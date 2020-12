Dette gjør julefilmstjernene i dag

Vi har vel alle minst én julefilm vi er nødt til å se i julen?

Julen er sesong for klassikere som Hjemme Alene, Hjelp, det er juleferie!, Harry Potter-filmene, The Holiday og Love Actually. Til tross for at klassikerne begynner å dra på årene, er de fremdeles en favoritt i mange hjem.

Men hva gjør egentlig julefilmstjernene i dag?

Utforsket flere yrker

Da den amerikanske komedien Hjemme Alene ble vist for første gang i 1990, ble det gjennombruddet for skuespiller Macaulay Culkin. Han spilte åtte år gamle Kevin McCallister som ble glemt og etterlatt hjemme i Chicago, da familien dro på juleferie.

Da filmen begynte å rulle på TV-skjermene var Culkin 10 år gammel. I dag har han blitt 40 år, og holder fremdeles skuespillerkarrieren varm.

Se en eldre versjon av Kevin McCallister være hjemme alene i videoen øverst i saken.

JULEKLASSIKER: Hjemme Alene med Macaulay Culkin i hovedrollen er for mange blitt en tradisjon å se på TV-skjermen i julehøytiden. Foto: Alamy

Til tross for at han tok en pause fra yrket på 90-tallet, vendte han tilbake. Da Culkin ble eldre bevegde han seg også mer inn i musikkverdenen. Fra 2010 og frem til i dag har Culkin konsentrert seg mest om musikken, men har titt og ofte dukket opp i både reklamer og mindre filmer.

Tidligere i 2020 ble det også kjent at Culkin blir en del av et stjernelaget av skuespillere i den neste, og 10. sesongen, av den amerikanske skrekk- og dramaserien American Horror Story.

Se hva Macaulay Culkin fremdeles sliter med å forstå fra Hjemme Alene-filmene, i videoen under:

To andre karakterer fra juleklassikeren er «The Wet Bandits». Skurkene Marv og Harry forsøker å rane forstadshusene i julen, hvorav ett av dem er McCallister-familien sitt hjem.

Daniel Stern (63) og Joe Pesci (77) har sluttet å rane dyre hjem, men holder fremdeles koken i karrierene. Pesci har blant annet vært med i den mye omtalte Netflix-serien The Irishman, sammen med Robert de Niro.

THE WET BANDITS: Daniel Stern og Joe Pesci spiller bandittene Harry og Marv i Hjemme Alene-filmen. Foto: Stella Pictures

Parallelt med å være skuespiller har også Pesci opparbeidet seg en artistkarriere på si. Etter å ha latt musikken ligge i 21 år, slapp han sitt tredje album i 2019 kalt Pesci... Still Singing.

I likhet med Pesci jobber også Stern fremdeles som skuespiller. Han har vært med i flere filmer, TV-serier og teaterstykker. Ved siden av skuespillerkarrieren jobber også Stern som kunster, hvor han spesialiserer seg i bronseskulpturer.

RINGREVER: Joe Pesci (t.v.) og Daniel Stern har begge hatt stor suksess, både innenfor film- og TV-seriebransjen, men også med musikk. Foto: Evan Agostini/Invision/AP / Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

Punkermor

En annen juleklassiker er The Holiday. Hovedrolleinnhaverne Cameron Diaz (48), Kate Winslet (45), Jack Black (51) og Jude Law (47) er fremdeles noen av verdens største skuespillere den dag i dag, 14 år etter juleklassikeren ble vist for første gang.

Men husker de de to små sjarmtrollene Sophie og Olivia, døtrene til Graham som ble spilt av Law?

Som syvåring spilte Miffy Englefield eldstedatteren Sophie. Siden den gang har hun opptrådt i flere britiske TV-serier. I et intervju med Vulture forteller hun at hun også holder på med musikk, og spiller flere konserter, ved siden av å være skuespiller.

– Kjæresten min er også i et band. De turnerer rundt om i Amerika, så jeg drar å ser mange av hans konserter. Men jeg leser fremdeles monologer, skriver en del og ser mye film, forteller hun.

I dag er hun 21 år og blitt mor til en liten datter, Frances Rosanna Lee Englefield.

Englefield, som har omfavnet punkerstilen, sier hun elsker at folk kommer bort til henne og er nysgjerrig. Til tross for at hun har forsøkt å trekke seg delvis ut av rampelyset, får hun fremdeles mange spørsmål om karakteren Sophie.

– Noen ganger spør folk: Er du jenta fra filmen? Det kan være litt irriterende, for jeg har bekreftet det mange ganger. Men jeg møter også mange herlige mennesker som følger meg på grunn av filmen.

– Jeg elsker å snakke om filmen, og at folk kan se meg slik jeg er nå, så forandret. Man behøver ikke ha et spesielt utseende for å gjøre ting i livet. Jeg elsker store nagler i ørene, rare piercinger og latterlige frisyrer. Jeg ble interessert i punkerstilen i 12-årsalderen. Det har blitt en kjærlighet, ved siden av å være skuespiller, sier hun.

Trakk seg vekk fra rampelyset

Sammen med Englefield spilte Emma Pritchard (19) lillesøsteren Olivia. I motsetning til Englefield trakk Pritchard seg tilbake fra rampelyset kort tid etter filmsuksessen.

Til Vulture innrømmer Englefield at det har vært vanskelig å opprettholde kontakten med «lillesøsteren sin».

– Etter filmen hadde vi lite kontakt. Jeg tror hun og familien trakk seg tilbake fra sosiale medier og slikt, fordi de ikke ønsket noe oppmerksomhet, sier hun, som har forsøkt å finne henne uten hell.

Fra Love Actually til Game of Thrones

I likhet med The Holiday er også Love Actually fylt med stjerneskuespillere. Filmen kom ut i 2003 og til tross for at de fleste av skuespillerne hadde passert 20 år, er det enkelte fra den yngre generasjonen som har gjort seg bemerket i løpet av årene.

Keira Knightley avslører en Love Actually-hemmelighet. Se hva i videoen under:

Blant dem er Thomas Brodie-Sangster (30). Han spilte Sam, den lille gutten som mistet moren sin, og som måtte legge en plan for å kapre sin store kjærlighet, Joanna.

Etter Love Actually har Brodie-Sangster hatt roller i store filmer og TV-serier, blant annet Maze Runner-triologien, Star Wars: The Force Awakens, Game of Thrones og Godless.

Nå er han aktuell i Netflix-serien The Queen's Gambit.

SKUESPILLER: Thomas Brodie-Sangster har kapret flere store roller etter han var med i Love Actually. Foto: Stella Pictures

Joanna, som ble spilt av Olivia Olson (28) har også fortsatt med skuespillerkarrieren. Blant annet har hun vært en kjent stemme i flere amerikanske barneprogram. I tillegg har hun også gitt ut to album som artist.

SANGFUGL: Olivia Olson fikk vist frem stemmen sin i Love Actually da hun sang Mariah Carey sin julelåt All I Want For Christmas Is You. Hun har i de senere årene gitt ut to album. Foto: Stella Pictures

Slitt med rusproblemer

Chevy Chase (77) ble for alvor kjent da han spilte familiefaren Clark Griswold i julefilmen Hjelp, det er juleferie!. Han var også en del av den originale casten i det direktesendte komedieshowet Saturday Night Live i 1975. Derimot forlot han showet etter kun ett år, og er det eneste medlemmet av den opprinnelige gjengen som forlot showet.

Det har periodevis stormet rundt Chase, da han først ble nektet å delta i showet grunnet oppførselen sin. Han har imidlertid dukket opp i enkelte episoder i etterkant av feiden.

STOR FORANDRING: Chevy Chase har gjennomgått en stor forandring i de senere år, særlig på grunn av rus- og alkoholproblemene sine. Foto: Alamy / Stella Pictures

På begynnelsen av 90-tallet dalte populariteten hans. I biografien sin I'm Chevy Chase and you're not forteller han at da karrieren var på det verste, takket han nei til hovedrollene i både Forrest Gump og American Beauty.

Årsaken var at han ikke hadde tro på filmene.

Forrest Gump hentet inn omtrent 670 millioner dollar, mens American Beauty hentet inn nærmere 360 millioner dollar.

Karrieren fikk imidlertid fart på seg igjen, og i dag er Chase både komiker, skuespiller og manusforfatter. Han har blitt tildelt en stjerne langs den ikoniske Hollywood Walk of Fame.

I løpet av sine aktive år har Chase slitt med alkoholisme og rusproblemer. I dag har han derimot klart å få livet og karrieren på rett kjøl, og har tatt på seg flere filmroller de siste årene. Blant annet i 2020-filmen The Very Excellent Mr. Dundee. Han har også fått en rolle i den kommende filmen The Ogilvy Fortune and Federal Offense.

Fikk kreft

For de fleste er Knut Risan og Tre nøtter til Askepott synonymt med julaften. Den tsjekkiske filmen er fra 1973, og er fremdeles en fast juletradisjon i mange hjem. I dag er Askepott, spilt av den tsjekkiske Libuse Safránková, 67 år.

Safránková har spilt i over 30 filmer, stort sett tsjekkiske produksjoner, og har fått flere utmerkelser for sine roller.

Hun giftet seg med den tsjekkiske skuespilleren Josef Abrhám (81) i 1976, og paret er svært populært i Tsjekkia den dag i dag. Sammen har de én sønn, Josef Abrhám (43). Han er i dag en kjent filmregissør i Tsjekkia.

For omtrent fem år siden ble Safránková diagnostisert med lungekreft. Ifølge flere østeuropeiske medier var hun gjennom en krevende behandling. Hun mistet deler av den ene lungen sin, men klarte til slutt å bekjempe sykdommen i løpet av ett års tid.

Siden da har «Askepott» takket nei til jobbtilbud, og viet tiden sin til familien. Under koronapandemien har ekteparet knapt forlatt huset sitt, for å unngå å bli smittet av covid-19.