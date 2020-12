Forsøker kjøpe seg fri fra fengsel for 250 millioner

Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell hevder fortsatt at hun er uskyldig etter overgrepsanklagene.

I sommer ble Ghislaine Maxwell pågrepet av amerikansk politi etter å ha holdt seg i skjul over flere år. Hun ble siktet for å ha hatt en rolle i milliardæren Jeffrey Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter.

Påtalemyndigheten mener at hun har hjulpet Epstein ved å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Maxwell har erkjent at hun har ansatt mange folk for milliardæren, blant annet gartnere, kokker, hushjelper, butlere og sjåfører. Hun hevder imidlertid at alle hun ansatte var i «passende alder» og ikke mindreårige.

– Vært gift siden 2016

Disse opplysningene kom frem i et nesten 500-siders vitnemål som ble offentliggjort i oktober.

I et dokument sendt til delstatsretten i Manhattan mandag denne uken fortsetter Maxwell å hevde sin uskyld. Hun foreslår også en kausjon på 28.5 millioner dollar, nærmere 250 millioner kroner.

PARTNERE: Ghislaine Maxwell og milliardæren Jeffrey Epstein var partnere på 90-tallet. Påtalemyndigheten mener hun har bistått Epstein i omfattende overgrep mot en rekke mindreårige jenter. Foto: [laura Cavanaugh, Handout]

I dokumentet sier hun også at hun har vært gift siden 2016, og at ektemannen vil betale 22 millioner dollar av denne summen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den gjenstående summen vil bli betalt av venner og familier, sier Maxwell.

«Ms. Maxwell er ikke den personen mediene fremstiller henne som, langt i fra. Ms. Maxwell ønsker å bli i New York og gjennomføre rettsaken slik at hun kan renvaske sitt navn, og returnere til familien sin», står det i dokumentet ifølge nyhetsbyrået.

Foreslår husarrest

Maxwell har også foreslått å bo i husarrest med overvåkning 24 timer i døgnet.

Den britiske sosietetskvinnen forsøkte å slippe ut på kausjon tidligere i sommer, men ble nektet av statsadvokaten. Påtalemyndigheten mener det er stor sannsynlighet for at hun vil rømme.

Siden juli har hun vært fengslet i Metropolitan Detention Center i Brooklyn. Advokatene hennes har ifølge Reuters uttalt at hun har gått ned flere kilo og mistet mye hår. De mener også at hun mangler tilstrekkelig beskyttelse mot covid-19, som så langt har rammet 80 innsatte og ansatte i fengselet.

Ansatte i fengselet hevder imidlertid at Maxwell er ved god helse, og at hun blir behandlet som alle andre innsatte.

Rettssaken mot Maxwell er satt til juli neste år, og hun risikerer opp mot 35 år i fengsel dersom hun blir dømt til skyldig.