Skjebnedag i Frp – omstridt fylkesleder kan bli fjernet

Sentralstyret i Frp møtes klokken 16.00 i dag for å vurdere å ekskludere lederen i partileder Siv Jensens eget lokallag, Oslo Frp, ifølge TV 2s kilder.



Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen sier han har fått støtte fra Frp-medlemmer og tillitsvalgte over hele landet, som håper at han ikke ryker ut av partiet når eksklusjonssaken behandles i sentralstyret.

– Jeg har fått masse støtte. De krysser fingrene for meg, men det går som det går, sier Ugland Jacobsen.

– Kan en eksklusjon før til en splittelse i Frp?

– Jeg ønsker ikke det, men jeg frykter det. Det kan være starten på en større splittelse, sier han.

På den annen side blir det påstått at fylkeslederens soloutspill om Siv Jensens posisjon i partiet har skap frustrasjon internt i partiet i hele landet.

Vraket Siv Jensen

Et intervju med TV 2 i november, der Ugland Jacobsen kommenterte innspillet fra sitt eget bydelslag Nordre Aker Frp om å vrake siv Jensen som toppkandidat til Stortinget skal ha fått begeret til å renne over.

Ugland Jacobsen sa det var en «besnærende tanke» med tre nasjonalkonservative Frp-politikere på topp i stedet - Christian Tybring-Gjedde, Carl I. Hagen og ham selv.

Partiets Organisasjonsutvalg, som vurderer om medlemmer opptrer i strid med Frps vedtekter og prinsipper, fikk sentralstyrets tilslutning til å åpne en eksklusjonssak.

Tirsdag skal sentralstyret ifølge Ugland Jacobsen ta stilling til et forslag fra Organisasjonsutvalget. Det ligger etter alt å dømme an til at fylkeslederen blir suspendert eller ekskludert.

Siv Jensen vil ikke svare på spørsmål fra TV 2 om hvorfor hun har meldt seg inhabil.

– Skal ut før nominasjonsmøte

Ifølge kilder er målet å få Ugland Jacobsen ut av Frp før nominasjonsmøtet i fylkespartiet i januar, der det skal stemmes over nominasjonslisten til Stortinget.

Ugland Jacobsen sier at han ikke vet hva behandlingen kommer til å ende med, men han er forberedt på at han kan bli ekskludert.

Dersom partiet ikke har tillit til ham, ser han uansett ingen grunn til å bli der, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

– Jeg akter ikke å ta noen krig med Frp. Jeg har nedlagt mye arbeid som leder i Oslo Frp. Hvis den frivillige innsatsen ikke verdsettes, har ikke jeg tenkt å bruke mer tid på partiet, sier han.

– Det blir en skjebnedag for deg?

– I Frp blir det det. Men når det lukkes èn dør, så åpnes det en eller flere andre, sier han.

Nærmere Tybring-Gjedde en Jensen

Jacobsens ga i sommer uttrykk for at Jensen ikke nødvendigvis var et selvsagt valg til førsteplassen på Oslo Frps stortingsliste foran valget neste år.

– På spørsmål om hvem jeg står nærmest politisk - om jeg foretrekker den ene eller den andre - nevnte jeg at Sylvi og Christian Tybring-Gjedde stod nærmere meg enn Siv.

Det må være takhøyde i et parti til å ha en lederdebatt, mener han, og sier at for hans del kan Oslo Frp gjerne velge Jensen.

Ikke Siv for alle penga

Ugland Jacobsen mener han var programforpliktet til å ikke peke på Jensen som den som står ham nærmest, fordi hun stemte imot den såkalte «Fyrtårnresolusjonen».

– Det er ikke riktig å si at vi har et helt overlappende syn på Frps politiske kurs - det var ikke naturlig for meg å si at det bare var «Siv for alle penga».

Oslo Frp vedtok resolusjonen om å dreie Frp i en ny nasjonalkonservativ retning, men den ble ble senere nedstemt av Frps landsstyre.

Ugland Jacobsen mener selv partiet ikke har noen sak mot ham.

– De får gjøre som de vil - jeg har ingen vonde følelser mot Frp - men jeg vil hevde min sak, og synes det er viktig at alle sider kommer fram, sier han.