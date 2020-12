Krever at statsadvokaten anker dom til lagmannsretten

Bistandsadvokat Einar Drægebø krever at statsadvokaten anker dommen i Osen-saken. Han mener feil i bevisvurderingen gjør at saken må behandles på nytt i lagmanssretten.

Om få dager blir det kjent om de to polske statsborgerne eller påtalemyndigheten velger å anke dommen i Osen- og Slengesol-saken.

I tråd med klient Reidar Osen sitt ønske har bistandsadvokat Einar Drægebø gitt klart uttrykk for at han mener påtalemyndigheten må anke dommen.

Også bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, som bistår Petter Slengesol, sier til TV 2 at hun mener påtalemyndigheten må anke dommen til lagmansrettten.

KREVER ANKE: Det er ingen hemmelighet at både Reidar Osen og Petter Slengesol er misfornøyd med både tiltalen og jobben aktor Jørgen Henriksen gjorde i retten. De tviler begge på at han vil anke dommen. Foto: TV 2 / Privat

Både den som er domfelt og påtalemyndigheten kan anke. Men de to bergenserne som ble overfalt, bortført og mishandlet har imidlertid ikke rett til å anke straffesaken, selv om de begge er misfornøyd med tingrettens dom.

Anmoder anke

«På vegne av fornærmede Reidar Osen anmodes det om at påtalemyndigheten anker over bevisbedømmelsen under post II som medførte frifinnelse for (tiltalt 32-åring).»

Det skriver bistandsadvokat Drægebø til statsadvokat Ellen Cathrine Greve. Årsaken er at Reidar Osen ikke aksepterer at 32-åringen ikke blir dømt for grovt ran mot ham.

Det er statsadvokat Greve som skal ta stilling til innstillingen aktor Jørgen Henriksen oversender henne.

TV 2 har spurt politiadvokat Jørgen Henriksen om kommentar. I SMS skriver Henriksen:

«Ankefristen er to uker. Jeg kommer til å sende min innstilling til statsadvokaten i god tid før det.»

Vil han anke?

I sin prosedyre ga Henriksen uttrykk for at han mente at bevisførselen viste at begge de tiltalte, på ulike punkter, løy.

– På bakgrunn av bevisene mener påtalemyndigheten at de må dømmes for medvirkning til grovt ran av både Slengesol og Osen, sa Henriksen i sin prosedyre.

KLAR I GOD TID: Politiadvokat Jørgen Henriksen sier han skal være klar med sin innstilling i god tid. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Henriksen tok til orde for at 32-åringen måtte dømmes til fengsel i fem år og fem måneder, mens 37-åringen burde dømmes til fem år og tre måneder.

Straffenivået kom han frem til ved å analysere en rekke lignende dommer.

Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell ville dømme 32-åringen for ranet av både Slengesol og Osen, men de to meddommere tok dissens i saken. Mannen ble derfor ikke funnet skyldig i Osen-saken.

– Må helt klart ankes

– Jeg skal både skrive til og snakke med påtalemyndigheten. Dommen må helt klart ankes. Dersom den påankes, føler jeg meg ganske sikker på at den slipper inn i lagmannsretten, sier bistandsadvokat Ellen Eikseth Mjøs.

Hun representerer Petter Slengesol.

– En god ting er at dommen er klar på at det ikke er holdepunkt for de løgnaktige påstandene mot Petter Slengesol og Reidar Osen, samt at slike usanne og krenkende påstander får en straffeskjerpende betydning, sier Eikseth Mjøs.

TILTALTE: Rettstegner i gang med å tegne der tiltalte. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Den dømte 37-åringen har i retten sagt at Osen planla overfallet på seg selv og at Slengesol ble tatt fordi han var en narkodealer i Bergen. Begge deler er avvist av politiet.

Ikke fått formidlet dommen

Ankespørsmålet kan bli utsatt til over nyttår. Årsaken er at 32-åringen ennå ikke har fått forkynt dommen på polsk, slik han han har krav på, opplyste hans advokat Łukasz Niedzielski til TV 2 fredag den 18. desember, en uke etter at dommen falt.

Han har krav på to ukers ankefrist, etter at han har fått dommen forkynt på polsk.

På spørsmål fra TV 2 om hans klient vil ta stilling til ankespørsmål før julaften, svarer Niedzielski:

– Jeg vet ikke når dommen blir oversatt, og heller ikke hvordan min klient skal forholde seg til den. Vi må vente litt nå, og jeg antar at jeg får oppdatering fra påtalemyndigheten om kort tid.

Krever ny etterforskning

I sitt skriv til Vest politidistrikt anmoder Drægebø om at Vest politidistrikt etterforsker saken på nytt, fordi det vil bidra til å gjenopprette den urett som har blitt påført Osen i saken.

TRUET: Rettstegner har illustrert situasjonen der den kidnappede Reidar Osen skulle legges i en grav på et øde sted utenfor Bergen Foto: Lars Slettebø

Drægebø mener saken har vært en enorm belastning for Reidar Osen. Dette har blitt enda verre av at påstanden om at Osen selv har iscenesatt ranet også har blitt spredt i media.

Drægebø mener dette i stor grad hadde blitt motvirket av en tiltale om falsk forklaring fra politiet, slik at disse påstandene ikke ville bli stående uimotsagt.

Dersom etterforsking ikke iverksettes, vil det være et klart brudd på den rettssikkerhet som Reidar Osen har krav på i en svært alvorlig og krenkende forbrytelse, mener Drægebø.

Den 11. desember ble det kjent at den ene tiltalte, 37-åringen, ble dømt til fengsel i fem år og fire måneder. 32-åringen ble frikjent for grovt ran av Reidar Osen, men dømt til 2 1/2 års fengsel i Petter Slengesol-saken.

DNA kobler 32-åringen til Slengesol-saken, mens 37-åringen ble felt på DNA-bevis i begge sakene.