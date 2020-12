Alt du trenger å vite om stekepanner

God morgen Norge-kokk Wenche Andersen deler sine beste tips for valg og vedlikehold av stekepanner.

Som kokk bruker, naturlig nok, Wenche ulike typer stekepanner, men hun har ett klart råd hvis du kun skal velge én.

Når du skal skaffe deg en ny stekepanne, er det aller viktigste å tenke på hvilken koketopp du har.

– Hvis du har en induksjonsovn går det kanskje ikke med de gamle jernpannene. Spør i butikken, så får du svar på hva som fungerer og ikke.

Dersom du ønsker å sjekke ut dette selv, har hun et lite tips på lur.

– Ha en magnet i lommen, sjekk under stekepannen om den er magnetisk. Da blir den varm, avslører TV-kokken.

Se hele saken øverst i artikkelen!

Tenk på eget bruk og behov

Wenche forklarer at en stekepanne gjerne skal veie litt, og at du derfor bør løfte på den. Tenk deretter på hva du steker mest.

– Steker du mest biff, da skal du ha en panne som tåler varme over lang tid. Da er en jernpanne veldig fint. Så hvis du har en gammel jernpanne, behold den.

– En jernpanne er tyngre og litt mer krevende å rengjøre, men til kjøtt så er den en ener, forklarer TV-kokken. Men utover det så ville jeg valgt panner med teflonbelegg. Et såkalt Non Stick-belegg som det heter.

– Kan man steke biff i panner med teflonbelegg?

– Jada, det kan du. Men pannen er ikke så glad i høy temperatur som en jernpanne, så du skal være litt mer bevisst. Da kan belegget, spesielt hvis du kjøper de billigste, begynne å flake av. Det er sikkert mange hjemme som sitter med en pannen som begynner å bli flekkete. Har man en slitt panne bør man skifte den ut, sier Wenche.

RIKTIG BRUK: Tenk over varmebehandlingen. Foto: God morgen Norge

Vedlikehold av pannen

Videre forklarer Wenche at det er viktig å ta vare på pannen.

– Du skal la varmen gradvis komme opp. Pass på at du bruker riktig redskap, som stekespader i plast eller tre, det er snilt mot Non Stick-belegget.

Hun forteller at det også er viktig å tenke på type fett du bruker i pannen.

– Skal du brune noe, putter du kanskje litt olje i pannen, før du tilsetter smør som skal frese. Det fungerer veldig bra til fisk og grønnsaker. Skal du steke biff, kjør varmen opp så langt du kan, men du vil ikke få den samme effekten som i en jernpanne.

Mange av stekepannene kan vaskes i oppvaskmaskin. Men Wenche sitt tips er å bare rengjøre i rennende kaldt vann og litt såpe.

– Det fungerer veldig fint. En jernpanne må du da sette inn med litt fett etterpå, så den ikke begynner å ruste.

Wenche oppsummerer: Kjenn på vekten. Sjekk at det er en god tykk bunn, slik at den tåler høye temperaturer og at den er god å holde i.

Og hvis hun bare skulle ha valgt én panne, svarer Wenche:

– Da ville jeg valgt en Non Stick-panne. Eller en panne i stål, men den er ikke like lett å steke i som jern, men tåler veldig godt varme.