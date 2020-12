Belgisk sykehjem fikk julenissen på besøk – 75 smittet

75 personer på et sykehjem i den belgiske byen Mol er smittet av koronaviruset etter at en julenisse med covid-19 kom på besøk forrige helg.

Det var en tabbe å la julenissen komme, sier ordfører Wim Caeyers til VRT. Nissen hadde ikke bare med seg julegaver, mannen bak masken viste seg nemlig også å dele ut koronavirus.

Siden er det blitt påvist smitte hos 61 beboere og 14 ansatte. Nå må sykehjemmet få hjelp av blant annet Røde Kors til å håndtere situasjonen.

– Det er alle mann på dekk den neste uken. De hadde de beste intensjoner, men det gikk veldig galt. Det er en svart dag for sykehjemmet. Det er et hardt mentalt slag både for den utkledde mannen og for de ansatte, sier ordfører Caeyers.

