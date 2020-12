Sagosen nærmer seg to uker i isolasjon: – Det hjelper ikke å grave seg ned

Sander Sagosen (25) håper at Norge kan sikre nasjonens første VM-gull i januar.

Etter at to av Sander Sagosens lagkamerater i THW Kiel testet positivt for koronaviruset måtte hele laget i karantene. Dagen etterpå testet enda en spiller positivt.

Det sørget for at Sander Sagosen, Harald Reinkind og resten av det tyske laget måtte belage seg på egentrening i karantene. Men i Tyskland er karantenereglene annerledes og det minner mer om isolasjon, ifølge verdens beste håndballspiller.

– Det er veldig strengt i Tyskland. Vi får ikke engang løpe i skogen, sier Sagosen til TV 2.

Han legger til at samtlige spillere har vært i treningshallen og hentet utstyr, slik at nesten alle har eget styrkerom i leilighetene sine.

– Vi håper å slippe ut i morgen, men jeg tror ikke vi er ute før lørdag, sier han.

– Blir du påvirket, eller passet det bra med en pause nå?

– Jeg velger å se positivt på det. Vi hadde et veldig tett kampprogram før dette skjedde. Nå har vi trent hjemme i leilighetene våre i snart to uker. Det er ikke ideelt å løpe frem og tilbake på terrassen, men man får samtidig ladet batteriene, sier Sagosen.

– Det hjelper ikke å grave seg ned og synes synd på seg selv for at man må sitte i karantene.

Lagkamerat takker nei til VM

Kampprogrammet i den hjemlige ligaen har vært tøft de siste månedene, og med Champions League-spill har det gått i ett for den norske landslagsspilleren.

Koronaviruset sørger også for stor usikkerhet blant håndball-eliten. Tyskland-kjempen og lagkamerat av Sagosen, Patrick Wiencek har allerede meldt fra om at han ikke blir med til VM i Egypt.

– Jeg er ikke bare landslagsspiller. Jeg er også Kiel-spiller, men først og fremst er jeg familiemann, har Wiencek uttalt.

For Sander Sagosen er det ikke aktuelt å takke nei.

– Det morsomste jeg gjør er å spille i Norge-drakten. Jeg gleder meg til landslagssamling hver bidige gang. Jeg gjør det nå også, selv om det klart er en underlig situasjon med koronaviruset. Jeg er nødt til å ha tillit til helsepersonellet som sier dette er trygt.

– Jeg vil tro det er tryggere å være i en boble i Egypt, enn å reise rundt og spille Champions League, som vi har gjort i høst, sier Sagosen.

Går for å sikre Norges første gull

Tre av de fire siste mesterskapene har endt med medaljer for de norske herrene. To sølv (VM i 2017 og 2019) og en bronsemedalje (EM 2020). Nå er Sagosen klar for å ta det siste steget og sikre nasjonens første VM-gull.

– Vi har alle forutsetninger til å være med i toppen. Vi har kjempet om gullet de siste fire årene, og nå skal vi forhåpentligvis ta det. Jeg ser virkelig frem til de avgjørende kampene, sier Kiel-stjernen.

Trønderen har også merket at presset fra det norske folk har økt med årene. Noe som bare trigger ham enda mer.

– Alle i Norge forventer jo nesten gull. Det er veldig kult, det er dette vi har drømt om, sier 25-åringen.