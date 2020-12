Fremskynder godkjennelse av vaksine: – Gode nyheter for hele EU

Allerede 21. desember vil det bli avholdt et møte der det vil bli tatt stilling til Pfizer og Biontechs koronavaksine, opplyser EUs legemiddelbyrå.

Den tyske avisen Bildt Zeitung skriver at en betinget godkjennelse kan komme 23. desember.

Det vil si at de første nordmennene kan være vaksinert i julen.

– Gode nyheter for hele EU

Helseminister i Tyskland Jens Spahn sier til avisen at dette er gode nyheter for hele EU. Vaksineprodusenten Biontech er klar for å sette i gang vaksineringen i Europa.

– Vi har allerede forhåndsprodusert og lagret de første dosene av vaksinen for EU. Så snart vi får grønt lys fra EMA og EU-kommisjonen, kan vi begynne å laste og levere vaksinedosene, sier en talskvinne for vaksineprodusenten til den tyske avisen.

Helseminister Bent Høie sier at det er vanskelig å si hva som blir den endelige datoen for godkjenning av en vaksine i Europa.

– Utstyret for vaksineringen sendes i disse dager, og kommunene er i gang med å lage sine lokale planer. Hvis vi får vaksine før årsskiftet vil det være et begrenset omfang som vi må være forberedt på å vaksinere av, sier Høie til TV 2.

Tirsdag startet Helsedirektoratet utsendingen av sprøyter og annet utstyr til kommunene, slik at de skal være klare når de første koronavaksinene kommer.

– Milepæl

Vaksineutstyret blir fordelt etter antall innbyggere, slik at alle kommuner får utstyr til å vaksinere en like stor andel av befolkningen.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å stanse pandemien. Den første leveransen med sprøyter og vaksineutstyr som vi nå sender ut, vil gjøre kommunene godt forberedt til å starte vaksineringsarbeidet, sier assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen.

Tidligere tirsdag opplyste vaksinekoordinator Richard Bergström at Norge vil få minst 500.000 doser av Pfizer/Biontech-vaksinene i første kvartal.

Totalt får Norge kjøpe 2,5 millioner vaksinedoser, som er én prosent av det EU har avtalt å kjøpe hittil.

– Totalvolumet er 2,5 millioner doser. Så er det alltid litt usikkert med leveranseskjema, men minst 500.000 doser kommer i første kvartal fra Pfizer, sa Bergström til VG.

Det er nordmenn som er i risikogruppen som vil prioriteres først i vaksinearbeidet. Det vil si eldre mennesker eller folk med underliggende sykdommer. Det konkluderte et ekspertutvalg i medisinsk etikk i november.

Saken oppdateres!