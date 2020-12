Republikanere vender Trump ryggen

Etter at valgdelegatene formelt utpekte Joe Biden til USAs 46. president, begynner stadig flere republikanere å godta valgnederlaget.

Mandag ble Joe Biden formelt valgt til USAs neste president, etter å ha mottatt de nødvendige valgdelegatene. Avstemningen er vanligvis ikke noe mer enn en formalitet, men har i år fått ekstra betydning grunnet Donald Trumps manglende vilje til å erkjenne valgnederlag.

Mens presidenten ikke har kommentert utfallet, virker det som om mandagens formelle avstemning var tungen på vektskålen for mange av Trumps partifeller.

Majoriteten av republikanerne har lenge avstått fra å kommentere valgresultatet, og pekt på at mye fremdeles kan forandre seg i retten.

Trenden snur

Etter over 50 avviste søksmål og en formell avstemning i boks, er humøret i ferd med å snu i det republikanske partiet. Stadig flere republikanere erkjenner nå at Joe Biden blir USAs neste president.

Senator Mike Braun er skuffet over mandagens avstemning. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Senator Mike Braun sier han er «skuffet» av resultatet under mandagens avstemning, men legger til at man nå «må legge politikken til side og respektere prosessen».

– I dag har valgdelegatene avgitt sine stemmer og valg Joe Biden som den neste presidenten. Delstatsforsamlinger, domstoler og Høyesterett har ikke funnet tilstrekkelig bevis for valgfusk til å omgjøre valgdelegatenes stemmer, sier Braun ifølge Washington Post.

Han får støtte av den høytstående republikanske senatoren John Thune.

– Før eller siden må man godta resultatet. Så snart valgdelegatene har erklært resultatet, tror jeg det er på tide at alle kommer seg videre, sa Thune til CNN.

Hyggelig Biden-samtale

Thunes kollega Lindsey Graham regnes som en av Trumps mest lojale tilhengere. Mandagens resultat var tilsynelatende nok til å overbevise også Graham om at det blir en demokrat i Det hvite hus de neste fire årene.

– Presidenten har nå en veldig, veldig liten sjanse. Jeg kan ikke forestille meg hvordan han skal klare det, med tanke på hva Høyesterett gjorde, sa Graham.

John Cornyn, Lindsey Graham og Ted Cruz erkjenner alle at Biden nå blir USAs neste president. Foto: Stefani Reynolds/AFP

USAs Høyesterett avslo i forrige uke et søksmål som tok sikte på å ugyldiggjøre millioner av stemmer i flere vippestater.

Graham la til at han hadde hatt en 10 minutter lang samtale med Biden, som ifølge republikaneren var «svært hyggelig».

Håper på drastisk forandring

– På et tidspunkt må du innse at man har mislyktes, til tross for dine beste forsøk. Det er slik valg fungerer. Du må ha en vinner og du må ha en taper, sa den erfarne republikanske senatoren John Cornyn til Reuters.

Republikaneren la til at han forventer en fredelig maktoverdragelse 20. januar, til tross for at den sittende presidenten har til gode å erkjenne valgresultatet.

Også senator Ted Cruz, som lenge har vært blant presidentens fremste støttespillere i spørsmål om valgfusk, begynner å innse at slaget er tapt.

– Vi er i en virkelig, virkelig motbakke nå. Det er åpenbart at med mindre noe endrer seg drastisk, så vil Biden og Kamala Harris ligge an til å bli den neste presidenten og visepresidenten, sa Cruz under en TV-sendt valgkampsending.

– Jeg håper noe endrer seg, la senatoren til.

Sammen med Cronyn, Thune og Graham har de republikanske senatorene Rob Portman, Roy Blunt og Shelley Moore Capito alle anerkjent Bidens valgseier mandag. Senatets leder Mitch McConnell har sammen med Trump til gode å erkjenne resultatet.