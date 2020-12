Responsen har ikke uteblitt etter at det Gøteborg-baserte selskapet Cyan lanserte de første bildene av en svært attraktiv Volvo P1800-tolkning.

Cyan har vært tydelig på at de ønsker å lage en moderne versjon av klassiske P1800, med mye av den mekaniske og analoge karakteren.

Ut fra de offisielle bildene, er det ingen tvil om at nykommeren har mye til felles med opphavet fra 60-tallet. Det er heller ikke så rart, ettersom selskapet baserer hele bilen på en original P1800. Mer om det litt senere.

Nå har nemlig vi i Broom snakket med Cyan Racing i Sverige, for å høre mer om responsen bilen har fått verden over den siste tiden.

– Overveldende!

– Siden vi presenterte bilen har responsen vært overveldende! Medier verden over har omtalt den, og bilen ble nylig kåret til «Retro Hero of the Year» av Top Gear. Vi opplever også en stor økning i antall henvendelser, så dette er veldig moro, forteller Johan Meissner i Cyan Racing til Broom.

Johan legger til at Cyan er i gang med å bygge de to første kundebilene.

– Nøyaktig når de første kundeleveringene skjer, gjenstår å se. Men vi har kapasitet til å bygge rundt 10 biler per år.

Mercedes 500E: Nå kan du sikre deg et stykke bilhistorie

På innsiden er det ingen tvil om at de opprinnelige designdetaljene er ivaretatt.

12 måneder byggetid

Som vi har vært inne på, bygger P1800 Cyan på en helt original bil, hvor kundene gjerne stiller med «grunnlaget», altså originalbilen, selv.

Så gjør Cyan Racing en omfattende jobb, med alt fra designdetajer, motor og understell – veldig kort oppsummert.

Cyan Racing har base i Gøteborg og den offisielle motorsport-partneren til Geely, som igjen eier Volvo.

Byggetiden per bil er om lag 12 måneder, alt avhengig av kundenes ønsker og spesifikasjoner.

Felles for samtlige biler, er blant annet nytt understell og ikke minst motor og drivverk. Under panseret plasserer Cyan en kruttsterk 2-liters bensinturbo på 420 hk og 455 Nm. Kreftene sendes rett til bakhjulene, via en 5-trinns manuell girkasse.

Hjulopphenget er utviklet av Cyan selv, med utstrakt bruk av lettvektsmaterialer. Bilen veier ikke mer enn 990 kg, så her bør det ikke være noen tvil om at dette blir en leken og sportslig utgave av klassikeren.

Finnes kun to i Norge: – Dette kan bli min dyreste biltur noensinne!

Det er ikke vanskelig å skjønne at mange drømmer om denne...

Pris fra 4,5 millioner

Med en produksjon på kun 10 biler i året, sier det seg selv at P1800 Cyan forblir eksklusive saker. Det speiles også så til de grader i prisen.

– Vi kunne selvfølgelig ha bygget en elektrisk Volvo P1800 og fylt den med all den nyeste teknologien, komforten og luksusen. Men det var ikke det vi ønsket å gjøre. Christian Dahl, administrerende direktør og grunnlegger av Cyan Racing.

Den starter nemlig på 500.000 dollar, noe som tilsvarer nesten 4,5 millioner kroner. I tillegg kommer kostnaden for en «donorbil», samt avgifter.

Med andre ord vil prisen på en ferdig bygget bil fort passere fem millioner kroner. Men pris til tross, kan Cyan altså bekrefte at interessen for nykommeren er stor og at produksjonen er i full gang.

Les mer om nye P1800 Cyan

Dilemma Laster... Lukk Hva syns du om P1800 Cyan? Smellvakker! 😃 Ikke helt min stil... 👎 Avstemmingen har stoppet Dilemma • Smellvakker! • Ikke helt min stil... Du stemte

Se flere bilder av P1800 Cyan her:

Krimforfatter Tom Egeland har stor lidenskap for italienske sportsbiler. Bli med hjem til entusiasten her: