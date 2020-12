Bild: Tyskland presser EU til å godkjenne vaksinen raskere

Statsminister Angela Merkel vil framskynde godkjenningsdatoen fra 29. desember til 23. desember, skriver Bild.

Årsaken er blant annet at den sene prosessen sammenlignet med USA og Storbritannia, som begge har godkjent vaksinen, gjør at EU framstår som lite handlekraftige, oppgir kilder for Bild.

Saken blir mer presserende fordi Biontech er et tysk selskap, og det er blitt brukt flere hundre millioner euro fra den tyske statskassen for å utvikle vaksinen. I tillegg er Tyskland på vei inn i en ny nedstenging fra onsdag som følge av smitteøkning.

(©NTB)