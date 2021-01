Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Har en Audi A5 som jeg ønsker å få feilsøkt på.



Hvor mye koster dette på merkeverksted sånn cirka. Har du noen ideer?

Benny svarer:

Heisann!

Dette er ikke noe helt enkelt spørsmål å svare på. Kortversjonen er at det fort kan bli dyrt. Veldig dyrt.

Så må jeg skynde meg å legge til at det kommer helt an på hva du skal feilsøke. Er feilen kompleks og vanskelig å finne, ruller taksameter-kronene veldig fort. Vi snakker her om et bilmerke som opererer med timepriser på rundt 1.500 til 2.000 kroner timen, pluss moms og verkstedmateriell.

Skal man da lete rundt etter feil man kanskje ikke finner baller det fort på seg.

Mange bilmerker, deriblant Audi differensierer timeprisene sine, alt etter hvilken utgave du har. Kjører man en alminnelig A3 opereres det med rimeligere timepriser enn for eksempel på A8, Q8 og RS6. Alder på bilen har også noe å si her. Eldre biler er som regel noe rimeligere.

Heldigvis er systemet lagt opp slik at det ofte er pakkepriser, i alle fall på en del jobber – også enklere feilsøkingsjobber, slik at man ikke faktureres full pris. Problemet oppstår når man kommer med en bil som har en feil som «ikke passer inni i systemet». Som man kanskje ikke finner enkelt, eller en feil som kommer og går.

Da kan man risikere å måtte betale en ganske frisk pris for feilsøking uten at feilen en gang er funnet. Det kan kanskje høres både rart og urettferdig ut. Men her har det stått teknikere med mye kunnskap og avansert utstyr og jobbet. Da koster det penger.

Man kan selvfølgelig avtale på forhånd også, hvor mye penger man vil bruke på feilsøking, før man kaster inn håndkledet. Som kunde bestemmer man det selv. Men poenget er jo å finne feilen å få reparert bilen. På litt nyere biler har man vel egentlig ikke noe valg.

God dialog er viktig

Det er nå en gang ikke slik enda, selv om enkelte later til å tro det, at man bare kobler på en PC, så dukker hva som er feil opp.

Akkurat dette med feilsøking har vært en kime til mang en heftig diskusjon og mye frustrasjon oppigjennom. Noen ganger er verkstedene i overkant frimodige til å skrive faktura. Andre ganger har kundene i overkant høye forventinger om hvor enkelt det er å finne selv vriene feil. Min erfaring er at dette går litt begge veier.

Mitt råd er å forsøke å ha så god og åpen dialog med verkstedet som mulig underveis. Det må legges en dose godvilje til, fra begge parter, for å løse et problem på en god, konstruktiv måte for både kunde og verksted. Det er ikke meningen at noen skal sitte igjen med svarte-Per her.

En del bilmerker har også en salgs fast estimert feilsøkings-pris. For eksempel 1,5 timer. Finner man feilen etter fem minutter belastes man ikke for hele feilsøkingsprosessen. Går det med ekstra mye ekstra tid ut over det estimerte må kunden betale i alle fall for noe av tiden.

Ofte så sees medgått feilsøkingstid også i sammen hag med jobben som følger i etterkant med reparasjon. Man får, kall det en «pakke-pris» som skal være gunstig for kunden. For både feilsøking, deler og reparasjon av feilen.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at de fleste seriøse verkstedene er flinke til å informere kundene underveis. Og at de ofte ikke tar fullt betalt for vriene feilsøkingsjobber. Det er heldigvis fortsatt litt rom for både skjønn og sunn fornuft i mange tilfeller. Selv om alt måles i både tid og penger også på et bilverksted.

For jeg kan love deg at enhver bilteknikker måles på inntjening. Tar man seg en fem minutter med en kaffe og «sigg» går det rett på inntjeningen. Det er med andre ord ikke noen kjære mor – verken for den som fikser bilen, eller den som eier den.

Velkommen – og lykke til!

