Prostituerte droppet karantene – tok i mot kunder på hotell

To rumenske kvinner er bøtelagt 20.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene i Trondheim.

Det opplyser politiet til Adresseavisen.

De to rumenske kvinnene kom via Tyskland, Danmark og Oslo, og sjekket inn på et hotell i Trondheim.

– De har erkjent å ha tatt imot kunder på hotellet og er bortvist fra landet av UDI. Dette kommer som en følge av forelegget for brudd på smittevernreglene, sier politiadvokat Trygve Angen til avisen.

Begge har vedtatt boten.

Trondheim har den siste tiden opplevd en kraftig økning i antall nye koronatilfeller. I helgen registrerte de det høyeste smittetallet så langt i pandemien med 30 smittede.

Det siste døgnet er det registrert 23 nye tilfeller.