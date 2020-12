Dette er Norges VM-tropp

Landslagssjef for håndball-herrene, Christian Berge har tatt ut følgende spillere til VM i Egypt:

Målvakter: Robin P. Haug, Kristian Sæverås, Espen Christensen, Torbjørn Bergerud. Keeperne skal reduseres til tre innen 2. januar.

Kantspillere: Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Kevin Maagerø Gulliksen, Alexander C. Blonz.

Bakspillere: Sander Sagosen, Sander A. Øverjordet, Kent Robin Tønnesen, William Aar, Gøran Johannessen, Christian O' Suillivan, Simen Holand Pettersen, Harald Reinkind og Magnus Abelvik Rød.

Linjespillere: Bjarte Myrhol, Henrik Jakobsen, Petter Øverby, Thomas Solstad.

TV 2 kunne forrige uke skrive at Bjarte Myrhol var aktuell for VM etter å ha slitt med en skulderskade i lang tid. Mandag kom bekreftelsen.

– Han er veldig klar mentalt. Det er det ingen tvil om, sier Christian Berge til TV 2.

– Hvor viktig er det å ha Myrhol med?

– Han er en av de beste strekspillerne i verden. Det du får utenfor banen er profesjonalitet og omsorg for dem rundt seg. Bjarte er en ledertype i denne gjengen, sier Berge.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er også klar på hvor viktig det er å ha med seg 38-åringen til Egypt.

– Det er selvfølgelig uhyre viktig. Han er en leder i gruppen, han er kaptein og har alltid gått foran. Vi krysser fingrene for at skulderskaden er leget. Forhåpentligvis får vi sett han i noen minutter på lørdag for klubblaget sier Svele.

Sander Sagosen er også glad for at Myrhol er med. 38-åringen gikk glipp av EM i Trondheim i januar.

– Han går først i krigen. Når man går til et mesterskap uten hærføreren sin, så føles det selvsagt som om noe mangler. Jeg vet at han er giret og motivert. Dersom han er 100 prosent frisk, så er det få strekspillere i verden som er bedre enn ham, sier Sander Sagosen.

– Det å reise med eller uten Bjarte, er litt som natt og dag. Han er ekstremt viktig både på og utenfor banen, sier verdens beste håndballspiller til TV 2.

Foreløpig er det tatt ut fire keepere. Planen er at dette skal nedjusteres til tre, men grunnet usikker form på Kristian Sæverås og Espen Christensen.

– Sæverås er nettopp tilbake, og Christensen er nettopp tilbake fra en kneskade. Vi reiser nok med tre målvakter, men vi har tatt ut fire så langt. Så får vi se hva vi gjør når vi drar, sier landslagssjef Berge.

To debutanter

Robin T. Haug, Thomas Solstad og Simen Holand Pettersen har aldri vært med på et mesterskap med landslaget før, men sistnevnte har debutert med flagget på brystet. Holand Pettersen er sønn av tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen.

– Jeg liker utstrålingen og ærgjerrigheten Thomas viser når han spiller. Han får nok en rolle hvor han skal inn og bidra i forsvaret, sier Berge til TV 2.

Magnus Gullerud (29) er ikke tatt ut grunnet at han nylig var gjennom en operasjon. Magdeburg-spilleren var sentral da Norge sikret tok bronse under EM i Trondheim i januar.

– Solstad er med ettersom Gullerud måtte melde forfall. Han er nok vurdert opp mot Tom Kåre Nikolaisen. Solstad har prestert bra over tid og har erfaring fra Champions League,. Jeg synes det er fornuftig å ta ham foran Nikolaisen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det sier noe om troppen når Tangen må bli hjemme

Norge jakter revansj etter å ha tapt VM-finalen i 2019 mot Danmark, og allerede 14. januar braker det løs for nordmennene.

Stormakten Frankrike står på motsatt banehalvdel den første kampen. USA og Østerrike er også i gruppen.

– De reiser med 20 spillere, noe som er fornuftig. De må nok inn i en boble i Egypt, og da kan det bli vrient å komme seg ned under mesterskapet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Ellers er Kent Robin Tønnesen tilbake, noe som gjør at Eivind Tangen ikke får plass i troppen.

– Det sier noe om troppen når en spiller som Tangen blir sittende hjemme.

Christian Berge er klar på hva Tønnesen tilbyr troppen.

– Det er lenge siden Kent Robin har vært med. Jeg er veldig glad for at han er i troppen igjen, sier Berge og legger til:

– Han er en gledesspreder. Det er alltid liv rundt Kent Robin.