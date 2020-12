Torsdag kveld kan de skrive historie - disse kjemper de mot

Se «The Best - FIFA Football Awards 2020» klokken 19.00 på TV 2 Sumo!

Torsdag kveld er det duket for FIFAs prestisjetunge prisutdeling der verdens beste spillere, trenere og lag på herre- og kvinnesiden av fotballen skal kåres.

I annerledesåret 2020 foregår utdelingen digitalt, men kåringen er også annerledes sett med norske øyne. For første gang har vi nemlig nominerte spillere hos begge kjønn, og de tre har sågar mulighet til å skrive historie i løpet av torsdagens TV 2 Sumo-sendte begivenhet.

Både Erling Braut Haaland, Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg har nemlig muligheten til å havne på årets lag for sesongen 2019/20.

– Det er stort. Vi har vært vant til å være helt der oppe på kvinnesiden, og hadde jo Hege Riise som var verdens beste da Norge vant VM i 1995. Men på herresiden har vi ikke vært der oppe, og det gjør dette både historisk og veldig gøy, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

FIFA gjeveste prisutdeling

Prisutdelingen «The best - FIFA Football Award» finner sted for femte gang, etter at den i 2016 gjenoppstod som egen FIFA-kåring etter seks års samarbeid med French Footballs Gullballen-kåring. Det er regnet for å være den mest prestisjetunge individuelle prisutdelingen av verdens ledende fotballorgan.

Disse kan vinne de gjeveste individuelle prisene: Beste mannlige spiller:

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)

Robert Lewandowski (Bayern, Polen)

Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

(vant i fjor)

Beste kvinnelige spiller:

Lucy Bronze (Lyon, nå Man City, England)

Pernille Harder (Wolfsburg, nå Chelsea, Danmark)

Wendie Renard (Lyon, Frankrike) Beste mannlige keeper:

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Manuel Neuer (Bayern, Tyskland)

Jan Oblak (Alético, Slovenia) Beste kvinnelige keeper:

Sarah Bouhaddi (Lyon, Frankrike)

Christiane Endler (PSG, Chile)

Alyssa Naher (Chicago Red Stars, USA) Beste trener, herrer:

Marcelo Bielsa, Leeds

Hans-Dieter Flick, Bayern

Jürgen Klopp, Liverpool Beste trener, kvinner:

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (Nederland) Puskas-prisen, årets mål:

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo mot Ceará)

Heung-min Son (Tottenham mot Burnley)

Luis Suárez (Barcelona mot Mallorca) Årets supporter:

James Anderson

Colombianske supportere

Marivaldo Francisco Da Silva Mer info: FIFA.com

– Det som er kulest med å ha tre norske navn blant alle disse stjernene er at de viser at alt er mulig. Selv om vi stort sett som barn bruker cherrox og bobledress, så går det an å hevde seg, sier Gulbrandsen.

Årets lag er blitt kåret på herresiden hvert av de foregående fire årene, uten potensielle norske innslag før i år. Det er kun andre gang at den beste elleveren skal kåres hos kvinnene på denne måten, og ingen norske spillere var med i fjor.

Ada Hegerberg har imidlertid vært så høyt som på tredjeplass i kåringen over beste spiller, tilbake i 2018. Graham Hansen var nominert til denne prisen i år, men er ikke blant de tre som kan stå igjen som vinnere. Det ble klart da nominasjonslisten ble forkortet til tre - Wendie Renard, Pernille Harder og Lucy Bronze - i forrige uke.

– Landslagene deres har gjort det litt bedre enn vårt, og de er alle spilelre som har prestert litt mer stabilt over tid enn Graham Hansen. Når i tillegg klubblaget ikke når helt opp, er det ikke så rart at hun ikke er der helt allerede i år, sier Gulbrandsen.

Ti funfacts om «verdenslaget 2019/20 Totalt 110 spillere (55 for hvert kjønn) har fått stemmer. Her er ti fakta om den foreløpige nomineringen: På herresiden ble det levert stemmer fra spillere i totalt 67 nasjoner, mens kvinner fra 33 ulike land gav sine vurderinger.





Nytt av året er det at det nå er 10 keepere, 15 forsvarsspillere, 15 midtbanespillere og 15 angrepsspillere. Tidligere var det 5 keepere og 20 forsvarere.





Cristiano Ronaldo har vært nominert vært eneste år - 16 år på rad - siden prisen først ble delt ut for herrer i 2015. De to første årene kom han ikke med på det endelige laget, men siden 2007 har han vært med hvert eneste år. Det samme har Lionel Messi vært.





På kvinnesiden er det fjerde gang FIFPro har offentliggjort en liste over de 55 spillerne som har fått flest stemmer. 15 spillere har vært med på samtlige fire nominasjonslister, og tre av disse har aldri kommet med på det endelige laget: Jenni Hermoso, Saki Kumagai og Vivianne Miedema.





Elleve spillere er nominert for første gang på herresiden: Gianluigi Donnaruma, Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Alphonso Davies, Dele Alli, Bruno Fernandes, Leon Goretzka, Jordan Henderson, Pierre-Emerick Aubameyang, Serge Gnabry og Erling Braut Haaland.





På kvinnesiden er det 15 debutanter, og Cristiane er den eldste av dem. Brasil-spissen spiller for Santos og er 35 år gammel. Hugo Lloris er den eldste av debutantene på herresiden. Tottenham- og Frankrike-kapteinen er 33 år gammel.





Den eldste nominerte spilleren av alle er brasilianske Formiga. PSGs midtbanestrateg er blitt 42 år.





Dani Alves, som er tilbake i hjemlandet og São Paulo, er den andre herrespilleren i historien som er nominert til laget uten å spille i Europa. Neymar var den første, da han fremdeles var i Santos.





Alphonso Davies fra Bayern München og Canada er den første spilleren fra Nord-Amerika noensinne til å bli nominert på herresiden.





Tre spillere ble tatt ut på fjorårets to ellevere og er ikke engang blant de nominerte i år. Det gjelder Eden Hazard, Alex Morgan og Marta.

Selve tradisjonen med å kåre årets lag av FIFPro (den profesjonelle spillerorganisasjonen) har foregått siden 2005 på herresiden og siden 2015 på kvinnesiden. Hegerberg ble tatt ut på verdenslaget også i 2016.

De tre norske superstjernene kjemper mot verdens aller største stjerner for å komme seg med på det endelige «årets lag» i 2020, som baserer seg på stemmer fra profesjonelle fotballspillere over hele verden.

Disse angriperne kjemper Braut Haaland mot: Sergio Agüero (Manchester City, Argentina),

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon)



Karim Benzema (Real Madrid, Frankrike)



Serge Gnabry (Bayern München, Tyskland)



Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Sverige)



Harry Kane (Tottenham Hotspur, England)



Robert Lewandowski (Bayern München, Polen)



Sadio Mane (Liverpool, Senegal)



Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Frankrike)



Lionel Messi (FC Barcelona, Argentina)



Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brasil)



Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)



Mohamed Salah (Liverpool, Egypt)

Heung-min Son (Tottenham, Sør-Korea)

Braut Haaland tok Champions League med storm og scoret ti ganger i debutsesongen i Europas gjeveste turnering. Midtveis i sesongen dro han fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund, og har ikke sett seg tilbake.

Disse angriperne kjemper Hegerberg mot: Kosovare Asllani (Real Madrid, Sverige)

Stina Blackstenius (Göteborg, Sverige)

Tabitha Chawinga (Jiangsu Suning, Malawi)

Cristiane (Santos, Brasil)

Bethany England (Chelsea, England)

Pernille Harder (Chelsea, Danmark)

Tobin Heath (Manchester United, USA)

Jennifer Hermoso (FC Barcelona, Spania)

Samantha Kerr (Chelsea, Australia)

Eugenie Le Sommer (Olympique Lyonnais, Frankrike)

Lieke Martens (FC Barcelona, Nederland)

Vivianne Miedema (Arsenal, Nederland)

Christen Press (Manchester United, USA)

Megan Rapinoe (OL Reign, USA)

Hegerbergs korsbånd røk som kjent midtveis i fjorårssesongen, men hun rakk å score 14 mål på 13 kamper i fransk toppdivisjon og ni på fire i Champions League i starten av det som ble nok en Lyon-sesong med triumf i alt de stilte opp i. Underveis ble hun også Champions League-historiens mestscorende.

Disse midtbanespillerne kjemper Graham Hansen mot: Barbara Bonansea (Juventus, Italia)



Veronica Boquete (AC Milan, Spania)



Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais, Frankrike)



Shirley Cruz (OL Reign, Costa Rica)



Erin Cuthbert (Chelsea, Skottland)



Danielle van de Donk (Arsenal, Nederland)



Julie Ertz (Chicago Red Stars, USA)



Formiga (Paris Saint-Germain, Brasil)



Amandine Henry (Olympique Lyonnais, Frankrike)



Ji So-yun (Chelsea, Sør-Korea)



Rose Lavelle (Manchester City, USA)



Carli Lloyd (Sky Blue, USA)



Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais, Tyskland)



Kelley O'Hara (Utah Royals, USA)

Graham Hansens debutsesong i Barcelona ble kronet med klubbens første ligatittel på fem år og semifinale i Champions League. Driblefanten scoret sju og leverte ti målgivende på 14 kamper i fransk toppdivisjon og var også Norges toppscorer i EM-kvaliken med ti mål og sju målgivende på seks kamper.

Tror på en, kanskje to, norske på lagene

Gulbrandsen tror det skal mye til for at at samtlige av de tre norske spillerne ender opp i de endelige lagene, men utelukker ingenting.

– Jeg tenker Caroline Graham Hansen fort ender opp med å komme med her, for hun har hatt en såpass god sesong at hun også var nominert til den individuelle prisen. Ada Hegerberg har vært skadet over halve perioden man har kunnet prestere på her, så jeg tviler nok på at hun kommer med i år, men man vet aldri, sier TV 2s ekspert.

For Haalands del kan det tale imot at de tre spillerne som også er nominert til beste spiller (uavhengig av posisjon) kjemper om plass i samme lagdel som ham. Det finnes imidlertid en mulighet for at fire angripere kan komme med på laget.

– Erling Braut Haaland bør ha god mulighet komme med. Når du har scoret så mye mål i Champions League, markert deg så bra og vært så stabil, så bør det være muligheter. Så er det jo et problem at man har både Lewandowski, Messi og Ronaldo i samme posisjon, for slike kåringer går jo ofte litt på autopilot. Men jeg tenker jo at det er på tide å bryte det mønsteret med at det alltid skal være Messi og Ronaldo, sier Gulbrandsen.

Slik er spillerne nominert

FIFPRO og FIFA inviterte alle profesjonelle fotballspillere over hele verden til å stemme på årets lag. De ble spurt om å velge de mest fremtredende spillerne i posisjonene keeper, forsvarsspillere, midtbanespillere og angrepsspillere. Den keeperen og de tre spillerne i hver posisjon som har fått flest stemmer, samt den utespilleren med flest stemmer utenom dette, danner den endelige elleveren.

I tillegg til årets verdenslag, er torsdagens prisutdeling også arena for å krone flere andre prestisjetunge priser. Puskas-prisen for årets mål i verden, årets supporter, årets trener for begge kjønn, årets keeper for begge kjønn og - selveste rosinenen i torsdagspølsen - årets spiller i verden for begge kjønn.

Disse prisene er det landslagssjefer, landslagskapteiner og medierepresentanter fra alle FIFAs medlemsland som stemmer på, i tillegg til en publikumsstemme. Hver gruppes stemmer teller 25 prosent hver. Et panel bestående av tidligere stjernespillere har først valgt de nominerte i disse kategoriene, men utifra nominasjonslisten står de utvalgte fritt til å foreta en rangering av sine tre favoritter på hver posisjon og rangere disse.

I fjor var det Lionel Messi og Megan Rapinoe som stakk av med prisene. Messi kan vinne i år igjen, og det er allerede bekreftet at argentineren danner topp tre sammen med Robert Lewandowski og Cristiano Ronaldo.

Kilder: FIFA, FIFA, Wikipedia

