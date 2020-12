De første bilene rullet forsiktig inn i det norske markedet tilbake i 1992. Da slet mange av oss med å uttale det eksotiske navnet Huyndai. Kanskje ikke den aller beste starten for et nytt bilmerke...

Ikke minst var skepsisen til biler som kom fra Sør-Korea stor. Dette ble den gangen regnet som et U-land. Det var positivt for både priser og tollsatser, men kunne de noe som helst om å lage biler i den delen av verden?

Det skulle snart vise seg at de gjorde det. Hyundai slo seg i starten opp med enkle og ukompliserte biler, til lav pris.

Det var heller ikke dumt at de gjorde en av datidens største TV-stjerner til en ambassadør for merket. Knut Bjørnsen frontet TV-reklamene for Hyundai. Og dermed ble det både tryggere og mer akseptert å velge dette merket.

Elantra var en av de første Hyundai-modellene som kom til Norge. Dette er stasjonsvogn anno 1995.

94 prosent elbiler

Spoler vi frem til desember 2020, er Hyundai Norges sjette største bilmerke. Ser vi på kun elbiler er merket landet tredje største med god margin. Kona Electric er viktigste modell i 2020, og er så langt i år registrert i 4.677 eksemplarer. IONIQ Electric er også en svært populær bilmodell i Norge, med over 2.000 solgte så langt i 2020.

Nå informerer Hyundai Motor Norway at de har solgt sin siste rene fossile bil i Norge, de går over til et helelektrifisert og ladbart modellutvalg.

Totalt har Hyundai i 2020 en elbilandel på over 94 prosent, og av det resterende salget er ladbar hybrid den viktigste drivlinjen. På vei inn i 2021 er det helt tydelig at sistnevnte vil bli viktigere for merket neste år.

IONIQ kom til Norge med flere drivlinjer, den elektriske utgaven har solgt svært godt.

Alle fossile modeller kuttet

- Vi står nå ved et helt sentralt veiskille for Hyundai i Norge, der vi i løpet av bare noen få måneder vil lansere en rekke svært attraktive og viktige modeller. I helt nye Tucson og Santa Fe får vi nå to ladbare SUV-er som er helt perfekte for det norske markedet, og i tillegg nærmer det seg lansering av den helelektriske familie-SUV-en IONIQ 5, sier administrerende direktør Thomas Rosvold i Hyundai Motor Norway.

Disse produktnyhetene gjør at merket slutter å selge fossile biler og hybrider uten ladekabel. Prislistene til Hyundai allerede oppdatert, og alt av fossile modeller er kuttet.

Straks kommer denne til Norge, nye Tucson i ladbar hybridversjon.

Måtte stenge interesselisten

I Norge har IONIQ det siste året vært solgt kun som ladbar hybrid og elektrisk, og fra 2021 er det bare den elektriske modellen som gjelder her til lands.

Med lanseringen av Kona Electric i 2018 var Hyundai svært tidlig ute med å tilby folkelig elbil med lang rekkevidde. Det førte til at de måtte stenge interessentlisten da denne nådde 20.000 personer, og at 7.000 ordre ble inngått nærmest umiddelbart etter lansering.

Siden har Kona blitt oppgradert med nytt utstyr og enda lengre rekkevidde, og med 484 kilometer etter WLTP-syklusen er bilen fortsatt en rekkevidde-vinner i markedet.

Kona har vært en stor suksess for Hyundai her hjemme, med svært lange ventelister.

Toveis lading

IONIQ 5 er Hyundais helt nye elektriske familie-SUV som skal lanseres tidlig i 2021. Bilen er den første som er basert på Hyundais helt nye dedikerte elbilplattform E-GMP. Blant annet er den først i verden med toveis lading som gjør at man kan plugge andre enheter til bilen for å hente strøm. I tillegg får bilen verdens første multiladefunksjon og 800V-batterisystem som gir lynlading.

IONIQ 5 får ellers en omfattende liste av funksjoner og egenskaper, samt god plassutnyttelse gjennom svært lang akselavstand, korte overheng foran og bak, og en smart cockpit-modul.

Hyundais modellprogram fra tidlig 2021: Elektrisk: · Kona Electric · IONIQ Electric · IONIQ 5 Ladbar hybrid: · Tucson Plug-In Hybrid · Santa Fe Plug-In Hybrid Hydrogenelektrisk: · NEXO

