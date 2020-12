Kommer med sjokkbeskjed: – En trist tid

Etter ni år som medlem av «Little Mix» har Jesy Nelson nå bestemt seg for å forlate gruppen.

– Etter ni år sammen har Jesy tatt beslutningen om å forlate Little Mix. Dette er en utrolig trist tid for oss alle, men vi støtter Jesy fullt ut, skriver bandmedlemmene på Twitter.

After an amazing 9 years together Jesy has made the decision to leave Little Mix. This is an incredibly sad time for all of us but we are fully supportive of Jesy. — Little Mix (@LittleMix) December 14, 2020

Gått utover helsa

Den britiske jentegruppa ble satt sammen under den 8. sesongen av X Factor i 2011 og har gjort stor suksess etter seieren med låter som «Black Magic» og «Shout Out To My Ex». Gruppa består av Jessica «Jesy» Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall.

Mandag delte Nelson et innlegg på sin Instagram hvor hun begrunner avgjørelsen for exiten.

– Sannheten er at det å være i bandet har virkelig tatt en toll på min mentale helse. Jeg synes det er et konstant press å være i en jentegruppe, og å leve opp til forventningene er veldig vanskelig, forklarte hun.

– Det kommer en tid i livet der vi trenger å investere på nytt og ta vare på oss selv, i stedet for å fokusere på å gjøre andre mennesker lykkelige. Jeg føler at det er på tide å begynne den prosessen. Så etter mye overveielse og med et tungt hjerte, kunngjør jeg at jeg forlater Little Mix, skriver hun videre i innlegget.

Betyr ikke slutten

De resterende medlemmene viser sin støtte på Twitter, og skriver at dette ikke betyr slutten på «Little Mix».

– Vi elsker henne veldig og er enige om at det er viktig at hun gjør det som er riktig for hennes mentale helse og velvære. Vi gleder oss fortsatt veldig over Little Mix-reisen, og vi tre er ikke klare for at den skal være over.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg fra fansen, som er opprørt over Nelsons beskjed. I Twitter-tråden svarer gruppa at de forstår frustrasjonen.

– Vi vet at nyheten om at Jesy forlater gruppen kommer til å være veldig opprørende nyheter for fansen vår. Vi elsker dere så mye og er så takknemlige for lojaliteten og støtten vi mottar.