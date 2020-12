Chelsea-floppen sparket ned 16-åring under kamp

For tre år siden var Danny Drinkwater (30) blant de heteste spillerne i Premier League. Så valgte han å forlate trygge Leicester for å prøve å kjempe seg til en plass i Chelseas startellever.

Chelsea punget ut rundt 360 millioner kroner for engelskmannen, men etter tolv Premier League-kamper var det slutt. Da Maurizio Sarri tok over ledelsen i London-klubben havnet Drinkwater langt bak i køen. 18. mars 2018 er forrige gang midtbanespilleren spilte en kamp for Chelseas førstelag.

Han kan likevel smile hele veien til banken, ettersom han tjener svimlende 1,2 millioner kroner i uken.

Utlån og trøbbel utenfor banen har vært en gjenganger rundt den tidligere Leicester-stjernen de siste årene, og søndag havnet han igjen på de engelske medienes nettsider.

I en U23-kamp mot Tottenham ble Drinkwater taklet stygt av 16 år gamle Alfie Devine. Chelsea-spilleren mistet hodet og svarte med å sparke etter tenåringen.

Hendelsen sørget for at begge to ble sendt av banen. Chelsea hadde nok håpet at kampen skulle bli husket for at Petr Cech gjorde comeback på fotballbanen, men istedenfor er det Drinkwaters hodemist som står igjen. Tottenham ledet 2-0, men til slutt var det Chelsea som kunne juble etter å ha snudd kampen til 3-2-seier.

Danny Drinkwater absolutely scything down a child. Cech then reluctantly hobbling over like a man who believes he is just far too old for this kind of exertion on a Monday night. Very enjoyable pic.twitter.com/LAMWhU4Ctj — Football Ramble (@FootballRamble) December 14, 2020

Trøblete tid

Drinkwater ble anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand da han krasjet sin Range Rover i en vegg. I rettsaken erklærte han seg skyldig, og ble fratatt sertifikatet i 20 måneder.

Etter tolv kamper for Chelsea ble han lånt ut til Burnley. Det ble med én kamp for dem etter at han skal ha blitt angrepet utenfor en nattklubb to dager etter debuten. I januar ble han sendt i retur til Chelsea.

Få dager senere valgte Aston Villa å ta sjansen med Drinkwater. To måneder senere havnet han i trøbbel etter å ha skallet til lagkamerat Jota.

Før årets sesong fikk ikke midtbanespilleren et draktnummer hos Chelsea.