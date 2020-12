Derfor ble Kevin glemt igjen hjemme alene

Julefilmen Alene hjemme, som i år fyller 30 år, har blitt en klassiker.

Siden 1990 har familien McCallister tilbragt juleferien et annet sted enn hjemme i Chicago.

Og hver gang har minstemann Kevin McCallister, som ble spilt av Macaulay Culkin, blitt glemt igjen hjemme.

Men har du egentlig tenkt over hvorfor ingen i familien har lagt merke til at den åtte år gamle gutten ikke er med, før de har reist avgårde?

Se hva Macaulay Culkin selv sliter med å forstå fra filmen, i videoen øverst i saken.

VERDENSKJENT: Macaulay Culkin ble verdenskjent da han spilte karakteren Kevin McCallister i de to første Hjemme alene-filmene. Foto: Alamy

Mangel på julero

I den aller første Hjemme alene-filmen skal familien tilbringe juleferien i vakre Paris. Alt er klappet og klart, og kvelden før avreise samles familien for et hyggelig måltid, nemlig pizza.

Som i de fleste familier ender middagen opp i både gris og søl, og høylytte diskusjoner. Kevin og storebroren Buzz begynner nemlig å krangle og søler brus utover hele kjøkkenbenken.

Da det er tid for avreise dagen etter er det ingen som legger merke til at Kevin ikke med. Ikke før familien har gått ombord i flyet og er halvveis til Frankrike, går det opp for foreldrene Peter og Kate at minstemann er glemt igjen hjemme.

Så hvordan klarte de å glemme han igjen?

Viktig detalj avslører

Til tross for at juleklassikeren har rullet på skjermen i 30 år, har spørsmålet enda ikke blitt løst. Nå har derimot flere ihugga seere bitt seg i merke én spesiell detalj som kan løse mysteriet.

På Twitter har nemlig en bruker lagt merke til noe svært viktig, skriver Cosmopolitan.

Du husker dagen før avreise, da familien spiser haugevis med pizza og Kevin og Buzz begynner å krangle? Faren til guttene henter noen røde servietter for å tørke over kjøkkenbenken. Alt som ligger på benken blir dratt med i søpla.

Deriblant flybilletten til Kevin.

Watching Home Alone for the 50th time and I’ve never noticed that in the starting scene when there is a fight in the kitchen, Kevin’s ticket is put in the bin. Who knew? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/lpkC386Yo3 — Jonathan J (@JonjayJJ) December 6, 2020

– Wow. Aldri lagt merke til, vi er nødt til å se den igjen, skriver en bruker på Twitter-meldingen, som skal få alle i familien sin til å legge merke til detaljen.

– Jeg la også merke til dette i går. Tok meg bare et halvt liv, skriver en annen.

Derimot er det flere som skriver at de la merke til detaljen allerde første gangen de så filmen.

– La du aldri merke til det? Jeg trodde det var superopplagt første gangen jeg så filmen. Men jeg antar du ikke så det, da var jo dette en overraskelse, skriver én av de som la merke til detaljen allerede.

– Jeg er nysgjerrig på hvordan andre ikke har lagt merke til dette i løpet av 30 år, legger han til.

Flere moment

Selv om det strengt tatt ikke er noen unnskyldning for å glemme igjen barnet sitt, forklarer nemlig dette hvorfor det ikke er en flybillett til overs som gjør at familien merker de er én for lite.

Én Twitter-bruker påpeker et annet moment som gjør at familien ikke merker at Kevin er borte.

– Når storesøsteren til Kevin skal telle antall hoder før de drar avgårde til flyplassen, teller hun uheldigvis med en unge som bor i gaten, som forstyrret familien mens de gjorde seg klare for avreise.

INNBRUDDSTYVER: Kevin McCallister må forsvare hjemmet sitt mot to innbruddstyver. Foto: STELLA Pictures/ddp images

Til tross for at Kevin blir glemt hvert år, klarer han likevel å holde motet oppe. Når innbruddstyvene Harry og Marv, bedre kjent som «The Wet Bandits», dukker opp, gjør Kevin alt i sin makt for å forsvare huset.

Og selv om det har vært et annerledes år i 2020, får vi håpe at han klarer det like bra i år, slik at det blir jul når familien vender hjem igjen.