Lastet opp video av ekskjæresten på Pornhub – dømt til fengsel

Mannen må i tillegg betale 75.000 kroner i oppreisning til kvinnen, skriver Rett24.

Kvinnen hadde samtykket til å bli filmet da de var kjærester, mot at mannen lovte å ikke vise videoen, som var av seksuell karakter, til noen. Etter at forholdet tok slutt, oppdaget en venninne, via den lokale chattekanalen på Jodel, at filmen lå ute på pornonettstedet Pornhub, ifølge dommen fra Hardanger tingrett.

Filmen var lastet opp av en person med et kvinnelig brukernavn, og ekskjæresten benektet å ha noe med delingen å gjøre. Men politiets etterforskning viste at den aktuelle brukeren var laget via mannens IP-adresse i hans egen bolig, og at filmen var lastet opp fra samme sted.

Politiet fant også at de anonyme Jodel-meldingene som fortalte nærmiljøet om filmen, var sendt fra ruteren tiltalte hadde hjemme, og fra en ruter på arbeidsplassen hans mens han var på jobb.

Kvinnen har fått store psykiske problemer etter hendelsen, og retten kom til at oppreisningen bør settes 50 prosent høyere enn det som ifølge retten vil være normalt for denne type saker.

