i Birmingham tirsdag formiddag før han skal ha fått dommen.

Grealish skal ha snøvlet og luktet alkohol da han krasjet med to biler tilbake i slutten av mars. I tillegg til å si seg skyldig i uforsvarlig kjøring, innrømmet Grealish å ha kjørt bil i høy hastighet og nær andre biler på veien til Villas treningsanlegg 18. oktober, skriver London Evening Standard.

– Mr. Grealish anerkjenner at kjøringen hans i de to tilfellene var svært dårlig. Han er skamfull over det. Jeg står ofte her og vi representerer alle type folk, og de snakker om anger, men dette er noen som genuint er lei seg. Ikke bare for dette er et problem ryktemessig, men fordi han er genuint lei seg, sa John Dye, som representerte Grealish i retten.

Sesongen har med andre ord vært preget av dype daler og høye topper for Grealish. Den andre hendelsen skjedde kun én måned etter at han fikk sin debut for England.

Grealish spilte en viktig rolle for Villa, som redder plassen i Premier League i siste serierunde forrige sesong. Fem scoringer på ti kamper er status for Grealish så langt denne sesongen. Villa har åpnet sesongen godt og ligger på tiendeplass med to kamper til gode på flere av lagene foran dem på tabellen.