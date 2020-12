Norge stuper på prestisjeliste: – Nå er vi rett og slett dårlige

I årevis har Norge figurert i toppen av FNs Human Development Report, som måler det som er verdens beste land å bo i. Men nå som målingen feirer 30 år, har de tatt et nytt verktøy i bruk. Det får Norge til å dale nedover på listen.

Det nye grepet gjør at Norge raser fra 1. til 16. plass, mens land som Australia stuper hele 72 plasser. Canada og USA faller henholdsvis 45 og 40 plasser. Samtidig klatrer land som Costa Rica, Moldova, Mexico, Colombia og Panama bratt oppover på listen.

Også Storbritannia rykker opp stort (ti plasser), og ligger nå på 3. plass.

Slik snur den nye utregningen listen: Merk: Flere land kan dele samme plass. Norge går fra en 1.-plass til 16.-plass.

Irland, på 2.-plass, kaprer topp-plasseringen.

Sveits står stille på tredjeplass.

Hong Kong/Kina (SAR) står oppført på fjerde plass, uten klimakorrigerende data.

klimakorrigerende data. Island, som har en 4.-plass uten miljødata, raser 26. plasser nedover.

Tyskland går fra 6.- til 7.-plass.

Sverige stiger én plass, fra 7.- til 6.-plass.

Australia faller hele 72. plasser, fra 8. til 80.-plass.

Nederland, som deler 8.-plass med Australia, faller 6 plasser med den nye beregningen.

Danskene rykker opp fem plasser, fra 10. til 5.-plass.

Finland faller 19 plasser, fra en opprinnelig 11.-plass.

Singapore faller hele 92 plasser, og delte opprinnelig 11.-plassen med Finland.

Storbritannia rykker opp til tredjeplass, fra en 13.-plass. Kilde: HDR

Ny regnemåte

Årsaken til at Norge nå raser ned på lista, og plasserer seg mellom Malta og Japan og Italia, er at FNs utviklingsprogram UNDP, har tatt i bruk et par nye faktorer i regnestykket.

Hittil har man målt gjennomsnittlige resultater på forventet levealder, utdanning og inntekt. Fra og med i år er også klima- og miljøkostnadene med i beregningene.

– Resultatet av det viser et mindre pent bilde av menneskelig utvikling, konkluderer UNDP i sin rapport.

Ifølge UNDP-sjef Achim Steiner er den nye målemetoden ikke ferdigutviklet, og ikke tiltenkt å være en «dom» over landene.

– Mange land har gjort store fremskritt, men dette har samtidig påført planeten stor skade, sier Steiner.

VISER NORGE: Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, mener nye målemetoden avslører Norge på hjemmebane. Foto: Ørn E. Borgen

Han forteller at listen nå viser at det å være rik ikke er den eneste måten å vise at du har suksess og klar for en fremtidsrettet økonomi.

FN lister fortsatt opp hvor landene ender uten den nye utregningen, og ser man bort fra klimaet og miljømålene troner Norge fortsatt øverst.

– Umulig å gjemme bort

Natur og Ungdom-leder Therese Hugstmyr Woie peker på at Norges dramatiske fall med den nye utregningen kan være nyttig:

– Vi håper dette er en god realitetssjekk før valget. Det viktigste vi får ut av denne målingen er at det er viktigere å være et godt land i mange år fremover enn å være verdens beste land bare i dag, sier hun til TV 2.

Hun viser til at selv om Norge er flinke på å ta miljøgrep ute i verden, som for eksempel å bidra til store havpanel og regnskogssatsinger, er vi ikke like flinke her hjemme:

– Denne rapporten gjør det umulig å gjemme bort avstanden mellom det vi gjør ute i verden og på hjemmebane, sier hun.

– Det er flott at miljø og klima blir en del av slike lister, og at disse hensynene ikke bare er miljøfolkets klaging over makta. Nå synker det mer inn hvordan tilstanden faktisk er, fortsetter Woie.

– Vekker

Ifølge NRK, som først omtalte saken, er Norge det landet med den sjette høyeste verdien av materielt fotavtrykk med et klimagassutslipp på 37,9 tonn per innbygger.

VIL HA OSLOPOLITIKK NASJONALT: Oda Pettersen i Miljøpartiet de Grønne mener Norge bør se til Oslo for å bli bedre på klima. Foto: Privat

Når det gjelder CO2-utslipp, har Norge 8,3 tonn per innbygger, som er blant de 30 største verdiene totalt.

Oda Pettersen, førstekandidat hos Miljøpartiet de Grønne i Agder, omtaler Norges fall som oppsiktsvekkende.

– Fallet er en bekreftelse på hvor uansvarlig politikk regjeringen driver med nå. Alle vi har klimastreiket med får bekreftet det vi mener: Norge må ta grep. Det hjelper ikke at vi har vært best i klassen før, vi er ikke det lenger. Nå er vi rett og slett dårlige, og jeg håper dette kan være en vekker, sier hun til TV 2.

For at Norge skal gjenerobre førsteplassen mener hun det er visse grep som må tas, som at klimapolitikken settes aller først.

– Vi må vise at vi skal slutte å bore etter mer olje, og at vi skal investere i grønne arbeidsplasser. De siste årene har Oslo gjennomført omfattende grønn politikk, blant annet rundt transporttilbudet. Det må videreføres til resten av landet, og det må gjøres vanskeligere og dyrere å leve klimafiendtlig. Men da trenger vi politisk vilje, en type vilje vi helt tydelig mangler i dag, sier Pettersen.

– Ikke folk eller trær

I den nye rapporten fra UNDP advares det om at verdens fattigste land i år 2100 trolig vil ha mer enn hundre dager med ekstremvær årlig, men at dette kan halveres om man oppnår målene i Parisavtalen, skriver Reuters.

Rapporten legger også frem forslag til hvordan dette kan skje, og trekker blant annet frem subsidiekutt i olje-, gass- og kullbransjen, samt tiltak for å gro nye skoger, samt minske matsvinn.

– Den neste terskelen for menneskelig utvikling handler ikke om å velge folk eller trær, det handler om å erkjenne at menneskelig fremskritt i dag er drevet av karbon-intensiv vekst som er gått ut på dato, sier rapportforfatter Pedro Conceição.

Woie i Natur og Ungdom mener det er ett konkret grep Norge bør ta for å kunne klatre på verdens beste land-listen igjen.

Hun mener Norge bør ta initiativ til en global avtale om oljeproduksjon.

– En fersk tilstandsrapport om Parisavtalen viser at vi ligger bakpå. Nasjonale mål om utslippskutt holder ikke, vi må også ta grep på tilbudssiden. Vi må ikke bare kutte forbruk, men strupe tilgangen. Norge er et lite land i de fleste sammenhenger, men vi er en stor oljeprodusent, og har størst kapasitet til å la den bli liggende, sier hun.

Erna: Langstrakt land

Statsminister Erna Solberg presiserer at Norge fortsatt er på toppen av listen som går på levestandard, men at vi har falt fordi det blir målt i miljøavtrykk.

– Det er ingen tvil om at et land som Norge, som har en råvarebasert økonomi, og selv om vi har mye kunnskap og kompetanse, så kommer vi til å sette miljøavtrykk på den aktiviteten vi har i større grad enn land som baserer seg på teknologi, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren bemerker at landskapet gjør at utslippene blir større.

– Det er sånn at Norge er et land hvor transportsektoren har store utslipp, hvor landbruk og næring gir utslipp. Det er viktig å huske at vi skal ha arbeidsplasser i landet. Vi har lavere utslipp enn andre land på det vi driver. Vi er ikke tettbygd land, slik som Danmark. Vi har store avstander, og det gir mer utslipp, sier hun.