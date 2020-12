– Vi er et av lagene som har kommet verst ut av dette

Stjørdals-Blink satt 20 dager i karantene under sesonginnspurten i Obos-ligaen. Det er mye av grunnen til at de nå skal ut i kvalifisering, mener frustrerte spillere.

Siste runde i Obos-ligaen ble en følelsesmessig berg-og-dalbane for Stjørdals-Blink, som kjempet for å unngå kvalifiseringsplass.

Sondre Stokke så ut til å bli helten for trønderne da han stanget inn 1-0 tidlig i kampen. Men bare sekunder før ordinær tid utlignet Ikhsan Fandi til 1-1 for Jerv. Dermed klatret sørlendingene forbi og sendte Blink ned på kvalifiseringsplass.

– Alt falt sammen, jeg ble veldig skuffet. Tårene var litt utenpå øynene kjente jeg, forteller Blink-spiller Sander Erik Kartum til TV 2.

20 dagers karantene

Sesonginnspurten har vært tøff for trønderne. I november ble laget først satt i ti dagers karantene etter møtet med Grorud, der en spiller testet positivt på korona. Etter karantenen spilte laget tre kamper, før de ble satt i en ny karantene etter kampen mot Kongsvinger, der det også ble påvist smitte. Resultatet ble til sammen 20 dager i karantene på én måned.

– Vi mistet verdifulle fotballøkter i en helt avgjørende fase av sesongen. To tette karantener som vi har hatt er kritisk, det tror jeg hadde vært kritisk for alle andre lag også. Vi er et av de lagene som har kommet verst ut av dette, sier midtbanespiller Anders Nygaard.

Han og lagkamerat Kartum tror karanteneperiodene er mye av grunnen til at laget ikke vant en eneste kamp på de siste åtte oppgjørene, og til slutt endte på kvalifiseringsplass.

– Jeg skal ikke legge skjul på at dét har vært en delaktig grunn til det scenarioet vi har havnet i. Også måtte vi ta igjen kamper etter karantenene, det kom kamper på rekke og rad, vi rakk ikke å trene imellom, bare restituere. Det påvirket oss, sier Kartum.

Nygaard tror laget hadde unngått kvalifiseringsplass dersom de ikke hadde sittet så mye i karantene.

– Vi var ikke i storform før karantenene heller, det skal vi ikke skryte på oss. Men at vi skulle klart å karre til oss det ene poenget vi trengte for å unngå kvalik det tror jeg vi hadde gjort, sier Nygaard.

– Hadde vært fryktelig tungt å rykke ned

Nå venter PostNord-klubben Asker i to viktige kvalifiseringskamper, 17. og 20. desember.

– Toppen av PostNord-ligaen holder som regel Obos-nivå. Det ser du på oss som rykket opp i fjor; Åsane skal spille kvalik til Eliteserien og har hatt en fantastisk sesong, Grorud berget plassen rett over oss og vi rykket heller ikke direkte ned. Så at de lagene har noe å komme med og at de kampene blir tøffe er det ingen tvil om, sier Nygaard.

– Kjenner du på at mye står på spill?

– Ja, det skal jeg ikke legge skjul på. Når vi først har kommet oss opp i Obos-ligaen og føler vi har noe her å gjøre, så hadde det vært fryktelig tungt å rykke ned, sier Nygaard.