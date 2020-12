Refser dagligvarekjeder: -Organisert korrupsjon det er til å bli kvalm av

Etter at Konkurransetilsynet varslet kjempebøter for dagligvarekjedene Coop, Rema og Norgesgruppen har reaksjonene stått i kø.

Dagligvarekjedene er varslet gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner.

Tilsynets foreløpige vurdering er at dagligvarekjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser. Samarbeidet gjelder prisjegervirksomheten til kjedene.

Nå reagerer opposisjonen på Stortinget.

- Dritt lei

Næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes raser over det han får høre.

- Dette er organisert korrupsjon som er til å bli kvalm av. Jeg er dritt lei av at Norgesgruppen og co stjeler milliarder fra folk flest. Alle taper, bortsett fra noen få, skriver han i en mail til TV 2.

Han mener at beløpet på gebyrene er langt mindre enn det eierne har tjent

- Dette viser at matvaregigantene tjener rått på Norges befolkning, og hvor stort problemet med prisriggingen av bransjen faktisk er.

- Toppene i norsk matvarebransje kjører skitten lobbykampanje for å få det til å virke som de er vanlige folks beste venn, når de egentlig rigger systemet for å tjene mest mulig selv.

Mener det er et tillitsbrudd

Også Arbeiderpartiet sier at et ulovlig prissamarbeid i dagligvarebransjen er svært alvorlig og rammer folks økonomi.

I lys av Konkurransetilsynets funn, sier Arbeiderpartiets Terje Aasland at partiets krav om et bedre lovverk har vært berettiget Foto: Fredrik Hagen

– Dagligvarekjedene har fått lov til å utvikle en ukultur som begrenser konkurransen og gjør at norske forbrukere har måttet betale for mye for dagligvarene, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Hvis konkurransetilsynets avdekking av ulovlig prissamarbeid stemmer, mener Aasland det er et alvorlig tillitsbrudd overfor norske forbrukere.

Også næringskomiteens leder på Stortinget, Geir Pollestad, mener dette viser hvor stor makt kjeden har over forbrukerene.

– Vi må gå en ny runde for å se om det er mer vi kan gjøre for å skjerpe konkurransen og sikre mer åpenhet, sier Senterpartiets Pollestad til NTB.

– Historisk grov avsporing

Dagligvarebransjen selv, kjenner seg ikke igjen i anklagene. Virke mener at Konkurransetilsynet har vært informert om avtalen dagligvarekjedene har hatt.

Nå reagerer de på den sterke reaksjonen fra tilsynet, som kommer uten dialog med kjedene selv.

– Det er helt vanlig at butikker i alle bransjer legger ut prisene sine på nett. Åpenhet om prisene er fremtiden. Derfor er vi svært overrasket over vedtaket til Konkurransetilsynet, sier direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.

VANLIG: Virke og dagligvarekjedene mener det er helt vanlig å føre prisjegervirksomhet, og mener det har vært bra for forbrukerne. Foto: Stian Lysberg Solum

Avviser anklagene

Kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Friis sier til TV 2 at boten er helt absurd.

– Det er en historisk grov avsporing fra en hardt presset konkurransedirektør. Det har i alle år vært full åpenhet knyttet til bransjenormen og bruken av prisjegere, sier Friis.

Også Norgesgruppen avviser brudd på konkurranseloven.

– Vi mener at prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, til NTB.

Rømmerud sier de skal sette seg grundig inn i dette varselet og gå i dialog med Konkurransetilsynet.