Julemysteriet har aldri blitt oppklart – hvor ble det av de fem barna?

Juletreet lyser i den varme stua. George og Jennies store tømmerhus er fylt av kjærlighet, barnelatter og nye leker.

Men da julekvelden går inn i de sene nattetimer, følger også en rekke uforklarlige hendelser.

Dagen etter er storfamilien halvvert. Fem av barna er sporløst forsvunnet. Hvor ble det av dem?

Italiensk opphav

Georgio Soddu blir født i 1895 på den italienske øya Sardinia. Allerede som 13-åring i 1908 emigrerer han til USA, og bestemmer seg for å gå under navnet George Sodder.

Han tar strøjobber i Pennsylvania, men etter noen år får han fast arbeid i den lille byen Smithers i Vest-Virginia. Her starter han som sjåfør, før han noen år senere står oppført som eier av et transportfirma.

Mange i byen er av italiensk herkomst. En av dem er unge Jennie Cipriani, som i 1903 ble født i den historiske byen Troja. De to migrantene blir et par og flytter inn i et stort tømmerhus et par kilometer utenfor Fayetteville. Byen er liten og hovedgaten strekker seg i overkant av 90 meter. I 1920 rommer Fayetteville kun 659 innbyggere.

Jennie føder parets første sønn John Fredrick i 1923. I de kommende årene vokser søskenflokken, og i 1943 har George og Jennie hele ti barn.

John Frederick, Joseph Samuel, Mary Ann, George, Maurice, Martha, Louis, Jennie Irene, Betty og Sylvia.

Foreldrene har mange munner å mette, men George gjør det bra i transportbransjen og tjener godt.

Politisk engasjert

Etter angrepet på Pearl Harbor i 1941 kastet USA seg inn i andre verdenskrig. Det samme gjorde George og Jennies eldste sønn, 18 år gamle John Fredrick.

Etter atombombenes fall over Hiroshima og Nagasaki, overgir Japan seg på sensommeren 1945 – og krigen tar slutt. Samme år henrettes Benito Mussolini, Italias tidligere statsminister og diktator.

George er politisk engasjert og har siden Mussolinis avsettelse i 1943 uttrykt glede og kritisert styresmaktene og Det nasjonale fascistpartiet i hjemlandet.

I en liten by med mange italienere blir de sterke meningene lagt merke til.

Merkelige hendelser

I oktober 1945, et halvt år etter at Mussolinis lik ble hengt opp til spott på torget i Milano, banker det på døren i det store tømmerhuset. En forsikringsmann ønsker at George skal tegne livsforsikringer.

Tibarnsfaren takker nei til tilbudet, men avslaget faller ikke i god jord. Den hissige forsikringsselgeren begynner å bli skremmende, og det kommer tydelig frem at han ikke deler Georges synspunkter om den avdøde italienske diktatoren.

«Huset ditt vil gå opp i røyk og barna dine kommer til å bli drept. Du kommer til å måtte bøte for de stygge tingene du har sagt om Mussolini», truer han.

Men den ovennevnte hendelsen er ikke det eneste som får George til å stusse.

En dag står en ukjent mann på gårdsplassen. Han er arbeidsledig og ønsker å jobbe for George. Den fremmede går litt rundt på området, og tar turen bak huset. Der peker han på sikringsboksen som henger på husveggen.

«Denne kommer til å forårsake en brann en dag», sier mannen, selv om George nylig hadde fått sikringsskapet sjekket og godkjent av et lokalt elektrikerfirma. Den fremmede jobbsøkeren får ingen jobb hos familiefaren.

Julekvelden

Julekvelden nærmer seg med stormskritt, og det er snart skoleferie for de mange Sodder-barna.

En dag i desember oppdager 21 år gamle Joseph Samuel, George og Jennies nest eldste sønn, at en ukjent mann iakttar hans yngre søsken. Mannen har parkert bilen langs hovedveien – og blikket hans følger de mange barna.

Tross de rare og uforklarlige hendelsene gjennom senhøsten, blir det jul i tømmerhuset i år også.

17 år gamle Mary Ann, som går under kallenavnet Marian, er den eldste av de fem jentene i søskenflokken. Hun har den siste tiden arbeidet i en varehandel i byen, og på julekvelden overrasker hun de yngre søstrene med gaver.

Med vidåpne øyne og stor iver pakker jentene opp fine leker. De er i ekstase. Om lag klokken 22.00 spør de moren Jennie om de kan få lov til å bli oppe litt lenger. Det er jo tross alt selveste julekvelden.

Jennie sier det er greit, men gir noen betingelser. Martha (12), Jennie Irene (8) og fem år gamle Betty skal få lov til å være sent oppe hvis guttene Maurice (14) og Louis (9) fôrer kuene og låser hønseburet før de alle legger seg.

De lover å gjøre som moren sier. Jennie tar med seg lille Sylvia (2) og legger seg. George og de to eldste sønnene hadde allerede tatt kvelden. De var alle tre utslitt etter en lang arbeidsdag.

Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie Irene (8) og Betty (5). Foto: Privat

Våkner av et drønn

Jennie har rukket å sove noen timer da hun våkner av at hustelefonen ringer. Klokken er halv ett på natten, og forfjamset tar hun opp røret.

Jennie hører fjern latter og klirring i glass. En kvinnestemme dukker opp i den andre enden. Hun spør etter et ukjent mannsnavn. Jennie svarer at hun må ha ringt feil nummer. Hun rekker å høre kvinnen le før hun legger på røret.

Jennie titter inn i den opplyste stua, og ser at eldstedatteren Marian har sovnet på sofaen. Hun regner med at de fem andre barna har lagt seg i sengene sine på loftet.

Før hun selv går tilbake til senga, sjekker Jennie ytterdøren. Den er ulåst. Hun vrir om låsen, trekker for stuegardinene og slukker lysene.

Hun rekker å falle i søvn før hun igjen våkner av en høy lyd. Denne gangen er det ikke telefonen som vekker henne, men et høyt drønn fra taket, etterfulgt av en rullende lyd. Hun hører at noe treffer bakken. Jennie kikker på klokken som viser 01.00. Hun ligger og lytter, men det har blitt helt stille igjen.

Det neste hun våkner av, skal bli hennes verste mareritt.

Huset i full fyr

Jennie får en halvtimes søvn før hun sperrer opp øyene. Det er ingen skarp lyd hun har våknet av, men lukten av røyk.

Hun hopper ut av sengen og river opp døren til naborommet. Flammene danser rundt på gulvet, omringet av sort røyk. Jennie skriker av full hals.

På sofaen i stua våkner Marian. Hun forstår alvoret, og forter seg inn på soverommet for å ta med seg lille Sylvia ut i den iskalde natten.

Jennie løper bort til trappen som går opp til andre etasje. Hun roper og roper. De to eldste guttene, Joseph Samuel (23) og George (16), kommer ned i full fart med gnister i håret og flammer i ryggen. Nå står trappen i full fyr.

På utsiden prøver 50 år gamle George desperat å få vann ut av krana, men rørene har frosset. Den knuste vindusruten i kjelleren har gitt massive kutt på armen. Blodet snirkler seg nedover og lager røde flekker i den hvite snøen. Han står barbeint og hjelpesløs i den kalde luften da han oppdager kona Jennie, lille Sylvia, Marian, Joseph Samuel og 16 år gamle George.

Hvor er de fem andre barna?

Marian setter av sted til naboen for å få hjelp til å ringe brannvesenet. Imens løper familiefaren for å finne stigen. Han vet hvor godt hvor den er, den henger alltid på samme sted – men nå er den borte.

Han finner ut at siste løsning er å rygge bilene inntil husveggen så de kan klatre opp til vinduet ved å stå på biltaket.

Ingen av Georges to biler vil starte. Han mister motet.

45 minutter etter at Jennie våknet av røyklukt, er familiens tømmerhus jevnet med jorden.

Ingen levninger

Klokken åtte på morgenen, hele syv timer etter at Marian fikk hjelp til å tilkalle brannvesenet, ankommer den røde slukningsbilen.

Men det er ikke lenger noe å slukke.

Brannsjef F. J. Morris forklarer den sene responsen med at han selv ikke var i stand til å kjøre en brannbil, og at de derfor måtte vente til noen som kunne kjøre ble tilgjengelig.

25. desember går brannvesenet gjennom asken. Ettersom fem barn angivelig brant inne, skal det trolig finnes benrester.

De finner ingen ting, annet enn ødelagte gjenstander fra huset.

En embetsmann konkluderer med at brannårsaken var en feil i sikringsboksen. Familien er uenig. De mener brannen må ha startet på taket, ettersom Jennie hørte det høye dunket etterfulgt av en rullende lyd.

Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie Irene (8) og lille Betty (5) blir på årets nest siste dag erklært døde.

George og Jennie er knust.

2. januar 1946 følges de fem barna til graven, selv om det aldri har blitt funnet noen levninger. Foreldrene orker ikke tanken på å måtte gravlegge sine egne barn, og har ikke krefter til å delta i seremonien.

Det er fortsatt mye som skurrer.

Tror barna er kidnappet

Jennie begynner å brenne middagsrester, som en del av sin egen etterforsking. Svinekoteletter og kylling blir kastet i peisen. Hver gang flammene omsider slukker, finner hun bein blant all asken.

Hun leser om en annen brann i avisen. Et stort treetasjes hus brant til grunnen, og syv liv gikk tapt. Alle de syv kroppene ble funnet, også levningene etter ei tre måneder gammel jente.

Jennie kontakter det lokale krematoriet. En fagperson forteller henne at kropper som blir brent ved 1093 grader celcius i hele to timer etterlater seg bein.

Tømmerhuset brant i 45 minutter.

SAVNET-PLAKAT: George og Jennie brukte mye tid og penger på å lete etter barna. Her er en av plakatene som ble delt ut.

De stusser også ved brannårsaken. Alle de overlevende husker at juletreet fortsatt lyste da brannen allerede var godt i gang.

Stigen som plutselig var borte den skjevnesvangre natten, blir funnet på en fylling 23 meter unna gårdsplassen.

Jennie og George er overbeviste. De tror de huset ble påtent for å skjule barnas kidnapping.

Hevder å ha sett barna

På stedet der det for noen måneder siden sto et stort tømmerhus fylt med masse barn og kjærlighet, er det nå kun en jordhaug som er synlig. Jennie planter blomster i den nylagte jorden som George har pløyd over de vonde minnene.

Lille Sylvia leker i området. I hendene sine holder jenta en rund, hard og mørkegrønn kulelignende gjenstand. George drar kjensel på funnet. Det ligner på en brannbombe, og støtter Jennies forklaring om lyden hun hørte en drøy halvtime før hun våknet av røyken.

Etter brannen har mange vitner meldt seg til politiet. En passerende bussjåfør sier han så personer utenfor huset som kastet det han beskriver som ildkuler.

Flere hevder også å ha sett de fem barna i live etter brannen. En ansatt ved et turistkontor forteller at hun serverte barna frokost 1. juledag, og at det på utsiden sto parkert en bil med et registreringsskilt fra Florida.

Om lag en uke etter brannen, hevdet en kvinne å ha sett fire av de fem barna på et hotell i byen Charleston, en times kjøretur unna Fayetteville. De skal ha vært i følge med to menn og to kvinner, alle av italiensk opphav. Kvinnen sier hun prøvde å snakke vennlig til barna, men de to mennene skal ha virket fiendtlige og ikke latt barna snakke.

En annen kvinne mener hun så de fem ansiktene titte ut av vinduene i en passerende bil da huset sto i lys lue.

Det kommer også frem fra en telefonoperatør at husets telefonlinje så ut til å være kuttet og ikke brent. Hadde det vært en elektrisk brann, ville heller ikke lysene på juletreet fungert.

Plantet et «hjerte»

I 1947 prøver George å gjenåpne saken. De sender et brev til FBI-direktøren J. Edgar Hoover.

Kort tid senere kommer svaret:

«Selv om jeg ønsker å stille til tjeneste, ser det ut til at saken er av lokal karakter og er derfor ikke innenfor dette byråets jurisdiksjon (domsmyndighet, journ.anm).»

Videre skal Hoovers agenter ha sagt at de vil bistå familien Sodder, men de lokale myndighetene i Fayetteville hadde avvist agentenes tilbud.

George og Jennie ser ingen annen utvei enn å hyre privatetterforskeren C. C. Tinsley.

Det tar ikke lang tid før etterforskeren finner urovekkende informasjon.

Blant jurymedlemmene som konkluderte med at brannårsaken var en feil i det elektriske systemet, satt den samme mannen mannen som prøvde å selge George livsforsikring kort tid før brannen. Da George avslo tilbudet, kom han med trusler om å brenne ned huset.

Tinsley graver også frem en mørk og makaber historie. Brannsjefen Morris innrømmer at han kort tid etter brannen plasserte en okselever i en trekasse og begravde det i jorden der tømmerhuset en gang sto.

Brannsjefen hadde håpet George ville finne det som kunne se ut som et hjerte, og slått seg til ro med at barna hadde dødd i brannen.

Finner levninger etter ukjent gutt

George får ikke ro i sjelen. Han ser barn som ligner hans egne på hver eneste avisside. Fortsatt får han telefoner fra fremmede som hevder de har sett de fem søsknene. Han bestemmer seg for å ta saken i egne hender, og etterforsker alle tipsene selv.

Han besøker skoler i flere delstater, og oppsøker foreldrene til barn som ligner hans egne.

Men det blir ingen gjennombrudd i saken.

I 1949 bestemmer familien seg for å på nytt få asken ordentlig gjennomsøkt. De hyrer patologen Oscar B. Hunter fra Washington.

Hunter finner flere ting som ble oversett fire år tidligere. Blant annet kronestykker, rester etter barnas leksikon – og fire ryggvirvler.

Sistnevnte blir sendt til videre undersøkelser, og når rapporten foreligger står det at ryggvirvlene er fra et menneske på mellom 16 og 17 år.

«Beinene består av fire ryggvirvler tilhørende ett individ. Siden de tverrgående fordypningene er smeltet sammen, bør alderen til denne personen ved døden ha vært 16 eller 17 år. Individet har ikke vært eldre enn 22.»

«På dette grunnlaget viser beinene større skjelettmodning enn man kunne forvente for en 14 år gammel gutt. Det er imidlertid mulig, selv om det ikke er sannsynlig, at en gutt 14 år har samme modning som en på 16-17.»

Det viser seg at ryggvirvlene ikke har vært utsatt for høy temperatur, og det er derfor umulig at levningene tilhører den eldste gutten Maurice på 14 år.

Det blir konkludert med at ryggvirvlene må ha kommet fra jorden som George brukte for å dekke over åstedet.

Rapporten fører til to høringer i kongressbygningen i byen Charleston, men saken blir erklært avsluttet.

Hvem de fire ryggvirvlene tilhørte vites angivelig fortsatt ikke den dag i dag.

Mister et nytt barn

I 1951 blir Jennie gravid igjen, men en ny tragedie rammer familien. 30. desember 1951 føder Jennie et liten gutt, men på grunn av oksygenmangel til hjernen dør den lille babyen samme dag. På gravstøtten står navnet Michael Sodder.

Året er 1956. George og Jennie bestemmer seg for å påkoste en svær reklametavle langs motorveien Route 16 med bilder av de fem barna, samt en dusør på 10.000 amerikanske dollar, tilsvarende 85.891 norske kroner med dagens kurs.

En avisartikkel fra 1968. Bildet viser Jennie og George foran den store tavlen hvor barna er etterlyst. Foto: Faksimile fra Sunday Gazett-mail / rootsweb.com

Ikke utenkelig ramler det flere konvolutter inn i familiens brevsprekk. Igjen er det mange som hevder å ha sett søsknene – både i Texas, Florida og Missouri. George og Jennie reiser fra delstat til delstat, men kommer alltid tomhendt hjem.

Årene går og familiemedlemmene blir eldre. Likevel slutter de aldri å lete. I 1968 blir et brev adressert Jennie Sodder sendt fra et postkontor i Kentucky.

Konvolutten har ingen returadresse, men stempelet viser hvor avsenderen holder til.

Jennie åpner det og finner et bilde. I sort-hvitt ser hun en mann som angivelig er i midten av 20-årene. På baksiden er det en håndskrevet beskjed.

Bildet av den ukjente mannen ble hengt opp på savnet-plakaten, ved siden av de fem barna.

Jennie leser: «Louis Sodder. I love brother Frankie. llil boys. A90132 or 35.»

George og Jennie kan ikke unngå å se likheten til den ni år gamle sønnen Louis. Kan dette være et bilde av ham som voksen?

De ansetter og betaler en ny privatetterforsker, og sender ham til Kentucky. Men mannen forsvinner. Familien hører aldri noe fra ham igjen.

Da det ble stille fra etterforskeren, bestemmer de seg for å sette opp bildet av det som kan være en voksen Louis på reklameplakaten.

– Vil lete så lenge vi er i live

I 1968 gir den nå 72 år gamle George et intervju til avisa Sunday Gazett-mail. Han forteller om de vanskelige årene.

– Det er vanskelig å sove om natten, jeg bare tenker på dem. Hvis noen ville skade meg, hvorfor tok de familien min. Det er som en murvegg, vi kommer ingen vei videre. Vi vet ikke lenger hva vi skal gjøre. Vi kan sette opp et nytt skilt langs veien, eller la det gamle stå – selv om det har blitt veldig stygt.

George og Jennie snakket med Sunday Gazette-Mail i 1968. Foto: Faksimile fra Sunday Gazette-Mail/rootsweb.com

– Så lenge vi er i live kommer vi til å fortsette å lete, for å finne en forklaring på hva som egentlig hendte under brannen for 23 år siden.

Året etter dør George Sodder. Han ble 73 år gammel og brukte de siste 24 årene på å lete etter sine fem barn. Han døde hellig overbevist om at de overlevde brannen den kalde og sure julekvelden.

20 år senere blir ekteparet gjenforent da Jennie dør. I 44 år ble hun aldri sett iført noe annet enn sort. Hun sørget daglig over tapet av sine fem barn.

Jennie fortsatte å plante blomster i jorden der det store tømmerhuset en gang sto frem til sin død i 1989.

På 90-tallet bestemte de fem voksne barna seg for å fjerne reklameplakaten.

Mafia-teori og menneskesmugling

I dag er det kun 77 år gamle Sylvia som er i live. Hun var bare to år gammel i 1945, og har i tidligere intervjuer sagt at hun har sitt aller første minne fra den skjebnesvangre natten. Hjerteskjærende skrik og synet av sin blodige far. Hun er selv sikker på at de eldre søsknene overlevde brannen.

Den dag i dag verserer det fortsatt spekulasjoner og teorier om hva som kan ha skjedd med barna. Flere tror den italienske mafiaen er innblandet, ettersom George forlot hjemlandet alene uten å noensinne snakke om fortiden i Italia. Nummeret «90132» skal på slutten av 60-tallet ha vært et postnummer for Palermo på Sicilia.

Andre tror menneskesmuglere kidnappet barna, og at de har mottatt bistand fra det lokale politiet.

Selv om mange også tror at barna faktisk døde den natten, vites det fortsatt ikke hva som egentlig skjedde med Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie Irene (8) og lille Betty (5) på julaften for 75 år siden.

TV 2 har kontaktet familiens etterkommer. Henvendelsen har foreløpig ikke blitt besvart.

Maurice Antonio (14), Martha Lee (12) og Louis (9). Jennie Irene (8) og Betty Dolly (5).

Kilder: Sunday Gazette-Mail, Smithsonian Magazine, Wikipedia, Find a grave, Buzzfeed Unsolved, The True Crime files.