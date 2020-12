Jeg fikk sjokk da jeg flyttet tilbake til Norge

Barn og unge blir tidlig en del av en verden hvor det er aksept for å trene seg syk og å operere seg for å få det utseendet man ønsker.

Hva er egentlig en «normal» kropp i 2020? Hvis man skal bedømme ut fra det kroppsidealet som møter oss på sosiale medier, vil det være en veltrent, slank kropp. Helst smal rundt midjen og stor rumpe, veltrent, men ikke muskuløs, og gjerne unaturlig fyldige lepper og botoxbehandlet panne.

Dette er det kroppsidealet unge mennesker, ofte barn, møter når de gjør sin inntreden i sosiale medier.

Barn og unge blir tidlig en del av en verden hvor det er aksept for å trene seg syk, hvor det er aksept for å operere seg for å få det utseendet man ønsker, eller å gjøre seg selv «perfekt» ved å bruke utallige filter og redigeringsprogrammer, som fikser både kropp og hud for å passe inn i idealet.

Jeg bodde i Spania i store deler av min ungdomstid og fikk nærmest sjokk da jeg flyttet tilbake til Norge som 17-åring. I motsetning til miljøet i Spania, ble jeg møtt av et massivt kropps- og klespress i Norge. Jeg er fortsatt usikker på hvorfor jeg opplevde denne store forskjellen, da vi i Spania var både lettkledd og iført bikini store deler av året, uten at vi opplevde det presset på samme måte. Det var større aksept for at man hadde den kroppen man hadde, og det ville vært både unaturlig og uutholdelig å «gjemme seg» bak lag på lag med klær.

Allerede i ung alder begynte jeg å interessere meg for sosiale medier og YouTube, slik som de fleste unge i dag. Gjennom mine egne opplevelser og erfaringer bestemte jeg meg etter hvert for å være en motvekt til det jeg oppfattet som et urealistisk og usunt kroppsideal på sosiale medier. Jeg begynte å fronte en normal kropp, ved å ta noen bilder av meg selv i bikini i ulike naturlige positurer, hvor både valker og strekkmerker var synlig.

Samtidig skrev jeg om viktigheten med å føle seg trygg og selvsikker i sin egen kropp, uansett hvordan man ser ut. Jeg mener fra hjertet at man skal elske sin egen kropp, akkurat slik den er. Dessverre er vi ofte vår egen strengeste dommer når vi sammenligner oss med alle tilsynelatende perfekte kropper i mediene.

Jeg har selv en helt «vanlig» kropp, jeg trener ikke, men er normalt aktiv og spiser stort sett det jeg vil. Det er viktig å understreke at jeg ikke er imot at folk trener for å opprettholde god helse og trivsel, men mener at motivet ikke bør være å se tynnest mulig ut.

Det tok ikke lang tid etter at jeg begynte å poste budskapet mitt før jeg fikk enorm respons, og det var utelukkende positivt. Jeg mottok store mengder med tilbakemeldinger fra både unge, barn og voksne om at dette var noe alle mente var en positiv måte å forholde seg til kropp på, og at denne vinklingen var noe de savnet i sosiale medier.

Jeg har etter hvert sett hvor viktig det jeg formidler rundt «ekte» kropp er for veldig mange, og at det kan bidra til å hjelpe mennesker til å være mer fornøyde med seg selv.



Det er også dessverre mye negative holdninger der ute, folk som føler seg berettiget til å kalle andre både feit og stygg. Men jeg er heldigvis trygg og selvsikker i min egen kropp, og da spiller det liten rolle for meg at noen mener jeg burde se annerledes ut.

Jeg synes alle kropper er nydelige, og jeg håper flere kan bli med på å fremme alle typer kropper på sosiale medier. På den måten kan vi sammen nå ut til flest mulig unge og vise at det er greit at kroppen ikke ser ut som den på Instagram.