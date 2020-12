Biden langet ut mot Trump: – Nekter å respektere folkets vilje

En time etter at han formelt ble utpekt til USAs neste president, talte Joe Biden til det amerikanske folk. Demokraten gikk for første gang til angrep på Donald Trumps anklager om valgfusk.

– Rettsstaten, grunnloven og folkeviljen har seiret, sa Joe Biden etter at valgseieren hans formelt var sikret. Demokraten sikret seg 306 valgmannsstemmer, og blir dermed USAs 46. president.

En time etter at resultatet var klart, tok valgvinneren til scenen i Wilmington, Delaware for å tale til det amerikanske folk.

– Demokratiets flamme ble tent i dette landet for lenge siden. Og nå vet vi at ingenting – ikke engang en pandemi eller maktmisbruk – kan slukke den flammen, sa Biden fra scenen.

Joe Biden hadde selskap av kona Jill før nattens tale. Foto: Roberto Schmidt/AFP

Det endelige resultatet gir Biden 306 valgmenn mot Donald Trumps 232. Seiersmarginen tilsvarer den Trump vant med i 2016, noe Biden tok seg til til å påpeke.

– President Trump omtalte valgmannsseieren sin som et valgskred. Etter hans egne standarder representerte denne marginen en klar seier i 2016, og jeg mener at det også gjør det nå, sa Biden.

Langet ut mot Trump

Siden valget 3. november har USAs sittende president Donald Trump kommet med en rekke alvorlige og udokumenterte anklager om valgfusk. Mens Trump har hamret løs og reist over 50 søksmål tilknyttet anklagene, har Biden vært taus.

Natt til tirsdag tok USAs neste president derimot bladet fra munnen, og langet ut mot presidenten.

– Trump-kampanjen har gang på gang gått rettens vei for å utfordre valgresultatet, og gang på gang ble det funnet at disse anklagene ikke hadde noe for seg, sa demokraten.

Biden omtaler søksmålene som «et historisk angrep på demokratiet».

– Holdningen er så ekstrem at vi aldri har sett den tidligere. En holdning som nekter å respektere folkets vilje, nekter å respektere rettsstaten og nekter å hedre grunnloven, tordnet Biden.

Vil gå videre

Etter å ha angrepet Trump, understrekte Biden at USA nå trenger forsoning. Demokraten gjentok sitt budskap fra valgkampen om at han vil være en president for hele USA, ikke bare for de som stemte på ham.

Biden mener det er på tide at USA nå legger presidentvalget bak seg, Foto: Mike Segar/REUTERS

– Nå er det på tide nå se fremover, slik vi har gjort gjennom hele vår historie. Det er tid for å forene. For å forsone, manet Biden.

Biden tok seg også tid til å kommentere smittesituasjonen i USA, som mandag passerte nok en dyster milepæl.

– 300.000 dødsfall grunnet koronaviruset. Hjertet mitt går ut til hver enkelt av dere i pandemiens mørke vinter, sa den påtroppende presidenten.

Biden tok ingen spørsmål etter den drøyt fem minutter lange talen. En journalist for Fox News klarte likevel å fange demokratens oppmerksomhet med et spørsmål om den pågående etterforskningen av sønnen Hunter Bidens skattehistorikk.

– Takk for gratulasjonene, jeg setter pris på det, var Bidens svar.

Donald Trump har så langt ikke kommentert utfallet av valgmennenes avstemning. Presidenten kunngjorde isteden at justisminister William Barr trekker seg.