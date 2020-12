Kronet som Golden Boy 2020: – Hummels sa til meg at det var løgn

Erling Braut Haaland (20) ble mandag kronet som Europas beste fotballspilleren under 21 år.

Erling Braut Haaland er den første nordmannen til å få prisen som deles ut av den italienske sportsavisen Tuttosport. Haaland er stemt frem av 40 journalister fra flere av verdens største medier.

– Jeg er veldig glad for å ha vunnet denne fantastiske og prestisjetunge prisen. Jeg er beæret og stolt av det, sier Haaland til Tuttosport.com mandag.

Haaland er i storfint selskap. I fjor gikk prisen til João Félix, i 2018 til Matthijs de Ligt og i 2017 til Kylian Mbappé. Lionel Messi, Wayne Rooney og Sergio Agüero er andre som har vunnet Golden Boy.

– Det er navn som snakker for seg selv. Det er en stor ære for meg å være en del av denne kretsen, men fremfor alt en enorm motivasjon til å gjøre det bedre og bedre, understreker Haaland.

Haaland forteller at familie, venner og kolleger har vært svært glade på hans vegne. Men litt humor fra lagkamerat og veteran Mats Hummels ble det også.

– Den som gjorde mest narr av meg var Hummels. Han sa til meg i garderoben at det ikke var sant, at det var løgn og at avstemningen var ugyldiggjort, forteller kraftspissen.

Haalands imponerende prestasjoner for Borussia Dormund, både i Bundesliga og i Champions League, var avgjørende for at han ble årets Golden Boy. Nå er målet å bli enda bedre.

– Målet mitt er å gjøre det bedre og bedre. Jeg er en fighter, en som aldri gir opp, forteller Haaland som drømmer om store titler:

– Selvfølgelig har jeg lyst å vinne titler med Dortmund. Å vinne Champions League er åpenbart en stor drøm. Bayern er det beste laget i verden akkurat nå, og vi må prøve å nå et høyere nivå og slå dem. Vi vil prøve med alt vi har.

Pappa Alfie Haaland gratulerte sønnen under Live-sendingen mandag kveld.

– Tusen takk til Tuttosport som har gitt Golden Boy-prisen til min sønn. Det er en fantastisk pris, så hele Norge, og kanskje til og med Skandinavia, takker dere for denne prisen, sier han.