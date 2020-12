Marcus (21) knuste bompengeselskap i retten: – Feiret med en pizza

Etter to runder i retten, har Nedre Romerike tingrett avgjort at elektrikerlærling Marcus Jøsang Møller (21) slipper å betale Fjellinjen.

Bompengeselskapet har dratt ham til både forliksrådet og tingretten for å få ham til å betale 4362,40 kroner for bompasseringer han aldri har gjort.

Begge gangene er 21-åringen fra Hemnes i Aurskog-Høland blitt frikjent, og nå er Fjellinjen dømt til å betale alle saksomkostninger.

Det var Romerikes blad som først omtalte saken.

– Det var ekstra gøy å vinne en gang til. Jeg feiret med en pizza, sier 21-åringen til TV 2.

HÅVER INN: Et bilde av en bomstasjon i Fagerheimgata i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Oppdaget etter ett år

Jøsang Møller har hele tiden nektet å betale for bompasseringene bilen han solgte i 2018 har gjort.

Da han solgte bilen, tok han ut bompengebrikken.

Han visste ikke at han i tillegg måtte si opp avtalen med Fjellinjen, og ble derfor fakturert for den nye eieren sine bompasseringer.

– Han gjorde det som mange nordmenn gjør, og tok ut brikken og solgte bilen. Han tenkte ikke på at han også måtte si opp avtalen med Fjellinjen. Plutselig dukket det opp en regning, sier Jøsang Møllers advokat Jens Christian Riege til TV 2.

Oppdaget ikke endringer

Jøsang Møller hadde ikke fått med seg at Fjellinjen i januar 2018 gjorde endringer i sine avtalevilkår.

Etter at endringene tredde i kraft, har selskapet forholdt seg til hvem som har Autopass-avtale med selskapet, og ikke hvem som eier bilen.

Med andre ord: Sier du ikke opp avtalen med Fjellinjen når du selger bilen, fortsetter de å fakturere deg hver gang bilen passerer en bomstasjon.

ENGASJERT: NAF-advokat Jens Christian Riege. Foto: NAF

I 2019 oppdaget Jøsang Møller at Fjellinjen fortsatt fakturerte ham.

Jøsang Møller nektet å betale, og engasjerte NAF-advokat Riege.

– Dette er jo en sak som angår ekstremt mange nordmenn som ikke har hørt om disse avtaleendringene, sier Jøsang Møller til TV 2.

Enstemmig frifunnet

I juni i år dro Fjellinjen 21-åringen til forliksrådet for å få de 4362,40 kronene.

– Jeg syntes jo at dette var litt artig og spennende, at de var sikre på å vinne frem med dette og ville dra meg helt til forliksrådet. De vant jo ikke, for å si det sånn, sier Jøsang Møller.

Han ble enstemmig frifunnet, og Fjellinjen fikk kritikk for å ikke ha opplyst kundene sine om avtaleendringene.

«Dette var vesentlige avtaleendringer som burde medføre at hver kunde ble personlig opplyst,» lød dommen.

Fjellinjen gikk da til søksmål. I Nedre Romerike tingrett påpekte de at avtaleendringene blant annet var blitt kunngjort i aviser.

«Det er også opplyst at slik informasjon ble tatt inn i fakturaer sendt omkring årsskiftet 2017-2018, men det er ikke hevdet at noen slik faktura ble sendt Jøsang Møller til tross for at han da nettopp hadde inngått avtale,» står det i tingrettens dom.

ORDKNAPP: Fjellinjens kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad. Foto: Fjellinjen AS

Jøsang Møller slipper også å betale selskapets renter og gebyrer på nesten 3000 kroner, men den store feiringen må vente.

– Vi må se hva som skjer videre. Saken er ikke rettskraftig og vil kunne ankes videre, forklarer advokat Riege.

Umulig å bruke skjønn

Kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad i Fjellinjen AS sier til TV 2 at selskapet foreløpig ikke ønsker å kommentere dommen.

– Vi kommenterer ikke saken før vi har sett nærmere på den, sier hun.

– Er det ikke overdrevent å dra en elektrikerlæring til tingretten for å få litt over 4000 kroner?

– Vi skjønner at dette er en kjip situasjon, men vi har ingen myndighet til å fravike avtalebetingelsene, svarer hun.

Hansen Finstad forklarer at det er Statens vegvesen som har utarbeidet avtalebetingelsene, og at bompengeselskaper ikke kan fravike disse.

– Går det ikke an å bruke skjønn?

– Nei, det har vi ingen mulighet til, men det er synd at saken har måttet gå så langt som dette, svarer kommunikasjonsrådgiveren.

Klar for ny runde

Jøsang Møller og advokat Riege er ikke sikre på om bompengeselskapet nå lar saken ligge.

– De er jo helt teite hvis de gidder å ta saken videre nå, etter å ha tapt to ganger. Men hvis de anker, er jeg veldig klar for en ny runde, sier Jøsang Møller til TV 2.

Nye regler

Som følge av bompengereformen skal det være forskjell på bompengeselskaper og Autopass-utsteder.

Selskapet Jøsang Møller er i konflikt, er en del av bompengeselskapet Fjellinjen AS, men er nå et eget AutoPASS-selskap.

Han har derfor vært i konflikt med AutoPass-selskapet Fremtind Service.

Ettersom navneendringen ikke er registrert i Brønnøysundregisteret, har Nedre Romerike tingrett og TV 2 forholdt seg til det registrerte navnet, altså Fjellinjen AS.