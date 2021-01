Nådeløs Jan Thomas: – Dette er en liten skamklipp og dårlig håndverk

Cutters lover rask og billig klipp. For kun 349 kroner kan du få ny sveis på 15 minutter.

Sammen med Jan Thomas og to andre frisører, har TV 2 hjelper deg sjekket hvor stor forskjell det er på en klipp fra Cutters og de dyrere kjedene Adam og Eva, Nikita og Gevir i Oslo. Kan man se på klippen om den er dyr eller billig?

Sjekk om du klarer å se forskjell i videoen over!

Adam og Eva og Nikita er store, kjente frisørkjeder i Norge. Eksklusive Gevir har tre salonger i Oslo, og er populært blant flere kjendiser, blant andre Pia Tjelta og Camilla Pihl. En klipp hos hos Gevir koster fra rundt en tusenlapp til opptil 1500 kroner.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

DOMMER: Jan Thomas er en av tre dommere som har vurdert håret til modellene før og etter klipp. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

Slik er testen gjennomført

Det er seks hårmodeller med i testen. Tre av modellene skal til Cutters, de andre tre skal til Adam og Eva, Nikita og Gevir.

Panelet som vurderer klippene består av Mirja Rahm fra Frisørenes opplæringskontor i Oslo og omegn, frisør og hårstylist Liv Kari Frøshaug fra Jan Thomas studio og Jan Thomas selv.

– Det er flere ting vi skal se etter. Det ene er totalopplevelsen, så er det klippeteknisk, altså om det er likt på begge sider, og til slutt om kunden får det de ber om, sier Rahm. Hun har mange års erfaring fra bransjen, blant annet med å følge opp lærlinger og gjennomføre svenneprøver.

Ingen av dommerne vet hvilke salonger som er med i testen, eller hvor mange som skal få dyr eller billig klipp.

Modellenes hår blir vurdert før og etter klipp. I tillegg får modellene instruksjoner om hva de skal be om når de klipper seg, for å se om de faktisk får det de ønsker.

Under ser du bilder av modellene før og etter.

Daniel - Adam og Eva

Daniel før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Daniel etter klipp hos Adam og Eva. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Daniel hadde kort hår fra før, men ville fikse litt på klippen han allerede har. Panelet mener han trenger litt mer fylde på sidene.

Daniel var hos Adam og Eva, og betalte 650 kroner for klippen. Han er selv fornøyd. Panelet syns også det er en fin klipp, og påpeker at Daniel har fått mer fylde på sidene, slik de ønsket.

– Linja bak kunne vært rettere, men totalt sett er det en veldig fin klipp, sier Rahm.

– Det vi liker her er å se at det er klippet jevnt. Det er noe småpirk, men ikke nok til at jeg tror det er en billig klipp. Dette er en av de dyrere hårklippene.

Alle i panelet er enige om at Daniels klipp må være en såkalt "dyr " klipp.

Sara - Nikita

Sara før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Sara etter klipp hos Nikita. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Sara har krøller, og skulle kun klippe litt av lengden. Panelet var spent på om frisøren ville bruke riktig teknikk på krøllene, ettersom man helst ikke skal klippe krøller rett av.

Sara var hos Nikita og er selv veldig fornøyd. Også panelet syns det er godt håndverk.

– For meg virker det som de har klippet med riktig teknikk og ikke bare klippet krøllen rett av. Jeg har ingenting å utsette på klippen, sier Frøshaug.

Alle tre gjetter på at det er en dyr klipp.

Maria - Gevir

Maria før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg. Maria etter klipp hos Gevir. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Maria har langt, fint hår, og skulle klippe det opp til 20 cm kortere. Hun skulle også klippe opp håret, slik at det blir litt lettere og åpne det foran, ved å skrå det litt.

Maria var hos Gevir og betalte 1340 kroner for klippen. Hun var selv veldig fornøyd med både opplevelsen og klippen. Panelet syns klippen ved første øyekast ser veldig bra ut. Når de går nærmere ser de imidlertid flere ting de mener burde vært bedre, spesielt hvis det er en dyr klipp som de syns det ser ut som.

Frøshaug ser blant annet at linja bak ikke er helt rett.

– Her er det noe ujevnt. Jeg ser at noe av underhåret kommer frem.

IKKE RETT: Linja bak er ikke helt rett. Det burde den være, mener panelet. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

Også Rahm påpeker at det er litt småslurv.

– Når det gjelder klippen er den helt grei, men den mangler de små tingene som gjør at den er helt perfekt. Det er noen hjørner som skulle ha vært fjernet, det er noen ujevnheter i nakken. Dette er ting som gjør at det kunne ha vært en bedre finish. Hvis det er en frisør som tar veldig godt betalt så burde den vært enda bedre, sier hun.

– Ligger det i de høyere prisklassene, så er det ting her som ikke stemmer, men dette her er ingen dårlig hårklipp, sier Jan Thomas.

LITT UJEVNT: Håret er litt lenger på den ene siden enn den andre. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

Alle tre gjetter imidlertid på at det er en dyr hårklipp.

Charlotte - Cutters

Charlotte før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg. Charlotte etter klipp hos Cutters. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Charlotte skulle klippe rundt 10 cm av håret og få en såkalt gardinlugg. Panelet mener håret er relativt enkelt å klippe, og at en frisør som er oppdatert på hva som er moderne vil vite hva en gardinlugg er.

Charlotte var hos Cutters og betalte 349 kroner. Hun er fornøyd med opplevelsen, men ikke med luggen. Panelet syns grunnformen i klippen er bra, det er en fin rett linje bak, men påpeker at det er noe alle med utdanning skal klare å gjøre. De reagerer imidlertid også på luggen.

– Inndelingen med luggen syns jeg er litt merkelig. Jeg ville jo hatt to trekantfragmenter, her er det en lang pølse foran ansiktet, sier Frøshaug.

– Det er på ingen måte en gardinlugg, sier Jan Thomas.

Alle gjetter på at det er en rimelig klipp.

Veronica - Cutters

Veronica før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Vernocica etter klipp hos Cutters. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Veronica har langt og tykt hår, med fall. Bestillingen var derfor at hun skulle klippe opp håret, slik at det ikke blir så tungt og krøllene kommer mer fram. Panelet vil også åpne det mer i front, ved å klippe det opp og skrå det litt foran.

Veronica var på Cutters og betalte 349 kroner for klippen. Hun syns frisøren var hyggelig, men opplevde ikke at han lyttet til hennes ønsker. Hun er også ganske lik når hun kommer tilbake fra frisøren. Panelet mener hun ville hatt rett på en omklipp etter å ha vurdert resultatet.

– Det her er akkurat det jeg var litt redd for med henne, håret er fortsatt veldig tungt, sier Frøshaug.

– Det håret er ikke klippet opp, sier Rahm.

Linja bak er heller ikke rett.

– Det er masse småhår som stikker ut. På baselinjen er det hår som stikker ut og mange forskjellige lengder, sier Jan Thomas.

IKKE JEVNT: Håret har litt forskjellige lengder på hver side av skillen. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– I skillen er det ikke jevnt klippet. Det er mye lengre på den ene siden enn den andre. Det er grov forskjell. Merkelig at en frisør ikke har gått over og sjekket, sier Frøshaug.

Alle gjetter på at det er en billig klipp.

Kristoffer - Cutters

Kristoffer før klipp. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg. Kristoffer etter klipp hos Cutters. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Kristoffer har typisk nordisk hår, men det er tykt. Han ønsket å fikse litt på klippen han allerede hadde. Håret på toppen av hodet er litt tungt, og bestillingen var at dette skal bli litt lettere. Han vil ha en litt avslappet stil på håret.

Kristoffer var hos Cutters og var i utgangspunktet fornøyd med klippen og opplevelsen da han kom ut fra frisøren. Han syns imidlertid det ble en litt strammere stil, enn han selv ønsket. Når panelet ser på håret finner de flere feil som hakk og ujevnheter. De sier håret ikke ligger pent, og at det er like tungt på toppen som det var. De mener klippen rett og slett er dårlig.

TUNGT: Håret er fortsatt for tungt på toppen, mener panelet. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– Når jeg grer dette ned, så ser jeg at det er lengdeforskjell. Det er lengre på den ene siden enn på den andre, sier Frøshaug.

HAKK OG UJEVNT: Håret til Kristoffer er preget av hakk og ujevnheter. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

– Det er ujevnt stort sett over det hele. Det er ikke gode overganger, og det er store hakk. Hakkene er så store at det egentlig burde vært rettet opp, sier Rahm.

Jan Thomas er nådeløs i sin dom:

– Dette er en liten skamklipp, for å si det rett ut. Det er dårlig håndverk. Så her har det gått rimelig fort for seg.

Alle gjetter på at det er en billig klipp.

Konklusjon

Panelet har gjettet riktig på alle klippene og vært enige i vurderingen av resultatet. De mener det er tydelig forskjell på dyr og billig.

Alle klippene fra Cutters hadde ting panelet reagerte på, spesielt dårlig var klippen av Kristoffer som var svært ujevn. De syns også klippen av Veronica var svært skuffende, da hun ikke fikk det hun ba om.

– Når resultatene er sånn som de er, tenker jeg du får det du betaler for, sier Rahm.

Cutters vil ikke stille til intervju, men skriver i en e-post til TV 2 hjelper deg at de har en fornøydhetsgaranti som gir en ny gratis hårklipp om man ikke er fornøyd.

«At kunden er fornøyd er det som betyr noe, ikke om Jan Thomas mener frisyrene har finess eller ikke.»

Adam og Eva og Nikita gjorde det bra, og panelet så at det var hårklipper som kostet litt mer.

Overrasket over Gevir

Når panelet får vite at Gevir står bak klippen til Maria, er de overrasket. De hadde forventet at en klipp til over 1300 kroner var helt perfekt, og at det ikke var feil som ujevnheter og at linja bak ikke var rett.

– Når du er på det nivået så har du ikke lov til smårusk, sier Jan Thomas.

Gevir skriver at de har gjort en god jobb så lenge kunden er fornøyd:

«Innen håndverk og kunst tar vi forskjellige estetiske valg rundt våre næringer. Det er synd Jan Thomas og hans ansatt ikke var 100 prosent fornøyd med vår håndverksarbeid, så lenge kunden er fornøyd har vi gjort en god jobb!»