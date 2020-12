Nasjonale koronatiltak forlenges til andre halvdel av januar

Tirsdag formiddag holdt regjeringen pressekonferanse med siste nytt om koronasituasjonen i Norge.

Helseminister Bent Høie er bekymret for at det kan bli økt risiko for en ny smittebølge etter julefeiringen. Regjeringen har derfor valgt å videreføre de nasjonale tiltakene til etter nyttår.

– Situasjonen er fortsatt ustabil og vi forlenger derfor de nasjonale tiltakene til andre halvdel av januar, sier Høie.

Det vil bli tatt en ny vurdering av situasjonen i januar.

USTABIL: Høie mener at smittesituasjonen i Norge fortsatt er ustabil. Foto: Fredrik Hagen

– Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og det ser ut som smitten har gått ned. Det er veldig bra, sier Høie.

– Kan ikke senke skuldrene

FHI opplyser at det ikke var nedgang i antall smittetilfeller her i landet i forrige uke.

– Etter at det har vært en gradvis nedgang i flere uker ser vi at tallene for uke 50 er ganske like som tallene for uke 49, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Nasjonalt er det mest forekomst av smitte i aldersgruppen 20-39 år. Det er store variasjoner i smittesituasjonen i de ulike kommunene.

– Dette betyr at vi ikke kan senke skuldrene. Vi må fortsatt holde i gang de tiltakene vi ser at hjelper, sier Vold.

Det blir trolig mer reising og private sammenkomster i forbindelse med julen og Vold blir derfor ikke overrasket hvis det blir en økning i smittetall etter jul.

Anbefaling fra FHI

FHI og Helsedirektoratet har i forkant av pressekonferansen gått ut med en anbefaling om at de nasjonale tiltakene i hovedsak videreføres til over nyttår.

I slutten av november sa statsminister Erna Solberg at de nasjonale tiltakene skulle vare til minst 16. desember.

FHI og Helsedirektoratet mener at smittesituasjonen fortsatt er såpass ustabil at det ikke er riktig å lette på tiltakene før på nyåret. På bakgrunn av denne anbefalingen valgte regjeringen å videreføre de nasjonale koronatiltakene.