Vaksineavtale spikret: Norge får minst 500.000 doser

Norge har nå spikret den første avtalen for Pfizer-vaksinen via Sverige. Avtalen innebærer at Norge får minst 500.000 doser i første kvartal. FHI sier at antallet doser fortsatt er usikkert.

Det sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

– Totalvolumet er 2,5 millioner doser. Så er det alltid litt usikkert med leveranseskjema, men minst 500.000 doser kommer i første kvartal av Pfizer, sier han.

Bergström forhandler vaksineinnkjøpsavtaler for EU, og er også den som sikrer Norge vaksiner.

Innkjøpene gjøres gjennom et program som er forbeholdt EU-medlemslandene, men alle landene avgir likevel doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene, og så videreselger dem til Norge.

Antallet doser som gis til Norge og andre EU-land, er gitt at vaksinen blir godkjent. Godkjenning av Pfizers kandidat skal etter planen diskuteres på et ekstraordinært møte i Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) 29. desember.

Fortsatt usikkerhet

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til TV 2 ettersom hver pasient skal ha to doser, så rekker 500.000 doser til en kvart million nordmenn.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier det fortsatt er usikkerhet om hvor mange doser Norge vil få. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Aavitsland sier at det imidlertid fortsatt er usikkert hvor mange doser av de ulike vaksinene Norge kan få i første kvartal.

– Alt vi får i starten går til å vaksinere dem som har størst risiko for alvorlig sykdom eller død hvis de smittes, altså sykehjemsbeboere og de eldste, skriver han i eposten.

Vil starte i januar

Overlegen sier også at det er usikkert om når dosene kommer. Han sier at de er forberedt på å ta imot det de får og sende det videre til kommunene.

– Vi og kommunene forbereder oss på å starte vaksineringen i januar, skriver han.

Avtalen som Norge har inngått med Sverige, innebærer at Norge stille på like fot med EU-landene, altså at vi får like mange doser per innbygger som EU-landene.