Modellen får massiv kritikk etter kyssevideo: – Jeg er en superspreder

Lottie Moss, lillesøsteren til supermodell Kate Moss (46), er i hardt vær etter en Instagram-live.

Briten delte et initmt øyeblikk med følgerne sine og kalte seg selv en superspreder etterpå.

SØSTRE: Modell og moteikon Kate Moss sammen med Lottie Moss på TopShops catwalk i 2014. Foto: Olivia Harris/NTB

Upopulært kyss

Moss, som har prydet magasiner som Vouge, fikk mye kritikk da hun kysset venninnen sin under en livesending i Instagrams historiefunksjon.

Da folk spurte om hun ikke brydde seg om pandemien, svarte hun og venninnen: «Vi er superspredere, vi supersprer korona».

Storbritannia er et av landene som har vært hardest rammet av viruset, med over 1,8 millioner totale Covid-19 tilfeller og over 64.000 dødsfall, ifølge BBC.

Lottie Moss har over 320.000 følgere på Instagram Foto: Instagram/Stella Pictures/Ddp

Dette er også en av årsakene til at Storbritannia var det første landet som mottok vaksiner.

Legger seg flat

I går tok Moss til Instagram for å beklage. Hun skrev følgende på Instagram story:

– Jeg ville bare si at jeg er så lei meg for at jeg sa jeg var en superspreder. Det var noen som brukte disse ordene i kommentarfeltet under livesendingen, og jeg gjentok dem som en vits. Jeg tolererer ikke at at vi sprer et virus som er så alvorlig som dette.

BEKLAGER: Moss angrer på uttalesen. Foto: Instagram

22-åringer sier hun spiste middag med fire venner, hvor tre er i samme husstand. Hun poengterer derfor at hun fulgte myndighetenes rettningslinjer under besøket.

– Siden jeg bor alene, har jeg lov til å ha en omgangskrets på fire personer. Jeg forstår at dette har opprørt og fornærmet mange mennesker, og jeg ønsker å be om unnskyldning for å ha sagt en så ufølsom vits.

Modellen avslutter med å si at hun «fortsatt er ung, dum og lærer».

– Noen ganger glemmer jeg at jeg er en offentlig person, og i løpet av disse sprø og usikre tidene burde jeg ha vært mer forsiktig med mine ord.

Ikke alene

Det er ikke bare Moss som har fått kritikk for å kysse på sosiale medier den siste tiden.

Her til lands ble Sophie Elise Isaksen (25) og Anniken Jørgensen (24) kalt dårlige forbilder etter at Isakesen postet kyssebildet nederst i artikkelen.

Influenserne Mads Hansen (36), Kristin Gjelsvik (34) og Marna Haugen (39) er noen av flere hundre som reagerte negativt på bildet som ble publisert for tre dager siden.

– Jeg legger meg sjelden borti hva andre gjør, men når det er direkte skadelig for andre så klarer jeg ikke la være å si fra, sa sistnevnte.

Jørgensen har fortsatt ikke uttalt seg i denne saken, men Isaksen svarte på krtikken på Instagram. Hun skrev at hun tar smittevern på alvor og gjør en rekke tiltak for å ikke spre smitte.

– Ikke døm relasjoner du ikke vet noe om, hvor mye tid man bruker sammen, eller om en av oss faktisk har vært syke. Forstår i dag at det kan sende ut visse signaler, men jeg lar bilde stå fordi jeg vet hva som ligger bak det, skrev Isaksen.