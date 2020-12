Gutta får konkurrere, mens jentene må sitte hjemme: – Det er så tungt

Den regjerende verdensmesteren og OL-mesteren i hopp, Maren Lundby, er vant til å måtte kjempe for å kunne drive idretten sin. Men etter å ha blitt offer for en rekke koronaavlyste konkurranser, tar hun et oppgjør med måten hun og kollegene blir behandlet på.

– Når du ser at resten av verden konkurrerer i alle andre idretter mens vi må sitte å se på, da føler man litt på at det ikke er bare smittevern som er problemet.

Først til helgen debuterer Lundby & co i verdenscupen – i et ekstra renn satt opp i østerrikske Ramsau. Dette er det eneste tilbudet hoppkvinnene har fått etter de mange avlysningene.

– Det er på en måte alltid vanskelig å få arrangert renn for oss – av en eller annen grunn, sier hun lakonisk.

– Tror du det er fordi dere er jenter at det er vanskelig?

– Ja, det kan jo virke sånn. For når gutta sine renn blir avlyst så kommer det stort sett alltid en erstatning ganske kjapt.

– Gutta 16, jentene 1

Helgens verdenscuprenn i Ramsau var egentlig ikke på planen. Men det er et renn Østerrike tilbød seg å arrangere for å redde litt av stumpene etter at blant andre Norge avlyste rennene på Lillehammer første helgen i desember. Det er også avlyst tre renn i Japan i januar uten at noe er erstattet.

Etter helgens renn er det igjen fire uker til neste gang jentene får konkurrere.

– Når vi har konkurrert én gang den 23.januar, så har gutta hatt 16 konkurranser, pluss et VM i skiflyging. Jeg er sikker på at hvis noen hadde ønsket å få til noe for oss, så hadde det vært mulig.

Det hele begynner å tære på motivasjonen.

– Jeg føler det er så tungt å gå på trening når man ikke har noe å jobbe mot, sukker Lundby.

Kritiske til FIS

Mandag ble det kjent at herrenes renn i Beijing (Prøve-OL) er avlyst. Men det internasjonale skiforbundet (FIS) meddelte umiddelbart at rennet ville bli erstattet med et annet renn i Polen.

Kvinnenes renn er også avlyst – uten at det har dukket opp en erstatning. Det fikk både Lundby og kollega Silje Opseth til å reagere.

– Hva med kvinnene? spør Lundby, som et svar på FIS´egen Twitter-melding om saken.

What about us? We got our WC in Beijing cancelled as well.. https://t.co/FKvfVdN56s — Silje Opseth (@OpsethSilje) December 14, 2020

Opseth følger opp.

– Hva med oss? Vi fikk også vår WC (verdenscup) avlyst i Beijing..

– Frustrert

I fjor ble Maren Lundby tildelt prisen som årets forbilde på idrettsgallaen– mye på grunn av den forkjemperen hun har vært for likestilling i skihopping.

Men nå begynner hun å bli lei av den evige kampen for likestilling i den idretten hun elsker.

– Det er veldig frustrerende når man bruker så mye tid på det, og har trent dag ut og dag inn siden mars og vi har ikke konkurrert en eneste gang. Da blir du ganske frustrert etter hvert.