For oss som driver med bil er det alltid spennende med et nytt år. Det betyr nye biler som veteraner etter 30-års regelen. Biler som trer over i klassikernes rekker og som blir billigere for entusiastene å eie.

I 1991 kom det mange spennende biler. Pickupen GMC Syclone var én av dem. Nå tar vi en liten kikk på den.

En pickup har tradisjonelt vært nærmest for et arbeidsredskap å regne. En skikkelig praktisk bil for tunge tak og store lass – og med noe begrenset moro-faktor.

Men det var før GMC lanserte sin Syclone i 1991. Her var det meste snudd på hodet. Den kan vel nærmest beskrives som en sportsbil med lasteplan.

Hvorfor kjøpe denne?

Er du håndverker som sliter med å passe tiden? Da kan dette definitivt være bilen for deg. Hiv planker og sag på planet og dra av gårde ...

Den er ikke fullt så høy under og har ikke så rå firehjulstrekker-karakteristikk som sine langt vanligere fettere, GMC Jimmy og Chevrolet Blazer S10.

Ser du bort fra at den er lavere og har fetere hjul, samt litt plastikkskjørt langs kantene, er det lite som antyder noe annet enn at dette er en gammel amerikansk ”junior-pickup”. Det er da også både halve moroa og meningen med GMC Syclone.

Man er vel litt cowboy når man «rir» inn i solnedgangen med en GMC Syclone?

Parkerte Ferrarier og Corvetter

Bilen er satt opp med understell av en langt sportsligere karakter enn bilene den er basert på. Dessuten har den det som av mange karakteriseres som et lite mesterverk under panseret: Nemlig en V6-motor på 4,3 liter som får litt ekstra pustehjelp av en Mitsubishi-turbolader og en Garret intercooler til å produsere 280 hester og et moment på 480 newtonmeter.

Det høres kanskje ikke ekstremt ut i dag, men det ga den lille ”trucken” krefter nok til å gå fra 0 til 100 på bare 4,4 kjappe sekunder. Respekt!

Det var også mer enn raskt nok til å gjøre eiere av eksotiske sportsbiler i mange millioners-klassen skikkelig flaue da den kom i 1991. Her ble både Porsche, Corvette og Ferrari parkert – av en pickup! Det hadde ikke skjedd før.

GMC Syclone var da også verdens raskeste pickup i mange, mange år. Den gjør seg definitivt ikke bort i dag heller – 30 år senere. Bilen er vel det vi kan kalle en ulv i fåreklær.

Den ble kun produsert i 1991 og bare i 2.998 eksemplarer. Skal vi være skikkelig pirkete, kan vi jo nevne at tre av disse ble produsert i 1992. Uansett: Året etter ble den fulgt opp av en SUV over samme tema. Nemlig GMC Typhoon, som er tilnærmet samme bil, men med bakseter og bagasjerom.

Det å si at Syclone nå er en et bilikon og samlerobjekt er ikke å ta for hardt i. Den fikk mye omtale da den kom og dette er fortsatt en bil entusiastene nikker gjenkjennende til.

500 kilo nyttelast er ikke all verden for en amerikansk pickup. Men her var det andre ting som hadde prioritet.

Hvorfor IKKE kjøpe denne?

Firehjulstrekk-systemet er ikke like bra som på mer alminnelige pickuper fra GM. I terrenget har den visstnok lite å gjøre. Det kan ha med kort fjæringsvei og stive fjærer å gjøre. Onde tunger mente at den slet med å komme over fortauskanter da den var ny.

Dessuten er både nyttelast og tillatt tilhengervekt ikke i nærheten av det vi er vant til på slike biler. Plassen innvendig i den korte hytta er heller ikke all verden. Syclone ble av enkelte betegnet som ubrukelig.

Det faktum at den ikke har V8-motor er nok også et negativt argument for noen. Den mangler lyden, mens fartsresursene bør det være lite å si på.

Syclone byr på sportsseter med rød kontrastfarge. Ellers er interiøret typisk 90-talls fra USA. Det vil si ikke veldig eksklusivt.

Hva koster den nå?

Til tross for at dette, mildt sagt er en sjelden fugl, finnes det noen eksemplarer i Norge. Så man kan finne slike biler til salgs her hjemme.

Biler i passelig grei bruksstand, men med litt omsorgsbehov, får du for rundt 250.000 kroner. Finere biler med kjent og dokumentert historikk og hyggelig kilometerstand, får man for rundt 350.000 kroner.

Om du synes det er mye penger – sjekk hva en Porsche 911 fra samme tid koster. Og gjett hvilken av de to som er først ut av lyskrysset …

Mange av disse henger nok på en spiker i garasjen

Se opp for

Tidligere eiere er alltid en bils verste fiende. Se derfor opp for biler som er ombygde og biler som er ytterligere trimmet. Som så ofte før er det urørt og originalt som gjelder.

Firetrinns-automatgirkassa som er standard i alle bilene går for å være det svakeste punktet på Syclone. Ellers skal de være ganske «skuddsikre».

Selvfølgelig må en god generell sjekk på alt av slitedeler og rust gjøres på en 30 år gammel bil.

Dette er en sjelden Marlboro Syclone. Kun ti slike biler ble bygget. Legg merke til T-taket.

Visste du at

– Det finnes en litt snillere versjon av denne også. Den heter GMC Sonoma GT og byr på litt mindre effekt.

– GMC kjørte en samme taktikk som Ford i sin tid gjorde med T-Forden. Du fikk den bare i sort.

– Det fantes en spesiell utgave kalt Marlboro Syclone med masse utstyr. Den var lakkert i rødt. Kun 10 biler ble bygget.

