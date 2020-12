Riise i sorg: – Uten ham hadde jeg ikke hatt den karrieren jeg har hatt

Houllier var trener for Liverpool fra 1998 til 2004, og var mannen som hentet den norske venstrebacken til Merseyside i 2001.

– Det var fryktelig trist og litt ut av det blå. Jeg vet han har hatt sine helseproblemer, men jeg snakket med ham for en måned siden og da virket alt egentlig ganske ok, sier Riise i Premier League-podcasten.

Mannen med 234 ligakamper for Liverpool er ikke i tvil om at Houllier har betydd svært mye for egen karriere.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Alt, egentlig. Jeg var i Monaco når han ville ha meg. Jeg hadde aldri hatt den karrieren jeg har hatt, og aldri fått de minnene og oppleve de øyeblikkene jeg gjorde i Liverpool uten ham. Han lærte meg hva som kreves for å være en profesjonell utøver, hvilken jobb som må legges ned – ikke bare på banen, men også utenfor. Jeg vil si at han guidet meg så jeg kunne ta mine egne steg etter det. Uten ham hadde jeg ikke hatt den karrieren jeg har hatt, og jeg har noen fantastiske minner med ham som jeg aldri kommer til å glemme, sier Riise.

– En utrolig gentleman

Han beskriver franskmannen som en ekte gentleman.

– Det var han. Han var en fantastisk person. Ja, han var trener og hadde høye krav og alt, men som person og utenom fotballen var han en som brydde seg om deg, familien din og var en gentleman og en person alle kunne ringe til og snakke med om alt mulig i livet. Han var en utrolig gentleman og en person som alle ble glad i, forteller Riise.

Han har hatt hyppig kontakt med Houllier helt siden tiden sammen i Liverpool.

– Ja, vi har hatt det hele veien. Det er litt den typen han er, han passer på guttene sine og hører hvordan vi har det. Vi har hatt samtaler som har dreid seg om litt andre ting enn fotball også, men sist var det bare for å høre hvordan ting står til. Jeg satte veldig stor pris på at han ringte, og det viser hvordan han var som person, sier Riise.

Riises beste Houllier-minne

– Hva er ditt beste minne?

– Det beste var vel da jeg var på Anfield for å signere. Da satt agenten i forhandlinger mens Houllier viste meg rundt på Anfield, og da husker jeg vi stod på den ene kortsiden. Vi så ut over gressmatten, så sa han bare «John, do you wanna play here?» Og så sa jeg «yes, please». Lite visste jeg da om at vi stod midt på The Kop og så ut over hele Anfield og den grønneste matta jeg har sett. En time etterpå signerte jeg.

Riise mener Houllier satte varige spor på Merseyside.

– Han kom til klubben med litt fransk tankegang, og endret kostholdet og hvordan spillerne levde som profesjonelle. Det var starten på endringene i Liverpool. Han har massiv respekt i klubben, blant fansen og ikke minst spillerne han har trent. Jeg har lest litt på sosiale medier. Han er høyt elsket, dypt savnet og jeg tror bare folk er i sjokk. Det kom så brått på nå, avslutter 40-åringen.