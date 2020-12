Ny person siktet for drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24)

Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

Gundersen Solum forsvant fra et boligstrøk i Arendal 25. mars i år. En snau måned senere, den 19. mai, ble han funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal.

– Personen som i dag er pågrepet har tidligere vært avhørt som vitne i saken. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Personen er en mann i 40-årene som er kjent for politiet fra tidligere.

– Pågripelsen skjedde i Agder rundt klokken 10 og foregikk uten dramatikk. Han befinner seg nå på Arendal politistasjon, sier hun til TV 2.

NY PÅGRIPELSE: Politiadvokat Vanja Bruvoll opplyser at de har pågrepet og siktet en ny person i saken. Foto: TV 2

Andre pågripelse på kort tid

Pågripelsen er den andre i denne saken. Tirsdag 8. desember ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap av Solum.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på om personen som nå er siktet har en relasjon til avdøde eller til mannen i 30-årene som i forrige uke ble pågrepet.

– Det er opplysninger vi har skaffet oss i løpet av etterforskningen og som vi har bearbeidet som har ført til at vi nå mener vilkårene for pågripelse er oppfylt, sier Bruvoll.

Hun opplyser videre at politiet vil forsøke å avhøre ham så fort det lar seg gjøre, og at de planlegger å få ham fremstilt for fengsling på onsdag.

Bruvoll vil ikke utelukke at det kan skje ytterligere pågripelser, men hun vil ikke kommentere hvorvidt de har konkrete personer i søkelyset.

– Skjønner ingenting

Mannen har etter eget ønske fått oppnevnt Thor Bache-Wiig som forsvarer. Han opplyser at han har hatt en kort samtale med sin klient.

– Jeg skal besøke ham i morgen. Han har akkurat kommet inn på politistasjonen og skjønner ikke noe av dette, sier han til TV 2.

– Vil det si at han kommer til å nekte straffskyld?

– Det vet jeg ikke enda.

Forsvareren, som nå befinner seg i Oslo, sier det ikke blir aktuelt å gjennomføre noe avhør før han har snakket med sin klient.

Flere ubesvarte spørsmål

Etter at Gundersen Solum forsvant har politiet brukt store ressurser på saken. Både Kripos og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har bistått Agder politidistrikt.

Ifølge obduksjonsrapporten døde 24-åringen trolig av drukning, men det ble konkludert med at dødsårsaken var usikker.

Politiet har flere ubesvarte spørsmål rundt hendelsesforløpet og hvordan avdøde til slutt havnet i gruva.