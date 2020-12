Varsler 21 milliarder kroner i gebyr til dagligvarekjedene for prissamarbeid

Det varsles om store pengegebyrer for Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding tirsdag morgen.

Gebyrene har en total sum på 21 milliarder kroner.

Tilsynets foreløpige vurdering er at dagligvarekjedene har samarbeidet på en måte som kan ha ført til høyere dagligvarepriser. Samarbeidet gjelder prisjegervirksomheten til kjedene.

Kan ha ført til dyrere priser

Kjedene har vært enig om å gi prisjegere tilgang til hverandres butikker for å hente inn omfattende prisinformasjon.

Informasjonen har blitt brukt til å koordinere prisingen og kan ha ført til høyere dagligvarepriser for forbrukerne. Samarbeidet har pågått siden 2011.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen koordinering, og har derfor varslet at vi vurderer å ilegge overtredelsesgebyr. Kjedene har gitt uttrykk for at de har benyttet informasjonen til å konkurrere hardt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Beslagla interne dokumenter

Etter en periode med sterk økning i prisinnhentingen besluttet tilsynet i 2016 å kartlegge kjedenes prising og informasjonsflyt.

Kartleggingen ga grunnlag for at Konkurransetilsynet våren 2018 foretok en uanmeldt kontroll hos Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, og tok omfattende beslag i interne dokumenter hos kjedene.

– Vår etterforskning viser at praksisen med skanning av priser i hverandres butikker kan ha ført til at kjedene sammen har presset prisene oppover, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– Samarbeidet kan ha ført til at norske dagligvarekunder har måttet betale høyere priser i kjedenes butikker.

Store gebyrer

De tre store i dagligvarebransjen har en samlet omsetning på nærmere 200 milliarder kroner, og det danner grunnlaget for gebyrets størrelse.

Norgesgruppen får det største gebyret på 8,8 milliarder kroner

Rema-eier Reitangruppen får et gebyr på over 7,4 milliarder.

Coop får et gebyr på 4,8 milliarder.

– Norgesgruppen avviser kategorisk at bransjenormen og bruk av prisjegere er et brudd på konkurranseloven. Vi mener prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, opplyser Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud til DN.

Norgesgruppen sier de vil sette seg grundig inn i varselet og gå i dialog med Konkurransetilsynet.

I en pressemelding skriver Virke at det er sjokkerende at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på noe de har vært kjent med hele veien.

– Det er skuffende at Konkurransetilsynet har avvist bransjens ønske om dialog, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Takle Friis sier til TV 2 at boten er helt absurd.

– Det er en historisk grov avsporing fra en hardt presset konkurransedirektør. Det har i alle år vært full åpenhet knyttet til bransjenormen og bruken av prisjegere, sier Friis.

Saken oppdateres