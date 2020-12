Ulrikke Brandstorp (25) skapte full forvirring – slik lurte hun hele Norge

Ulrikke Brandstorp (25) gjorde sitt ytterste for å lure det norske folk i Maskorama. Til God Morgen Norge avslører hun noen av triksene sine.

Lørdag kveld falt endelig de siste maskene i finalen av i NRK-programmet Maskorama. Over 1.3 millioner var klistret til skjermen, og dermed ble det ny seerrekord for NRK.

Trollet gikk av med seieren, og under det grønne håret var det sanger Ulrikke Brandstorp (25) som skjulte seg.

Etter uker med løgn og bedrag, hemmeligheter og avledningsmanøvrer, kunne Brandstorp endelig vise sitt sanne jeg.

– Jeg føler jeg må be om tilgivelse, sier en latterfull Brandstorp da hun gjestet God morgen Norge tirsdag.

HEMMELIGHETSFULL: Ulrikke Brandstorp synes det har vært grusomt å lyve på TV når hun har fått spørsmål om Maskorama-deltakelse. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Har vært grusomt

Det norske folk spekulerte lenge i om det var Brandstorp som skjulte seg inni Trollet. Hun har derimot klart å ikke røpe seg, men innrømmer at det har vært vanskelig.

Forrige gang hun gjestet God morgen Norge fikk hun nemlig spørsmål om hva hun drev på med på lørdagskveldene.

– Mamma og pappa har kjøpt seg leilighet i Oslo, så jeg har vært der. Også jeg har vært på hytta, sa hun den gang, og bekreftet at hun hadde vitner.

– Jeg hater å lyve, og er egentlig veldig dårlig på det. Jeg blir svett og nervøs. Det er kanskje det jeg har vært mest nervøs for gjennom hele opplegget, å sitte å lyve på TV. Det har vært grusomt, men hele opplegget har vært gøy, forteller en lettet Brandstorp.

Redigert på sannheten

I løpet av Maskorama-sesongen har Brandstorp gjort sitt beste for å forvirre og lure seerne. Da det ble kjent at hun skulle synge duett med Vikingen i semifinalen, skapte det full forvirring.

På sin Instagram har hun også gjort sitt for å lure følgerne sine. Det er mye takket være hennes manager Christoffer Gunnestad (30).

– Jeg har jo en manager som er ålreit på redigeringen, sier hun.

I én video hun har lagt ut på Instagram ser man både Brandstorp og Trollet danse ved siden av hverandre.

– Det var jo veldig strengt, for det var kun meg som fikk være inne i kostymet på grunn av smittevern. Derfor satte vi opp et kamera som filmet. Først var jeg Trollet, så løp jeg av gårde for å skifte mens kameraet fortsatte å rulle. Vi gjorde dette dagen før finalen, så jeg hadde med meg samme antrekk som jeg hadde uken før, da jeg sang duett med Vikingen. Så kom jeg tilbake og filmet som Ulrikke.

– Vi la klippene oppå hverandre. Vi tenkte jo at dette er lek og moro, så vi må prøve å lure noen. Kanskje vi klarte å lure noen? Noen så muligens at det var redigert også, sier hun.

I tillegg til å ha lekt seg på Instagram, bidro også produksjonen til å skape forvirring blant seerne.

– De som har visst hvem vi har vært i produksjonen, har jo vært gira på at vi skal prøve å lure folk. Vi fikk derfor et kort opptak som vi visste kom til å bli sendt på TV dagen etter. Så vi filmet hjemme på fredagen at jeg satt i sofaen og så på Maskorama, og la det ut dagen etter. Så vi har prøvd, i hvert fall, flirer hun.

Nysgjerrig familie

Frem til maskene måtte falle, har identitetene til deltakerne vært godt skjult. I produksjonen har det kun vært en håndfull personer som har visst hvem som har skjult seg inne i kostymene.

Brandstorp så seg nødt til å fortelle enkelte personer utenfor produksjonen om hennes lille hemmelighet.

– Det har vært kjæresten, eller så tror jeg han hadde trodd at jeg var utro på lørdagskveldene, flirer hun.

I tillegg har hennes mor og far visst om lørdagsplanene hennes.

– Også manageren min, han som gjør all booking for meg. Han trengte å vite hvorfor jeg var opptatt hver lørdag. Så det har ikke vært så mange, men noen få.

Brandstorp lot nemlig vær å fortelle sin egen søster og bror om hemmeligheten hennes.

– De må jo ha lurt?

– Om de har lurt! Søsteren min ringte mamma og sa at hvis jeg var Trollet og vi løy for henne, så ville hun aldri tilgi oss. Det første jeg gjorde på søndag var å ringe søsteren og broren min. Jeg har fått tilgivelse, flirer hun.