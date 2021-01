Stortalentet (19) gjør helomvending – blir i VIF

– Jeg ønsker å utvikle meg enda mer og ta det neste steget. I fjor var en egen fase, mens i år blir en ny fase hvor man kanskje får spille litt mer, sier Ildhusøy til TV 2.

Avtalen blir offentliggjort i løpet av kort tid, og 19-åringen signerer en ettårskontrakt med Oslo-klubben.

– Vålerenga er en kjempefin klubb, men det handler om å ikke binde seg for lenge når man er så ung. Jeg synes vi endte på en god løsning, sier hun.

Nære Portugal-overgang

Flere utenlandske klubber har meldt sin interesse for stortalentet i løpet av høsten. Dialogen rundt ny kontrakt med Vålerenga har pågått over lang tid, og etter det TV 2 kjenner til ga Ildhusøy et endelig nei til klubbens tilbud om kontraktsforlengelse i desember.

Nærmest skal hun ha vært en en overgang til den portugisiske seriemesteren Benfica, men etter mye fram og tilbake har pipen nå altså fått en annen lyd. Koronasituasjonen skal ha spilt en viktig rolle for avgjørelsen om å bli i Oslo.

Vålerengas sportssjef, Eli Landsem, er naturligvis fornøyd med signeringen.

– Det har har vært mye fram og tilbake, og en lang prosess. Hun har aldri vært helt sikker på at hun skulle dra, selv om det nok har fristet å gjøre noe nytt, forklarer Landsem, som legger til at Vålerenga-stallen nå etter alle solemerker er komplett.

Var på sin første A-landslagssamling

GULLJUBEL: Ildhusøy etter at seriemesterskapet var i boks. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ildhusøy var sentral på laget som tok «The Double» forrige sesong, og scoret blant annet 3-0-målet i den avgjørende seieren mot Arna-Bjørnar i siste serierunde av Toppserien.

Angrepsspilleren, som er oppvokst på Frogner i Oslo, meldte overgang til Skedsmo allerede som 14-åring. Hun er datter av tidligere Molde-spiller Kjell Gunnar Ildhusøy.

Hun var én sesong i Skedsmo før hun signerte for Vålerenga. Siden debuten i 2017 har hun rukket å spille 60 seriekamper for de kongeblå. Den fotrappe tenåringen har også herjet for aldersbestemte landslag. Tidligere i høst var hun på sin første A-landslagssamling.